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国内公司要拍真人版《棋魂》！

热门网剧团队打造 表示会高度尊重原作

2018-05-24 18:21:32 来源：Mtime时光网

由谁来饰演进藤光还未公布，按照片方的说法，会是一位一线小生，时光君比较好奇发型会如何还原。

        时光网讯 真人版《棋魂》中国制造！是的没错，国内著名视频网站爱奇艺宣布，将制作小畑健著名漫画作品《棋魂》的真人版剧集。

《棋魂》预告海报

        这部殿堂级日本漫画即将由热门网剧《最好的我们》的团队改编并制作，但目前由谁来饰演进藤光还未公布，按照片方的说法，会是一位一线小生，时光君比较好奇发型会如何还原。

        创作团队表示，会高度尊重原著的故事结构和人设，真实自然的结合中国国情，并始终与原著方保持着密切的沟通。为了保证剧中围棋内容的专业性，特别聘请了世界围棋混双冠军作为顾问，从剧本阶段开始全程参与指导。

        《棋魂》的编剧作者堀田由美也发来信函，表示非常期待中国版《棋魂》

        “大家好，我是堀田由美。关于真人剧的改编，老实说开始我也有点不安，但是读了剧本大纲之后，觉得很有趣！不安消失了，变成了非常期待的心情。

动画版《棋魂》

        《棋魂》是以围棋为舞台的作品，就像日本有日本棋院一样，中国也有中国棋院。无论是日本还是中国，和主人公们一样的孩子和年轻人，通过围棋切磋琢磨，不断努力精进。作为围棋的世界是共通的，我意识到这是很重要的事情。

        一边读着剧本大纲，怀念起了当时在中国取材的时光。日本与中国的围棋界的交流有着长远的历史，通过电视剧能够使这份情谊更上一层把。当然故事即使不懂围棋，也能够乐在其中！

        现在开始就很期待播出。”

        《棋魂》于1999年在《少年Jump》上开始连载，主人公进藤光偶然翻出了家中的一张旧棋盘，邂逅了附身于棋盘中的平安时代棋士——藤原佐为，从才走上了围棋之路。《棋魂》从一开始连载就红遍东南亚，人气居高不下，漫画累计销量突破1800万册，动画版收视率甚至曾达到惊人的37.5%。连载的几年间，日本的围棋人口由三百多万人迅速回升至四百多万，国内的专业围棋杂志甚至对其也有报道。

   编辑：日灼

关键词： 棋魂 动漫
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