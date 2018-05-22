2018-05-22 19:51:19 来源：Mtime时光网
作者：Jami Philbrick 编辑：hello王小羊
Hirokazu Koreeda
导演：是枝裕和
主演：中川雅也 树木希林
Cate Blanchett
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JLee092
2分钟前
国内什么时候能上映
啊喵啊狗
昨天 09:24
今年戛纳真心不错，不管是影片综合水平，还是评委会评金棕榈奖，没有刻意宣扬政治正确或者女权现象，还是要作品过硬啊
龙小天Dsky
昨天 03:15
回下下面2个，是枝裕和的电影引进还是有可能的，之前三度目的杀人不就引进了，只是因为上映时间已经是DVD发售之后了。如果说能在DVD发售之前引进还是不错的，嘛虽然国内这种类型的电影并不属于票房宠儿，只能看宣发了。
阮秀飞
昨天 02:40
考虑引进一下？国内这种描写家族式的电影还是太少了，传递下正能量吧
纸斯芬克斯
2018-05-22 21:22
可惜不能在影院里看到这部佳作！
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