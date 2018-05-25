时光网洛杉矶讯
作为美国最有生命力也最能赚钱的IP（没有之一），《星战》系列无论前传、正传、外传，不管是早已在一代人心中地位无法撼动的正传老三部曲，让人颇有微词却不看不是星战粉的前传三部曲，还是迪士尼收购卢卡斯影业之后出品的角色更新套路不变的新正传作品。毋庸置疑的是，不管口碑如何、评价褒贬，这些《星战》系列影片在美国本土的票房号召力，都是强大到无可比拟的
。
2016年，卢卡斯影业推出了《星战》系列的第一部“外传”作品——《星球大战外传：侠盗一号》
，影片时间线设置在《星球大战前传三：西斯的复仇》
与《新希望》之间，故事其实来源于《星球大战：新希望》片头字幕中的一个小小细节。扩充到一部完整长片之后，意外获得了观众们非常不错的评价，以及10亿美元的全球票房
。在片中露面的华人男星甄子丹
和姜文
，也终于摆脱了好莱坞电影中的符号化面孔，真正出演了在剧情中有重要作用的角色。
韩·索罗之死 “我爱你”“我知道”
而于今日在中美两地同步上映的《游侠索罗：星球大战外传》
，则是完全以韩本人为主角，讲述的是他在成为那个我们所熟悉的、人见人爱的非传统式英雄角色之前，在让莱娅公主情不自禁地表白说“我爱你”却用“我知道”回应之前，在拿下银河系中人头上悬着赏金无数的“逃犯”头衔之前，那个冲动鲁莽、敢爱敢恨、行为举止让人无法捉摸的“坏小子”，都经历了怎样的神奇人生。
《星战》系列全部作品票房与评分一览表（美剧与动画作品等未算在内）：