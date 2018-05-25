时光网讯
曾凭借《百万美元宝贝》
获得奥斯卡最佳男配角奖，并三获奥斯卡影帝提名的摩根·弗里曼
被16位女性证实有性骚扰行为，其中8位是遭受其性骚扰或不当行为的受害者，另外8位则表示曾目击其性骚扰行为，CNN今天就此事发表了调查报道。而随后摩根·弗里曼通过发言人发表了公开道歉信表示“我绝非故意”。
摩根·弗里曼的公开道歉信称：“所有了解我或者曾与我一起工作的人都知道我不是那种会故意冒犯、让人感到不舒服的人。如果有人感到不舒服和没有被尊重，我道歉——我绝非故意。”
在CNN的这则报道中，一位曾在2012年与摩根·弗里曼在《惊天魔盗团》
剧组共事的制片人披露，后者会对她和其她女助理进行露骨的言语骚扰，“他经常点评我们的身材，所以我们知道他会来的话，都不会穿任何能突显胸型和内裤的紧身服装。”
《三个老枪手》
（2015）的女性制片助理则谈到：“他多次尝试撩起我的裙子，问我是否穿了内衣，他没有成功但总是这么做”。她还表示当时同组演员艾伦·阿金曾经有制止弗里曼，“当时弗里曼被吓到，有些不知道所措。”
CNN在整个调查过程中采访了曾与弗里曼有过工作接触的数十人，一些人称赞他的表现很职业，没有任何问题。但还有一些人在被记者问道关于片场性骚扰的问题时，会自觉提到摩根·弗里曼，另有一些人表示拒绝评论并希望匿名。
在谈及为何没有曝光被骚扰的事情时，8位女性都表示担心丢掉工作。一位参与《蝙蝠侠：黑暗骑士》
制作的女助理在谈到弗里曼对女性的不当行为时表示：“像弗里曼那样有权势的人，剧组要换掉他会损失很多钱，或因此惹上麻烦。所以他们不能换，而你就成了制造麻烦的人，你会被炒掉。”
该报道还指出，除了在片场，也有3名记者指控在采访时曾被弗里曼骚扰，而该报道的作者之一CNN娱乐记者Chloe Melas正是受害人之一。她透露自己因为《三个老枪手》采访弗里曼时，正怀着6个月身孕，当时后者握着她的手，上下打量后说到：“真希望当时我在场…”
Melas称她事后有上报此事，而CNN后来也联系了《三个老枪手》的片方华纳。但最后却被华纳的人力资源部告知：无法证实她的陈述。在调查中，Melas的陈述也得到了华纳方面的证实，但对方拒绝作出评论。
那之后Melas发现许多人与她有着相同的的经历，她便用时几个月撰写了这篇报道。
此外，在弗里曼创立的娱乐公司Revelations内部，也有多名员工表示曾经目击弗里曼的不当行为。有一位员工表示曾被弗里曼上下打量后问到“你怎么看待性骚扰”。
而另一位公司前经理则告诉CNN，弗里曼和她打招呼的时候会盯着她的胸部看。而这种情况已经成为了一种习惯，“有一次我走进一间有很多人的房间，他上下打量我，所有人都大笑起来，我僵住了，非常不舒服，有个人说‘别担心，这就是摩根’。”
CNN在报道中指出，这是娱乐行业的一个系统性问题：很多被指控的行为都不是私下发生的，而是当众，甚至是在镜头前。在MeToo活动之前，许多男性都毫无畏惧，因为他们有权有势，最终承担后果的都是受害者。