《游侠索罗》今日中美两地同步公映，众主创们在与时光网记者的专访中，纷纷聊到了他们对于《星战》系列的最初记忆，以及对影片著名“换导演”风波的看法。

时光网洛杉矶讯















韩·索罗之死











“我爱你”“我知道”













《星战》系列全部作品票房与评分一览表（美剧与动画作品等未算在内）：







作为美国最有生命力也最能赚钱的IP（没有之一），《星战》系列无论前传、正传、外传，不管是早已在一代人心中地位无法撼动的正传老三部曲，让人颇有微词却不看不是星战粉的前传三部曲，还是迪士尼收购卢卡斯影业之后出品的角色更新套路不变的新正传作品。毋庸置疑的是，