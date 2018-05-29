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《超时空同居》连续8天单日票房压制"复联3"

"游侠索罗"累计7000万 星战电影中国继续遇冷

2018-05-29 10:08:44 来源：Mtime时光网

周一，内地大盘报收5273万，奇幻爱情片《超时空同居》继续小爆，中国观众对星战电影还是不太买账。从5月21日开始，《超时空同居》已经连续8天压制《复联3》，坐拥单日冠军。

　　时光网讯  5月28日，周一，内地大盘报收5273万，《游侠索罗：星球大战外传》未能对影市格局发起冲击，奇幻爱情片《超时空同居》继续小爆，中国观众对星战电影还是不太买账。

　　目前《超时空同居》累计票房已达5.5亿，位列单日票房冠军，其领跑姿态本周内应该不会有太大变数。

　　《复仇者联盟3：无限战争》的热度慢慢消退，本周内能否冲22亿还未可知。值得一提的是，从5月21日开始，《超时空同居》已经连续8天压制《复联3》，坐拥单日冠军。

　　《游侠索罗：星球大战外传》未能爆发，自2016年的《星球大战：原力觉醒》开始，《游侠索罗》是第一部内地首周票房未能破亿的星战电影。

　　黑马惊悚片《寂静之地》累计1.8亿，破2亿应该不成问题。强森的《狂暴巨兽》距10亿只差临门一脚。


   编辑：hello王小羊

关键词： 超时空同居 游侠索罗 复联3 内地票房
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