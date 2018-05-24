时光网讯 5月20日，好莱坞传奇电影海报设计师比尔·戈德（Bill Gold）因阿兹海默并发症，在康涅狄格州的医院去世，享年97岁。
毫不夸张的说，戈德设计的作品几乎占据着好莱坞电影史的半壁江山。从希区柯克到库布里克，从吕美特到伊斯特伍德，与其合作过名导不胜枚举。
上世纪40年代，刚从艺术学院毕业的比尔·戈德加入了华纳兄弟纽约分公司，成为他们海报设计部的一员。1942年，初出茅庐的戈德先后为《胜利之歌》
与《卡萨布兰卡》创作海报，从此开启了他的传奇设计生涯。
二战期间，戈德一度为美国空军部队招募，参与作战时期的宣传材料设计。1946年服役结束的戈德重返华纳兄弟，被提升为设计部主管。之后的七十年间，戈德以他的风格定义了电影海报，他的设计总能用一副简单画面抓住整部影片的精髓，为佳作锦上添花。
八十年代后期，戈德决定将他的精力全部留给老搭档克林特·伊斯特伍德的电影。两位影坛传奇的合作关系维持了长达五十年，堪称一段佳话。2003年，戈德与伊斯特伍德合作完《神秘河》
之后宣布退休。2011年，戈德再次出山为伊斯特伍德的《胡佛传》设计海报，这是他生前参与的最后一部电影。
今天就让戈德设计的70副电影海报作品，将我们带回好莱坞的黄金岁月。
作者：RZ 编辑：RZ