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评审团主席谈《小偷家族》获金棕榈原因

时光网直击戛纳电影节闭幕现场

2018-05-22 19:51:19 来源：Mtime时光网

第71届戛纳电影节落下帷幕，评委和明星们盛装走上闭幕红毯，评审团主席凯特·布兰切特谈《小偷家族》获奖原因。
　　时光网戛纳讯  当地时间5月20日晚，第71届戛纳电影节落下帷幕，评委和明星们盛装走上闭幕红毯，部分评委和获奖者还出席了闭幕发布会。

　　日本导演是枝裕和的新作《小偷家族》获得最高殊荣——金棕榈大奖，评审团主席凯特·布兰切特表示：“值得得金棕榈的影片，片中所有元素必须相辅相成，演员演技与导演执导要出色，故事要有深度，还有摄影技巧等，所有元素必须都完美融合，很难抉择，因为我们认为几部片都符合这项要求，不过我们全体都臣服在《小偷家族》的演员表演和导演的远见两者完美的结合呈现中。”

作者：Jami Philbrick   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 凯特布兰切特 小偷家族 是枝裕和 戛纳闭幕 JamiPhilbrick
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