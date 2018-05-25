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美国波士顿时间24日上午，哈佛大学授予王家卫
文学荣誉博士学位，以表彰其在电影艺术领域的成就及影响力。同时，王家卫成为史上第一位获此殊荣的亚洲导演，与爱因斯坦、霍金、丘吉尔等众多历史伟人成为校友。
在哈佛大学官网的简介中，王家卫被称为“现代电影界最有影响力的导演之一”，此次他被授予荣誉博士殊荣，亦是对其成就及个人影响力的认可。颁授仪式后，王家卫感言：“能够在拥有近400年光辉历史的哈佛大学得此礼遇，与众多历史伟人诸如爱因斯坦、霍金、丘吉尔等成为校友，我感到与有荣焉。”
当天，与王家卫分享这一荣誉时刻的还有其夫人，他亦表达了对家人、同事及朋友的感恩，并亲切地提及自己生长的两个城市：“我生于上海，成长在香港。今天这份殊荣不单表彰我个人，同时也是对两座亲爱的城市的肯定。”
当天亦是哈佛大学应届生毕业典礼，现场齐聚两万两千人。由于学校严格保密，此前无人知晓荣誉博士名单，因此，当现场公布王家卫成为荣誉博士时，全场所有人皆十分惊喜，爆发一片欢呼及掌声，现场还有中国籍学生在网上激动地感慨道：“刚刚见证了王导演拿到荣誉学位！好开心！我也毕业！好惊喜啊，好荣幸！”
哈佛文学荣誉博士学位授予对世界思想、文化领域有宝贵贡献的杰出人士。王家卫在电影艺术领域成就斐然，由其执导的电影获奖无数，除数次在金马奖、金像奖等获奖及提名外，还凭《春光乍洩》
获戛纳国际电影节最佳导演奖，更于2017年获法国里昂卢米埃尔电影节“卢米埃尔大奖”，并曾担任戛纳国际电影节、柏林国际电影节及国内多个电影节评委会主席。
编辑：hello王小羊