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《英雄本色2018》导演丁晟杠上光线了

再发微博质疑宣发和票补款项上存在问题

2018-05-23 21:48:49 来源：Mtime时光网

导演丁晟今晚再次发布微博声讨光线传媒，要求光线就《英雄本色2018》的宣发费用出示更为详尽与可信的明细。

　　时光网讯  《英雄本色2018》导演丁晟今晚再次发布微博声讨光线传媒。丁晟晒出《英雄本色2018》联合发行方——北京京西文化旅游股份有限公司（北京文化）的一则说明，要求光线就影片的宣发费用再次出示更为详尽与可信的明细。

　　此前丁晟就曾发布微博声讨《英雄本色2018》宣发方光线传媒，要求出示“2700多万宣发费和1000万票补”明细，他和投资方想问清楚这些钱到底是怎么花的？

　　从说明中可以看出，光线于5月21日提供了宣发费结算表，但显然投资方并不认可这份结算表。丁晟今日在微博写道：“二十天过往，凭证仍隐藏。不为阴暗事，何惧见阳光？”

   编辑：ambitious

关键词： 丁晟 光线 英雄本色2018 宣发
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相关电影/影人

丁晟

丁晟

Sheng Ding

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 剪辑 | 制作人
英雄本色2018

英雄本色2018 (2018)

5.3

导演：丁晟

主演：王凯 马天宇

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