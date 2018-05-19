姜文亮相《命运速递》映后交流环节，全程赞美：“这个片子是我最喜欢的电影”、“李非这个导演太聪明了”、“我非常想看他以后的作品”，几乎要把导演李非夸上天了。

（本文来自影视生活第一站 时光网）





姜文和李非





这部投资200万的小片《命运速递》是一部多线叙事环形结构的黑色犯罪喜剧，讲述了一名黑帮小弟来北京讨债，引发的一系列暴力事件，进而牵连出众多小人物的命运。





映后几位电影主创上台，发言大都是“我很紧张”、“第一次参加电影的首映礼”等等，不过姜文说：“其实完全不必，我看得出你们都是有野心的，有野心不算错。”





姜文赞导演李非“太聪明了”，“这故事都能记得住？！换别的导演拍半截儿就都拍忘了，确实很难拿捏到一块。电影还有一个优点就是他把这些演员都弄的特别好，你看男主角周小铁，单看就是一个混小子、缺根筋，但其实他现实生活中是个小白胖子。这个片子的剧本就是李非写的，我一直有个观点，如果不写剧本的导演那就不叫导演，你导的是谁的东西啊？剧本不是你写的，怎么能说你在表达一个东西？未来在中国像李非这样的导演应该多一点”。





周小铁的扮演者赵炳锐









姜文说：“你们看李非，他做编剧的时候看不出像个导演，做演员的时候看不出像个编剧（李非也客串了《命运速递》），他干什么像什么。而且李非比较朴实，因为有才，有才的人不用外表来装个性，也不用穿成奇装异服，戴各种链子、镜子，说特别奇怪的话，拿作品来说事儿，所以我非常欣赏也非常喜欢李非，除了他的人，主要是他的才华。”





“他是学美术的，人家没学过电影，当然，也不需要学过电影啦，我也没学过。一个导演，要会写剧本，有要表达的东西，如果没什么表达，却非要当一个拍电影的，挺累的，观众也累，因为一直得装，没话说。但是李非有话，而且说的比较有趣，他接下来还有话，他准备了好几个片子，所以我非常想看李非以后的电影”。





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作者：王小羊 编辑：hello王小羊