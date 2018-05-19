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姜文快把《命运速递》导演夸上天了

“这是我最喜欢的电影，这导演太聪明了”

2018-05-19 09:45:57 来源：Mtime时光网

姜文亮相《命运速递》映后交流环节，全程赞美：“这个片子是我最喜欢的电影”、“李非这个导演太聪明了”、“我非常想看他以后的作品”，几乎要把导演李非夸上天了。
（本文来自影视生活第一站 时光网）  

姜文和李非

　　时光网讯  黑色喜剧《命运速递》昨日在京举办首映礼，姜文亮相映后交流环节，不仅抢主持人的活儿，采访身边观众的观后感，还不吝赞美“这个片子是我最喜欢的电影”、“李非这个导演太聪明了”、“我非常想看他以后的作品”，几乎要把李非夸上天了。

　　这部投资200万的小片《命运速递》是一部多线叙事环形结构的黑色犯罪喜剧，讲述了一名黑帮小弟来北京讨债，引发的一系列暴力事件，进而牵连出众多小人物的命运。

　　映后几位电影主创上台，发言大都是“我很紧张”、“第一次参加电影的首映礼”等等，不过姜文说：“其实完全不必，我看得出你们都是有野心的，有野心不算错。”

　　姜文赞导演李非“太聪明了”，“这故事都能记得住？！换别的导演拍半截儿就都拍忘了，确实很难拿捏到一块。电影还有一个优点就是他把这些演员都弄的特别好，你看男主角周小铁，单看就是一个混小子、缺根筋，但其实他现实生活中是个小白胖子。这个片子的剧本就是李非写的，我一直有个观点，如果不写剧本的导演那就不叫导演，你导的是谁的东西啊？剧本不是你写的，怎么能说你在表达一个东西？未来在中国像李非这样的导演应该多一点”。

周小铁的扮演者赵炳锐

　　据悉，在第9届FIRST影展上，《命运速递》一举提名包括最佳剧情长片、最佳导演在内的四项大奖，最后周小铁的扮演者赵炳锐还夺得“最佳演员奖”。而让《命运速递》杀出重围的那届电影节的评委会主席，正是姜文。后来他点名要李非担任《邪不压正》的编剧，两人有了一年多的合作。

　　姜文说：“你们看李非，他做编剧的时候看不出像个导演，做演员的时候看不出像个编剧（李非也客串了《命运速递》），他干什么像什么。而且李非比较朴实，因为有才，有才的人不用外表来装个性，也不用穿成奇装异服，戴各种链子、镜子，说特别奇怪的话，拿作品来说事儿，所以我非常欣赏也非常喜欢李非，除了他的人，主要是他的才华。”

　　“他是学美术的，人家没学过电影，当然，也不需要学过电影啦，我也没学过。一个导演，要会写剧本，有要表达的东西，如果没什么表达，却非要当一个拍电影的，挺累的，观众也累，因为一直得装，没话说。但是李非有话，而且说的比较有趣，他接下来还有话，他准备了好几个片子，所以我非常想看李非以后的电影”。

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作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 姜文 命运速递 李非 首映
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