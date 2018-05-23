导演丁晟今晚再次发布微博声讨光线传媒，要求光线就《英雄本色2018》的宣发费用出示更为详尽与可信的明细。





此前丁晟就曾发布微博声讨《英雄本色2018》宣发方光线传媒，要求出示“2700多万宣发费和1000万票补”明细，他和投资方想问清楚这些钱到底是怎么花的？





从说明中可以看出，光线于5月21日提供了宣发费结算表，但显然投资方并不认可这份结算表。丁晟今日在微博写道：“二十天过往，凭证仍隐藏。不为阴暗事，何惧见阳光？”



