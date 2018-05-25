CNN今日发文披露摩根·弗里曼被8位女性指控性骚扰，弗里曼发表公开道歉信称“如果有人感到不舒服和没有被尊重，我道歉——我绝非故意”。













摩根·弗里曼的公开道歉信称：“所有了解我或者曾与我一起工作的人都知道我不是那种会故意冒犯、让人感到不舒服的人。如果有人感到不舒服和没有被尊重，我道歉——我绝非故意。”









摩根·弗里曼与导演克林特·伊斯特伍德（左）在《百万美元宝贝》片场

CNN在整个调查过程中采访了曾与弗里曼有过工作接触的数十人，一些人称赞他的表现很职业，没有任何问题。但还有一些人在被记者问道关于片场性骚扰的问题时，会自觉提到摩根·弗里曼，另有一些人表示拒绝评论并希望匿名。









该报道还指出，除了在片场，也有3名记者指控在采访时曾被弗里曼骚扰，而该报道的作者之一CNN娱乐记者Chloe Melas正是受害人之一。她透露自己因为《三个老枪手》采访弗里曼时，正怀着6个月身孕，当时后者握着她的手，上下打量后说到：“真希望当时我在场…”



CNN推特截图



Melas称她事后有上报此事，而CNN后来也联系了《三个老枪手》的片方华纳。但最后却被华纳的人力资源部告知：无法证实她的陈述。在调查中，Melas的陈述也得到了华纳方面的证实，但对方拒绝作出评论。





那之后Melas发现许多人与她有着相同的的经历，她便用时几个月撰写了这篇报道。





此外，在弗里曼创立的娱乐公司Revelations内部，也有多名员工表示曾经目击弗里曼的不当行为。有一位员工表示曾被弗里曼上下打量后问到“你怎么看待性骚扰”。





而另一位公司前经理则告诉CNN，弗里曼和她打招呼的时候会盯着她的胸部看。而这种情况已经成为了一种习惯，“有一次我走进一间有很多人的房间，他上下打量我，所有人都大笑起来，我僵住了，非常不舒服，有个人说‘别担心，这就是摩根’。”





CNN在报道中指出，这是娱乐行业的一个系统性问题：很多被指控的行为都不是私下发生的，而是当众，甚至是在镜头前。在MeToo活动之前，许多男性都毫无畏惧，因为他们有权有势，最终承担后果的都是受害者。