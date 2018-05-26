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"地球最后的夜晚"毕赣导演对话时光网

1小时3D长镜头惊艳戛纳 梦境&现实亦真亦幻

2018-05-26 07:44:34 来源：Mtime时光网

毕赣导演新作《地球最后的夜晚》入围了戛纳的“一种关注”单元，影片的一干主创们与时光网记者分享了拍摄本片时，所经历的“如梦境一般”的旅途。
　　时光网戛纳讯　提到毕赣导演，如果你曾为他的长片处女作品《路边野餐》感到过惊艳，那么一定也会对他的新作《地球最后的夜晚》充满期待。这部片长为2小时10分钟、观影过程却不仅不嫌冗长，反而让人欲罢不能的影片，由黄觉汤唯李鸿其陈永忠等人主演，入围了今年第71届戛纳电影节的“一种关注”单元。

黄觉、毕赣、李鸿其与陈永忠在戛纳photocall

　　虽然《地球》最终并未获奖（大奖被瑞典电影《边境》拿到），但本片前半部分以普通2D形式呈现，而后半部分则是长达一个小时、高潮一浪更比一浪汹涌的3D长镜头，早就成为了在戛纳看过全片的观众们心中，交口称赞、讨论不休的热点话题。而影片前半段“现实”、后半段“梦境”的架构方式，更是给人以《穆赫兰道》般虚实交替、亦真亦幻的迷幻感。

　　在与时光网记者的戛纳专访中，包括导演毕赣，主演黄觉、陈永忠与李鸿其在内的一众主创们，深入交流了在拍摄这么牛逼的长镜头时所遇到的困难，身为非贵州演员学习当地方言时的艰辛，以及影片拍摄过程中的一些其他趣事。



一小时长镜头共拍8遍
拍3D是因为黄觉太胖

　　影片的中文名称《地球最后的夜晚》，和英文名字“Long Day's Journey Into Night”（“进入夜晚的漫长旅途”——还有个我更喜欢的翻译“长夜漫漫路迢迢”）并不完全吻合。面对这种差异，导演毕赣的解读是，影片本身即是主角们在现实与梦境中都要经历的一趟旅程，如果说英文片名代表的是一种开始，那么中文名称则引导向一种结束，两者形成了颇具诗意的呼应

其实吧，片里的黄觉老师一点儿都不胖……

　　面对所有记者都会抛出的“为什么要拍长达一个小时的3D镜头”这个问题，毕赣一反常态地并没有进行连篇累牍的俗套分析，而是幽默地皮了一下，“为什么拍3D？是因为黄觉太胖了嘛，立体电影会让演员显瘦。”还在反问记者，“你觉得这个答案够不够有意思呀？”听闻此言，黄觉则在一旁委屈巴巴地说，“为了拍这个戏，我得一直控制体重，没拍完就一直不能吃。好不容易可以告一段落，隔一段时间再拍长镜头，结果导演一见着我又说，你胖了！……”

　　据毕赣表示，这段一小时的超长镜头，他一共分成两个阶段，总共拍了8遍，而其中真正能用的镜头只有最后两次——而观众们在大银幕上见到的，则是字面意义上的“终极”take，一旦发现最后一次拍摄的素材能用之后，导演就说够了，咱们见好就收不拍了。

　　有趣的是，在影片正式开始之前，手中拿着3D眼镜的观众们会看到大银幕上的字幕提示，“3D眼镜暂时不用佩戴，请在片中给出提示时再戴”。《地球最后的夜晚》大概演了一个多小时的时候，随着黄觉所饰的角色走进电影院，坐下看片儿的同时进入自己的“梦境”，大银幕上此时会提示观众们可以戴上3D眼镜了。这种观影体验实在是颇具实验性，非常奇妙。

　　然而毕赣导演却狡黠地说，“文学顾问张大春老师是不希望我做这一部分提示观众的字幕的，因为他是一个很调皮的人。他觉得观众在电影院里的状态，应该是一开始不知道该如何阅读这部电影，最后得到了阅读电影的那把钥匙（知道该戴3D眼镜）以后会特别激动。但我们不了解外国人是怎么看电影的，所以我们决定在戛纳放映的时候，还是加了一个提示观众戴眼镜的字幕，而在国内上映可能不会有吧。”



黄觉忍恐高症拍索道戏 
汤唯主动要求划伤皮肤

　　聊到这让人念念不忘的长镜头，最困难的部分除了要将每一个场景布置、物件摆设、人物走位、摄影机运动以及光源呈现，都搭配得天衣无缝，毕竟一个细节的失误就会导致满盘皆输，而且还无法通过后期剪辑来补救。然而对于演员们来说，拍摄中的艰辛还不止于此。

