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“电视上播我演的电影，我肯定不看”

加里·奥德曼戛纳回顾电影艺术人生

2018-05-23 15:58:58 来源：Mtime时光网

奥德曼被问到他是否曾经在电视上看到他拍摄的电影，如果是的话，他会坐下来观看吗？“我想坐在那里看着自己，真是悲哀的一天。”奥德曼笑着说。
      时光网戛纳讯 第71戛纳国际电影节完成了它的Rendez-vous系列的活动。该活动从上周开始，《黑豹》导演瑞恩·库格勒是第一位嘉宾，继而是克里斯托弗·诺兰和约翰·特拉沃尔塔。

      上周五，该活动邀请加里·奥德曼出席。这位演员今年早些时候因在《至暗时刻》中扮演丘吉尔而赢得了奥斯卡奖。

      加里·奥德曼以往的经典作品还包括《席德与南茜》、《魔鬼警长地狱镇》、《刺杀肯尼迪》、《吸血僵尸惊情四百年》、《真实罗曼史》、《这个杀手不太冷》、《哈利波特》系列、《黑暗骑士》三部曲等。

      奥德曼从他15岁时第一次意识到自己想成为一名演员的时候开始讲起。奥德曼表示他当时是第一次看现场演出，主角的表演让他觉得“好像房间忽然亮了。”奥德曼开玩笑说，“这就是酗酒者称之为精神觉醒的那种东西。”

      他接着解释说，他在伦敦皇家艺术学院的早期表演尝试失败了，这让他大吃一惊。但当他考入布鲁斯福德戏剧学院时，他学到了他至今仍在使用的一些技巧。“我是我同届第一个做演员的人。”奥德曼说。他还为那些有抱负的演员提供了两个基本的建议：“好好研究剧本，别迟到。”他继续说，“有些演员的行为方式对我来说是不可原谅的，因为这不仅仅关乎你和你的角色。”

      奥德曼讲述了一个有趣的轶事，关于一个他早期回绝的电影角色。这部电影就是《叛舰喋血记》由梅尔·吉布森和安东尼·霍普金斯主演。奥德曼曾被邀请出演梅尔·吉布森那个角色，但他拒绝了，以便他可以在乔·奥顿写的剧本中扮演主角。“我的经纪人威胁说以后不会再代表我了。”

      奥德曼还承认，随着年龄的增长，他对电影的选择更加务实。“你必须工作，送你的孩子上大学，过真实的生活，把食物放在桌子上，你有所有的责任，你不能总是等待大的角色。”奥德曼还承认，他差点拒绝了他《席德与南茜》中的角色，因为他想，“谁会在乎一个朋克音乐家的故事？”

      奥德曼还被问及，作为演员，是否曾经觉得没有安全感。“我认为每个人都总是在质疑自己。怀疑和不安全感是一件好事。它让你不被麻痹。不过拍摄《锅匠，裁缝，士兵，间谍》时差点被压垮。”

      这位演员还承认，在经历了长达四十年的职业生涯之后，他仍然享受着自己的工作。当扮演现实人物时，他肩负起一定的责任，就像他在拍摄《至暗时刻》那段时间一样。

     “如果那个人已经离世，但还有家人，像丘吉尔，那就太好了。这份工作让你接触到奇妙的事物和非凡的人，但你对这些人的记忆负有责任。尤其是那些还活着的人。”奥德曼说。

      最后，奥德曼被问到他是否曾经在电视上看到他拍摄的电影，如果是的话，他会坐下来观看吗？“我想坐在那里看着自己，真是悲哀的一天。”奥德曼笑着说。“这并不是说我对以前的作品感到羞愧，有些作品对我来说并不重要，有些是我喜欢的，但它们都已经是过去了。”

      当被问及他最喜欢哪部电影时，这位传奇演员回答说：“我总是说，我要拍的下一部电影。”

作者：Jami Philbrick   编辑：o

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 第71届戛纳电影节 加里·奥德曼 JamiPhilbrick
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第71届戛纳电影节

第71届戛纳电影节 (2018)

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加里·奥德曼

加里·奥德曼

Gary Oldman

职业：演员 | 制作人 | 导演 | 编剧

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