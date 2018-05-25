



在论坛中，中国电影人聚焦于电影行业的积极趋势和良好机遇，同时强调了电影的教育和启迪意义。李宇春谈及了女性开拓荧幕形象的可能性：“我希望在荧幕上看到更多不同的女性角色。”她的想法引起了黄子韬的共鸣：“我认为女性应该做自己，遵从内心，一直坚持自我。”





而文晏导演则强调了根据作品，而不是性别来评判一位导演的重要意义：“男性和女性导演之间自然有一些差异，但我们不能一概而论地说男性有某些特质，而这些特质是女性所没有的。我认为一位好的导演会有与时俱进的视野，在工作中尊重女性，而不是仅仅将女性视作道具。成为一位好的导演与性别无关。”





《嘉年华》一片不只讲述了女童被性侵的心碎故事，文晏通过各色边缘人物的命运，审视了当下社会女性成长所面临的困境。影片揭示问题之敏感和深入，几乎是2017内地电影最勇敢的一次创作。公映期间和现实社会事件的巧合，更让人唏嘘。本片拥有的不只是勇气，流畅的叙事和简约细腻的镜头语言，体现了文晏敏锐的观察力和表达能力。男权社会的现实不会因片中案件的结与不结而消失，充满隐喻的结尾则描绘出觉醒和希望。







黄子韬、李宇春、与文晏（最右）















派蒂·杰金斯与卡拉·西蒙（右）获得了“ 跃动她影 ”颁发的奖项







