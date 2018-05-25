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"嘉年华"导演文晏:成为好导演与性别无关

"神奇女侠"导演获"跃动她影"卓越女影人奖

2018-05-25 17:44:38 来源：Mtime时光网

戛纳电影节期间举办的“跃动她影”论坛上，《嘉年华》导演文晏分享了自己对于中国女性影人在行业中面临的机遇与挑战，随后的晚宴上，《神奇女侠》导演派蒂·杰金斯获得了“卓越女影人”的奖项。

论坛上的文晏

　　时光网戛纳讯　2018年，跃动她影 (Women in Motion) 迎来第四届活动，中国电影人通过分享自身经历，聚焦于影坛中的女性角色，诠释了中国电影行业的未来发展和机遇。李宇春，黄子韬以及《嘉年华》的导演文晏共同担任了论坛嘉宾，在戛纳电影节举办的两周时间里，共有200多名来自世界影坛和媒体界的嘉宾出席了多个活动，演讲嘉宾包括国际影星凯瑞·穆丽根萨尔玛·海耶克艾米莉亚·克拉克阿伊萨·玛依卡等人。

　　在论坛中，中国电影人聚焦于电影行业的积极趋势和良好机遇，同时强调了电影的教育和启迪意义。李宇春谈及了女性开拓荧幕形象的可能性：“我希望在荧幕上看到更多不同的女性角色。”她的想法引起了黄子韬的共鸣：“我认为女性应该做自己，遵从内心，一直坚持自我。”

　　而文晏导演则强调了根据作品，而不是性别来评判一位导演的重要意义：“男性和女性导演之间自然有一些差异，但我们不能一概而论地说男性有某些特质，而这些特质是女性所没有的。我认为一位好的导演会有与时俱进的视野，在工作中尊重女性，而不是仅仅将女性视作道具。成为一位好的导演与性别无关。”

　　《嘉年华》一片不只讲述了女童被性侵的心碎故事，文晏通过各色边缘人物的命运，审视了当下社会女性成长所面临的困境。影片揭示问题之敏感和深入，几乎是2017内地电影最勇敢的一次创作。公映期间和现实社会事件的巧合，更让人唏嘘。本片拥有的不只是勇气，流畅的叙事和简约细腻的镜头语言，体现了文晏敏锐的观察力和表达能力。男权社会的现实不会因片中案件的结与不结而消失，充满隐喻的结尾则描绘出觉醒和希望。


黄子韬、李宇春、与文晏（最右）

　　在其他跃动她影论坛中，“龙妈”艾米莉亚·克拉克《游侠索罗：星球大战外传》）呼吁，以与描述男性角色相同的方式来描述女性角色：“我不再想提及‘女强人’这个词了，我们只是‘女人’。” 她还说，“在一开始就培养平等的意识尤为重要。”

　　凯瑞·穆丽根《狂野生活》）也就电影行业中存在的性别平等问题展开了讨论：“过去，女性导演们遭受着严重的不公平对待，还好现在这种现象正开始得以纠正，如今所有为女性带来的机会都有着重大意义。”萨尔玛·海耶克《杀手保镖》）提出了男性参与平权运动的重要性，而阿伊萨·玛依卡《大家一起来分手》）则围绕黑人女性在电影行业所遭遇的歧视展开了阐述。


派蒂·杰金斯与卡拉·西蒙（右）获得了“跃动她影”颁发的奖项

　　除了论坛以外，每年“跃动她影”奖项都被授予了一位卓越女影人，“新秀才华奖”则被授予了一位才华横溢的年轻女影人。今年，《神奇女侠》的导演派蒂·杰金斯荣获“跃动她影”奖，而新人导演卡拉·西蒙《九三年夏天》）则被授予了“新秀才华奖”，并获得了5万欧元资金，支持其电影项目。

　　颁奖典礼上，总计共有200多名嘉宾出席，其中包括李宇春、黄子韬、文晏、今年的戛纳评审团主席凯特·布兰切特《雷神3：诸神黄昏》）、去年的戛纳影后黛安·克鲁格《凭空而来》）、蕾蒂莎·科斯塔《阿帕奇人》）、科洛·塞维尼《丽兹》）与导演克里斯托弗·诺兰《敦刻尔克》）等。


大魔王与海耶克出席晚宴

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

关键词： 戛纳 派蒂·杰金斯 文晏 萨尔玛·海耶克 凯瑞·穆丽根
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