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55岁李连杰过早衰老似耄耋老人？

近照曝光健康状况被担忧 遭受伤痛困扰多年

2018-05-22 10:13:33 来源：Mtime时光网

医生曾对李连杰发布警告，“或者继续拍动作片，或者后半生在轮椅上度过。”
      时光网讯 日前，李连杰几张在西藏朝圣的照片广为流传，照片中55岁的李连杰显示出与年龄不符的衰老状态。作为曾经电影届的“功夫皇帝”，李连杰的身体状况令很多人担忧。

      不过，在西藏朝圣的照片曝光后不久，李连杰很快出现在陈鲁豫的一档节目中。节目中，李连杰邀请鲁豫去他家吃饭，视频中的李连杰虽然头发花白，但面色红润很多。

      其实，武术运动员、动作演员出身的李连杰年轻时就曾多次受伤：拍摄《少林寺》时，右腿内侧韧带、两根十字韧带和外侧半月板断裂；拍摄《中华英雄》 时，摔伤导致七根肋骨全断；1991年，拍摄《黄飞鸿》，左脚脚踝严重折断……多年的伤病积累，对李连杰的健康状况产生了巨大的影响。

《黄飞鸿》时期的李连杰

　　医生曾对李连杰发出警告，“继续拍动作片，后半生可能在轮椅上度过。”李连杰自己也承认，如今的他不能长时间站立。

      有消息称，2013年李连杰曾罹患甲状腺机能亢进症，必须吃药控制，但药物的副作用导致他暴肥，心脏也出现问题。不过经过积极治疗，李连杰的病情已经得到控制。

      2004年，李连杰在和家人度假时还曾遭遇印尼海啸的袭击，所幸最终幸免于难。经历这次生死考验后，李连杰对佛教和公益事业变得更加热心。

      虽然很多人为李连杰的身体状况担忧，但他并未离开电影事业。李连杰最近一次表演是在去年马云主演的网络电影《功守道》中客串。而在即将于2020年上映的迪士尼电影《花木兰》中，李连杰也将出演角色，与刘亦菲、甄子丹、巩俐等合作。

   编辑：old sport

关键词： 李连杰
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职业：演员 | 制作人

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