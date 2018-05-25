颁授仪式后，王家卫感言：“能够在拥有近400年光辉历史的哈佛大学得此礼遇，与众多历史伟人诸如爱因斯坦、霍金、丘吉尔等成为校友，我感到与有荣焉。”

在哈佛大学官网的简介中，王家卫被称为“现代电影界最有影响力的导演之一”，此次他被授予荣誉博士殊荣，亦是对其成就及个人影响力的认可。颁授仪式后，王家卫感言：“能够在拥有近400年光辉历史的哈佛大学得此礼遇，与众多历史伟人诸如爱因斯坦、霍金、丘吉尔等成为校友，我感到与有荣焉。”





当天，与王家卫分享这一荣誉时刻的还有其夫人，他亦表达了对家人、同事及朋友的感恩，并亲切地提及自己生长的两个城市：“我生于上海，成长在香港。今天这份殊荣不单表彰我个人，同时也是对两座亲爱的城市的肯定。”





青年时期在香港的王家卫





当天亦是哈佛大学应届生毕业典礼，现场齐聚两万两千人。由于学校严格保密，此前无人知晓荣誉博士名单，因此，当现场公布王家卫成为荣誉博士时，全场所有人皆十分惊喜，爆发一片欢呼及掌声，现场还有中国籍学生在网上激动地感慨道：“刚刚见证了王导演拿到荣誉学位！好开心！我也毕业！好惊喜啊，好荣幸！”





童年时期的王家卫与父母在上海合影





编辑：hello王小羊