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"行尸走肉"中肉身泯灭 "燃烧"里浴火重生

出演李沧东新作"燃烧" 史蒂文·元梦想成真

2018-05-18 19:46:44 来源：Mtime时光网

《行尸走肉》中饰演“Glenn”的史蒂文·元，出演了李沧东导演的新作《燃烧》，在戛纳主竞赛单元获得了3.8分的惊天场刊高分！他告诉记者们，身为好莱坞的亚裔演员其实并不容易。


　　时光网戛纳讯　对于李沧东导演的新作《燃烧》，美剧《行尸走肉》的粉丝们一定会觉得非常亲切——《燃烧》的主演之一史蒂文·元，在《行尸走肉》中饰演的Glenn机智敏捷、人见人爱，也让我们认识了这位出生于韩国，长大在美国的英俊小哥。《燃烧》最近在戛纳电影节的场刊上拿到了3.8分——有史以来最高分！对于能出演这样一部佳作，史蒂文·元给出了他自己的看法，“我一直在等这样一个机会”。

　　《燃烧》改编自村上春树的短片小说《烧仓房》，除了史蒂文·元，影片的主演还有刘亚仁《老手》）与新人女演员全钟睿。这是李沧东导演第四次带着作品来戛纳，也是他第三次进入主竞赛单元角逐金棕榈大奖了——前两次分别是2007年的《密阳》，与2010年获得戛纳“最佳剧本”奖的《诗》


李沧东、刘亚仁、史蒂文·元与全钟睿出席《燃烧》戛纳发布会photocall

　　影片讲述了Jong-soo（刘亚仁饰）偶然遇到了小时的邻居Haemi（全钟睿饰）后，机缘巧合之下，又结识了年轻有为的小开Ben，后者奢华的生活方式仿佛给Jong-soo打开了新世界的大门。

　　在出演了去年奉俊昊导演《玉子》中激进的动物保护主义者，与《行尸走肉》中肉身陨灭、精神（和遗腹子）长存的Glenn之后，史蒂文认为《燃烧》中他所饰演的神秘男人，跟以往演过的角色都不尽相同，认为这是一次“非常美妙”的挑战。

《玉子》中的史蒂文

　　一年前，史蒂文完全想象不到他会出演“心目中英雄之一”李沧东导演的影片，在参加《玉子》的韩国宣传活动时，他曾告诉记者，希望能与拍出了《薄荷糖》《绿洲》《诗》等影片的李沧东合作。“我当时提到了他的名字，但绝对没料想到自己真的能梦想成真。”

　　5个月后的一个凌晨3点的早上，人在美国的史蒂文接到了奉俊昊的电话，说李沧东给他准备了个角色。在读完村上春树的原著小说（超级短）之后，他飞到韩国，见到了李沧东导演，也瞬间爱上了他写的剧本。不过他当时都准备好了要拒绝这个角色，“我当时不想干一件我干不了的事儿，”他说，“这个角色并像我本人一样是美籍韩裔人，我要是演一个纯韩国人，可能真的要下很多功夫”。

　　他还大笑着说，“我也不想演砸了，给李沧东的作品中留下污点哈哈。”在这4个月的拍摄中，史蒂文拼命地学习韩语。他出生在韩国，生长在美国中西部，认为能在韩国拍摄，唤醒了他心中“不会第一眼被当成少数族裔人群”的感受。“作为移民，你会觉得自己不属于任何地方，”史蒂文说。“你会意识到自己是一个活在中间地带的人，被自己的处境所困住，你是一个没有国家的人。”

《行尸走肉》中的史蒂文

　　他补充说，“这就是去韩国的美妙之处所在，我的脸就是我的脸，我的亚洲人长相终于不再重要了，我就是史蒂文。”史蒂文此前很公开地谈论过，身为好莱坞的亚裔演员有多受限制，去年采访中他也提到，虽然出演了人气超高的《行尸走肉》，但直到他饰演的Glenn在剧中领了便当，才第一次出现在《娱乐周刊》的封面上，而此前“弩哥”诺曼·瑞杜斯、“瑞克”安德鲁·林肯和“刀女”达娜·古瑞拉早就上过了。

　　他的这一经历，也让他意识到了前辈们是怎样开拓的道路，“你看着那些先锋人物，真的很尊敬他们，也能理解他们都经历过什么，”他说当下，亚裔演员在美国的机会依然不够多，但“真的比以前好多了。”

　　法国当地时间5月16日晚上，《燃烧》在戛纳的首映，意味着史蒂文第二次走上了戛纳的红毯。去年Netflix的《玉子》得以在戛纳首映，史蒂文说他很感恩能在组委会出台“想在戛纳首映，必须在法国准备公映，不能只在线上播放”的政策之前，有机会在大银幕上看到那部作品，而正是这一政策，让Netflix完全错过了今年的戛纳电影节。


今年的戛纳红毯上

　　“《玉子》真的值得在大银幕上看，我很高兴观众们去年有这个机会，我也很欣慰戛纳有机会见证。”聊到流媒体与电影工业中的变化速度之快，史蒂文希望作为演员能有更好的发展，“能出演对我来说最重要的作品就好”。“我随大流吧，”他说，“我来韩国，在李沧东的电影里演了个纯韩国人，太酷了！”

　　时光网很快推出《燃烧》独家影评，敬请关注。

　　（P.S.听《看电影》的记者说，有个记者去问史蒂文，“请问你在《行尸走肉》里面的角色接下来有怎样的发展？”史蒂文一脸懵逼的说，“你可能好久没看了，我的角色第七季就死了……………………”心疼。）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 戛纳 行尸走肉 燃烧 李沧东 刘亚仁 史蒂文·元
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燃烧 (2018)

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导演：李沧东

主演：刘亚仁 全钟睿

李沧东

李沧东

Chang-dong Lee

职业：编剧
史蒂文·元

史蒂文·元

Steven Yeun

职业：演员
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