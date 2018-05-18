







影片讲述了Jong-soo（刘亚仁饰）偶然遇到了小时的邻居Haemi（全钟睿饰）后，机缘巧合之下，又结识了年轻有为的小开Ben，后者奢华的生活方式仿佛给Jong-soo打开了新世界的大门。













5个月后的一个凌晨3点的早上，人在美国的史蒂文接到了奉俊昊的电话，说李沧东给他准备了个角色。在读完村上春树的原著小说（超级短）之后，他飞到韩国，见到了李沧东导演，也瞬间爱上了他写的剧本。不过他当时都准备好了要拒绝这个角色，“我当时不想干一件我干不了的事儿，”他说，“这个角色并像我本人一样是美籍韩裔人，我要是演一个纯韩国人，可能真的要下很多功夫”。





他还大笑着说，“我也不想演砸了，给李沧东的作品中留下污点哈哈。”在这4个月的拍摄中，史蒂文拼命地学习韩语。他出生在韩国，生长在美国中西部，认为能在韩国拍摄，唤醒了他心中“不会第一眼被当成少数族裔人群”的感受。“作为移民，你会觉得自己不属于任何地方，”史蒂文说。“你会意识到自己是一个活在中间地带的人，被自己的处境所困住，你是一个没有国家的人。”









他的这一经历，也让他意识到了前辈们是怎样开拓的道路，“你看着那些先锋人物，真的很尊敬他们，也能理解他们都经历过什么，”他说当下，亚裔演员在美国的机会依然不够多，但“真的比以前好多了。”











今年的戛纳红毯上









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（P.S.听《看电影》的记者说，有个记者去问史蒂文，“请问你在《行尸走肉》里面的角色接下来有怎样的发展？”史蒂文一脸懵逼的说，“你可能好久没看了，我的角色第七季就死了……………………”心疼。）