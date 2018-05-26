在与时光网记者的戛纳专访中，包括导演毕赣，主演黄觉、陈永忠与李鸿其在内的一众主创们，深入交流了在拍摄这么牛逼的长镜头时所遇到的困难，身为非贵州演员学习当地方言时的艰辛，以及影片拍摄过程中的一些其他趣事。











一小时长镜头共拍8遍

拍3D是因为黄觉太胖









其实吧，片里的黄觉老师一点儿都不胖…… 因为黄觉太胖了嘛，立体电影会让演员显瘦。”还在反问记者，“你觉得这个答案够不够有意思呀？”听闻此言，黄觉则在一旁委屈巴巴地说，“为了拍这个戏，我得一直控制体重，没拍完就一直不能吃。好不容易可以告一段落，隔一段时间再拍长镜头，结果导演一见着我又说，你胖了！……” 面对所有记者都会抛出的“为什么要拍长达一个小时的3D镜头”这个问题，毕赣一反常态地并没有进行连篇累牍的俗套分析，而是幽默地皮了一下，“为什么拍3D？是。”还在反问记者，“你觉得这个答案够不够有意思呀？”听闻此言，黄觉则在一旁委屈巴巴地说，“为了拍这个戏，我得一直控制体重，没拍完就一直不能吃。好不容易可以告一段落，隔一段时间再拍长镜头，结果……”





据毕赣表示，这段一小时的超长镜头，他一共分成两个阶段，总共拍了8遍，而其中真正能用的镜头只有最后两次——而观众们在大银幕上见到的，则是字面意义上的“终极”take，一旦发现最后一次拍摄的素材能用之后，导演就说够了，咱们见好就收不拍了。









然而毕赣导演却狡黠地说，“文学顾问张大春老师是不希望我做这一部分提示观众的字幕的，因为他是一个很调皮的人。他觉得观众在电影院里的状态，应该是一开始不知道该如何阅读这部电影，最后得到了阅读电影的那把钥匙（知道该戴3D眼镜）以后会特别激动。但我们不了解外国人是怎么看电影的，所以我们决定在戛纳放映的时候，还是加了一个提示观众戴眼镜的字幕，而在国内上映可能不会有吧。”











黄觉忍恐高症拍索道戏 汤唯主动要求划伤皮肤

聊到这让人念念不忘的长镜头，最困难的部分除了要将每一个场景布置、物件摆设、人物走位、摄影机运动以及光源呈现，都搭配得天衣无缝，毕竟一个细节的失误就会导致满盘皆输，而且还无法通过后期剪辑来补救。然而对于演员们来说，拍摄中的艰辛还不止于此。

找不到索道和小矿车的剧照图 放张甜的吧 我恐高，每天只要上去，只要一天没杀青……我虽然知道是安全的，但这种东西真的克服不了。” 在这一镜头开始时，观众们会跟随着主人公黄觉的视角，乘着小矿车，在索道上滑向远方。然而这对于恐高的黄觉来说，则是让他日日夜夜寝食难安、一天不拍完一天就要惦记着的“噩梦”般经历，“那个轨道下面你们可能看不出来有多深，但大概有十几层楼高吧。，每天只要上去，只要一天没杀青……。”

汤唯虽然未能亲自来到戛纳宣传影片，但提到与她的合作，黄觉也是赞不绝口，“汤汤是个特别专业的演员，举个例子，有一个她靠在窗边的镜头，要她穿着吊带露着肩膀。导演要求她身上要有被压坏的、红色的痕迹，想找化妆师来化，但我们化妆组里并没有特效化妆。汤汤就说，你就真划吧。她也知道剧组没人下得了手，就说黄觉你来划，给我找了个三角形的小瓦片，我就真的给她划出了刮痕。”

毕赣导演的长片处女作，让我们认识了他的姑父陈永忠。上次参演时还是非专业演员的他，第二次与毕赣合作，经验值和专业性都增加了不少。他本人是如何看待自己作为演员，被贴上了“毕赣姑父”的标签？陈永忠憨憨地笑着，告诉记者，

“姑父”唱歌 感受一下 因为预算更多了，也就能请到觉哥、鸿其这种大明星了，我也有幸能和他们在一起合作。开机以前导演给我做过铺垫，关于我戏中角色的思维，与在大银幕上的表达。他还让我带着觉哥和鸿其，到凯里一些比较有特色的小街小巷去体验一下了风土人情。” “《地球》这次比 《路边野餐》 要专业得太多了！不管是团队还是剧组。，我也有幸能和他们在一起合作。开机以前导演给我做过铺垫，关于我戏中角色的思维，与在大银幕上的表达。他还让我带着觉哥和鸿其，到凯里一些比较有特色的小街小巷去体验一下了风土人情。”

不只想和自家亲戚合作的陈永忠还说，“如果有机会的话，我当然会愿意继续在演员的路上走下去，就怕达不到别的导演的要求。”关于拍摄《地球》的体验，如果用一句话来概括，他给出的答案简直像本片的宣传语：“如梦境一般”。











李鸿其 难懂难学 凯里方言

拍俩月就只剩几分钟戏份









这张海报很夏加尔 黄觉回忆起晚上11点多还要继续做功课的李鸿其，不由得笑出了声。 当时在凯里，黄觉住在了毕赣外婆家，有个老师每天晚上吃完晚饭就拿出一本书来教他，“他让我一个字一个字念，念到11点之后，就该李鸿其跟他微信视频了，我就觉得一下轻松了！看李鸿其跟着老师在微信上一个字一个字地念，我就有一种喜悦感。”









虽然在剧组中辛辛苦苦跟着拍了两个月，然而由于剧情需要，李鸿其的戏份被狠心地删减到了只剩几分钟！当记者问到他会不会很难过时，这个生于90年的大男孩很坦然，“没关系的，导演说了算！”虽然他出现的场景只剩下一幕，但其中抓人的表现和符号化的意象，还是让观众们一下记住了他。而毕赣也表示，由于国内公映时影片内容还会再做调整，说不定我们还会看到更多李鸿其的表演呢。









期待在公映版中 见到更多李鸿其的戏份



