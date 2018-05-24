由谁来饰演进藤光还未公布，按照片方的说法，会是一位一线小生，时光君比较好奇发型会如何还原。













创作团队表示，会高度尊重原著的故事结构和人设，真实自然的结合中国国情，并始终与原著方保持着密切的沟通。为了保证剧中围棋内容的专业性，特别聘请了世界围棋混双冠军作为顾问，从剧本阶段开始全程参与指导。









“大家好，我是堀田由美。关于真人剧的改编，老实说开始我也有点不安，但是读了剧本大纲之后，觉得很有趣！不安消失了，变成了非常期待的心情。









一边读着剧本大纲，怀念起了当时在中国取材的时光。日本与中国的围棋界的交流有着长远的历史，通过电视剧能够使这份情谊更上一层把。当然故事即使不懂围棋，也能够乐在其中！





现在开始就很期待播出。”







