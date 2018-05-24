时光网讯
真人版《棋魂》
中国制造！是的没错，国内著名视频网站爱奇艺宣布，将制作小畑健
著名漫画作品《棋魂》
的真人版剧集。
这部殿堂级日本漫画即将由热门网剧《最好的我们》
的团队改编并制作，但目前由谁来饰演进藤光还未公布，按照片方的说法，会是一位一线小生，时光君比较好奇发型会如何还原。
创作团队表示，会高度尊重原著的故事结构和人设，真实自然的结合中国国情，并始终与原著方保持着密切的沟通。为了保证剧中围棋内容的专业性，特别聘请了世界围棋混双冠军作为顾问，从剧本阶段开始全程参与指导。
“大家好，我是堀田由美。关于真人剧的改编，老实说开始我也有点不安，但是读了剧本大纲之后，觉得很有趣！不安消失了，变成了非常期待的心情。
《棋魂》是以围棋为舞台的作品，就像日本有日本棋院一样，中国也有中国棋院。无论是日本还是中国，和主人公们一样的孩子和年轻人，通过围棋切磋琢磨，不断努力精进。作为围棋的世界是共通的，我意识到这是很重要的事情。
一边读着剧本大纲，怀念起了当时在中国取材的时光。日本与中国的围棋界的交流有着长远的历史，通过电视剧能够使这份情谊更上一层把。当然故事即使不懂围棋，也能够乐在其中！
现在开始就很期待播出。”
《棋魂》
于1999年在《少年Jump》上开始连载，主人公进藤光偶然翻出了家中的一张旧棋盘，邂逅了附身于棋盘中的平安时代棋士——藤原佐为，从才走上了围棋之路。《棋魂》
从一开始连载就红遍东南亚，人气居高不下，漫画累计销量突破1800万册，动画版收视率甚至曾达到惊人的37.5%。连载的几年间，日本的围棋人口由三百多万人迅速回升至四百多万，国内的专业围棋杂志甚至对其也有报道。