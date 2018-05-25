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2018-05-25 09:07:20 来源：Mtime时光网

写在前面

星战中最富魅力角色如何炼成

年轻版"索罗"阿尔登

"我得到了哈里森福特的祝福"

“幻视”与“龙妈”

当下"人气"系列都受星战影响

导演朗·霍华德谈换帅

本片不需要你具备任何星战知识

《游侠索罗》今日中美两地同步公映，众主创们在与时光网记者的专访中，纷纷聊到了他们对于《星战》系列的最初记忆，以及对影片著名“换导演”风波的看法。
　　时光网洛杉矶讯　作为美国最有生命力也最能赚钱的IP（没有之一），《星战》系列无论前传、正传、外传，不管是早已在一代人心中地位无法撼动的正传老三部曲，让人颇有微词却不看不是星战粉的前传三部曲，还是迪士尼收购卢卡斯影业之后出品的角色更新套路不变的新正传作品。毋庸置疑的是，不管口碑如何、评价褒贬，这些《星战》系列影片在美国本土的票房号召力，都是强大到无可比拟的

《侠盗一号》故事来源于《新希望》片头字幕

　　2016年，卢卡斯影业推出了《星战》系列的第一部“外传”作品——《星球大战外传：侠盗一号》，影片时间线设置在《星球大战前传三：西斯的复仇》与《新希望》之间，故事其实来源于《星球大战：新希望》片头字幕中的一个小小细节。扩充到一部完整长片之后，意外获得了观众们非常不错的评价，以及10亿美元的全球票房。在片中露面的华人男星甄子丹姜文，也终于摆脱了好莱坞电影中的符号化面孔，真正出演了在剧情中有重要作用的角色。

　　去年年底，《星球大战8：最后的绝地武士》在全美公映之后，莱恩·约翰逊导演不按常理出牌、推翻几乎所有粉丝理论的大胆手法，让本片将师出同门的《美女与野兽》拉下马，成为了去年的全球票房冠军。《最后的绝地武士》也是史上票房第二高的“星战”影片，仅排在《星球大战7：原力觉醒》之后，更是在“影史票房最高影片”中名列第十


韩·索罗之死

　　明年12月如期而至的《星球大战9》，导筒将重回一手打造了《星战7》J·J·艾布拉姆斯手中，在约翰·波耶加黛茜·雷德利亚当·德赖弗这新一代演员们，给观众呈现出更多传奇历险之前，我们也在大银幕上下见证了包括卢克、莱娅公主、韩索罗等这些经典角色或演员的烟消云散。作为《星战》系列中也许是最受人欢迎（也因此最后结局最为影迷们所不满）的角色，韩·索罗在老三部中简直是集智慧、狡黠、幽默、勇气于一身，哈里森·福特的男性魅力可谓爆棚


“我爱你”“我知道”

　　而于今日在中美两地同步上映的《游侠索罗：星球大战外传》，则是完全以韩本人为主角，讲述的是他在成为那个我们所熟悉的、人见人爱的非传统式英雄角色之前，在让莱娅公主情不自禁地表白说“我爱你”却用“我知道”回应之前，在拿下银河系中人头上悬着赏金无数的“逃犯”头衔之前，那个冲动鲁莽、敢爱敢恨、行为举止让人无法捉摸的“坏小子”，都经历了怎样的神奇人生。

　　影片宣传期间，时光网与《游侠索罗》的导演朗·霍华德，年轻版“索罗”阿尔登·埃伦瑞奇、“龙妈”艾米莉亚·克拉克与“幻视”保罗·贝坦尼都进行了交流，聊了聊各自首次接触“星战”影片时的体验，对于加入这部“星战外传”的感受，以及本片拍摄期间著名的“换导演”大事件

　　《星战》系列全部作品票房与评分一览表（美剧与动画作品等未算在内）：


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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：甄甏甏,Brent Simon 关键词： 游侠索罗 BrentSimon 访谈 朗·霍华德 阿尔登·埃伦瑞奇 艾米莉亚·克拉克

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