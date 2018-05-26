摩根弗里曼再发声明否认性骚扰指控，他表示此前的报道“让自己80年的人生毁于一旦”，同时否认了自己有性骚扰行为，称自己只是愿意“用轻松幽默的方式对女性开玩笑和点评。”











摩根·弗里曼说：“我感到非常沮丧，在周四媒体的报道之后，让我八十年来的人生面临被一眨眼间摧毁的危险。任何性侵和性骚扰受害者都应该发声，而我们也该倾听他们，但是把不合时宜的赞美和幽默，通通误以为是性侵这种可怕的行为是不正确的。”





“我承认我想让身边的人都感到放松，感到被人欣赏，所以我会经常用轻松幽默的方式对女性开玩笑和点评，和女性说笑话并赞美她们。显然事情没有达到理想的效果。这也是我周四为什么道歉的原因，而且我还会对因为我的无心之举而感到不安的人继续道歉。”





“但是我也要澄清，我并没有让工作环境变得不安全，我也没有性侵女性的行为，我并没有通过性交易，来让她们得到晋升或得到什么好处，任何声称我做了这些事的言论都是虚假的。”





此前据CNN报道，摩根·弗里曼被16位女性证实有性骚扰行为，其中8位是遭受其性骚扰或不当行为的受害者，另外8位则表示曾目击其性骚扰行为。