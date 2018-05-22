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《孤独的美食家》锁定韩国美食

剧集舞台延伸至海外 跟着五郎吃遍亚洲美食

2018-05-22 21:13:51 来源：Mtime时光网

不知以后是否有机会在《孤独的美食家》中看到中国大陆的美食之旅。

松重丰

        时光网讯 著名深夜美食日剧《孤独的美食家》第七季正在热播中，剧集的第9集第10集的舞台将是韩国。

        上一季的故事舞台搬到了大阪，而本季的第9集第10集，松重丰饰演的井之头五郎将来到韩国出差。这次商务旅行将经过全州和首尔，石锅拌饭、韩式烤肉都将登场！这两集将分别于6月1日、6月8日播出，将有两位韩国演员客串出演。

        此前本剧曾将舞台延伸到台湾地区，不知以后是否有机会在《孤独的美食家》中看到中国大陆的美食之旅。

        本剧根据同名漫画改编，一经推出红遍整个东南亚。中国曾于2015年推出大陆版，由赵文瑄主演。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 孤独的美食家 松重丰
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孤独的美食家

孤独的美食家 (2012)

7.9

导演：Kenji Mizoguchi

主演：松重丰

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