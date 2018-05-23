2018-05-23 21:48:49 来源：Mtime时光网
编辑：ambitious
Sheng Ding
导演：丁晟
主演：王凯 马天宇
《英雄本色4》有两个导演都要..丁晟版接续吴宇森版 冯德伦版..
"警察故事"导演丁晟专访 与成龙大哥合作的那些事儿
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cq
7小时前
原来还在闹啊
WeyZ2分钟前
今天还有13篇新闻需要你评论，别忘了，呵呵
二二得一
9小时前
往来纷扰无非都是为了钱，就别整天闹得跟主持正义似的了
公众号口袋电影
10小时前
丁晟这么搞 以后还有人找他拍片挖
那天我看到了风
我觉得真要讨说法，应该走法律途径吧，这样老在微博发，能解决什么问题呢
盗火的普罗米修斯
22小时前
丁晟还有脸出来，都替他臊的慌，拍的这垃圾玩意，投资方居然不扒了他的皮，估计最少亏了几千万，哈哈。
猪懒懒汉10小时前
除了这部，其他都还成啊，拍戏吗难免失手，就是这找补有点多此一举
玄武門的竊國大賊
23小时前
这戏外倒是精彩过戏内
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