找不到索道和小矿车的剧照图 放张甜的吧

　　在这一镜头开始时，观众们会跟随着主人公黄觉的视角，乘着小矿车，在索道上滑向远方。然而这对于恐高的黄觉来说，则是让他日日夜夜寝食难安、一天不拍完一天就要惦记着的“噩梦”般经历，“那个轨道下面你们可能看不出来有多深，但大概有十几层楼高吧。我恐高，每天只要上去，只要一天没杀青……我虽然知道是安全的，但这种东西真的克服不了。”

　　汤唯虽然未能亲自来到戛纳宣传影片，但提到与她的合作，黄觉也是赞不绝口，“汤汤是个特别专业的演员，举个例子，有一个她靠在窗边的镜头，要她穿着吊带露着肩膀。导演要求她身上要有被压坏的、红色的痕迹，想找化妆师来化，但我们化妆组里并没有特效化妆。汤汤就说，你就真划吧。她也知道剧组没人下得了手，就说黄觉你来划，给我找了个三角形的小瓦片，我就真的给她划出了刮痕。”

　　毕赣导演的长片处女作，让我们认识了他的姑父陈永忠。上次参演时还是非专业演员的他，第二次与毕赣合作，经验值和专业性都增加了不少。他本人是如何看待自己作为演员，被贴上了“毕赣姑父”的标签？陈永忠憨憨地笑着，告诉记者，

“姑父”唱歌 感受一下

　　“《地球》这次比《路边野餐》要专业得太多了！不管是团队还是剧组。因为预算更多了，也就能请到觉哥、鸿其这种大明星了，我也有幸能和他们在一起合作。开机以前导演给我做过铺垫，关于我戏中角色的思维，与在大银幕上的表达。他还让我带着觉哥和鸿其，到凯里一些比较有特色的小街小巷去体验一下了风土人情。”

　　不只想和自家亲戚合作的陈永忠还说，“如果有机会的话，我当然会愿意继续在演员的路上走下去，就怕达不到别的导演的要求。”关于拍摄《地球》的体验，如果用一句话来概括，他给出的答案简直像本片的宣传语：“如梦境一般”。



李鸿其难懂难学凯里方言
拍俩月就只剩几分钟戏份

　　与贾樟柯导演喜欢在自己影片中使用山西方言英雄所见略同的是，毕赣身为贵州凯里人，在本片中也大量使用了家乡话对白。对于他的“御用演员”姑父陈永忠来说，用母语表演自然是信手拈来的事儿。可在来自广西的黄觉和来自台湾的李鸿其看来，“这种方言无疑就是一种外语，观众们是在看一部外语片。”在戛纳看了影片的记者表示，全程靠听是绝对听不懂的，只能盯着英文字幕看才能理解。（这一点跟看《江湖儿女》的观感是一毛一样的……）

这张海报很夏加尔

　　当时在凯里，黄觉住在了毕赣外婆家，有个老师每天晚上吃完晚饭就拿出一本书来教他，“他让我一个字一个字念，念到11点之后，就该李鸿其跟他微信视频了，我就觉得一下轻松了！看李鸿其跟着老师在微信上一个字一个字地念，我就有一种喜悦感。”黄觉回忆起晚上11点多还要继续做功课的李鸿其，不由得笑出了声

　　李鸿其由于进组较晚，很“幸运”地不用住在民宿或者导演老乡家中，而是直接入住了宾馆。不过跟出演《缝纫机乐队》中的鼓手之前，他早就熟练掌握了架子鼓技能不同的是，对于凯里方言，李鸿其可谓是“一窍不通”了。回想起这段辛苦学习方言的往事时他说，“我一到凯里，觉哥一看到我就一直笑，他觉得终于解脱了。因为老师之前是一直缠着觉哥，现在变成了一直缠着我。”

　　虽然在剧组中辛辛苦苦跟着拍了两个月，然而由于剧情需要，李鸿其的戏份被狠心地删减到了只剩几分钟！当记者问到他会不会很难过时，这个生于90年的大男孩很坦然，“没关系的，导演说了算！”虽然他出现的场景只剩下一幕，但其中抓人的表现和符号化的意象，还是让观众们一下记住了他。而毕赣也表示，由于国内公映时影片内容还会再做调整，说不定我们还会看到更多李鸿其的表演呢。


期待在公映版中 见到更多李鸿其的戏份

作者：甄甏甏,Jami Philbrick   编辑：甄甏甏

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关键词： 地球最后的夜晚 毕赣 黄觉 李鸿其 汤唯 陈永忠
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