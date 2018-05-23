李连杰经纪人回应功夫皇帝身体状态“极佳”，只是受到甲亢病情困扰，5月12日他曾现身成都，专访李连杰的记者向时光网独家透露了以下内容……以及他对出演真人版《花木兰》的看法。





不过当《华盛顿邮报》就此事向李连杰外国经纪人Steven Chasman求证时，李连杰方否认病重，称是照片拍摄角度问题，同时也强调李连杰的身体“状态极佳”，并透露“他患有甲亢将近十年，不会危及生命，而他正在治疗”。





甲状腺功能亢进症简称“甲亢”，是由于甲状腺合成释放过多的甲状腺激素，造成机体代谢亢进和交感神经兴奋，引起心悸、出汗、进食和便次增多和体重减少的病症。多数患者还常常同时有突眼、眼睑水肿、视力减退等症状。但医生表示，甲亢只要按时服药，注意休息，并非可怕的“绝症”。





其实关于李连杰患甲亢的消息近年来时有传出，如2015年7月，他现身某慈善晚宴时，其浮肿的身形还被港媒报道，那时他就已经患上甲亢，并透露因病面临无法如常工作，状况也时好时坏，当时他的好友向太证实李连杰靠中药及打坐治疗，借此舒缓病情。



据悉，在今年5月12日，汶川地震十周年纪念日，也是我国第十个全国防灾减灾日，李连杰作为壹基金发起人，还曾现身成都参加壹基金青少年与未来防灾体验馆暨联合国开发计划署与中国风险治理创新项目成都基地启动会议，并接受媒体专访。专访李连杰的相关记者向时光网独家透露：“虽然李连杰看起来是老了，但是精神状态还是不错的。”（见记者用手机拍摄的照片↓无修图）









专访李连杰的记者透露：“那天早上七点多就开始采访，九点活动开始，一直持续到中午，室外大太阳晒着，他一直都坐在那儿谈笑风生。”