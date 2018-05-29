2018-05-29 10:08:44 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：苏伦
主演：雷佳音 佟丽娅
导演：朗·霍华德
主演：阿尔登·埃伦瑞奇
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
导演：约翰·卡拉辛斯基
主演：艾米莉·布朗特
导演：布拉德·佩顿
主演：道恩·强森
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万事得
8分钟前
妇联3真是够烂的，占了这么高的排片现在每天就这么点产出。还被个更烂的国产烂片死死压着。尴尬啊！
康熙时光
6小时前
超时空最后8亿收官？复联3争取超过注水记吧，游侠继续没人理打酱油～
太极教我当影帝
开局超时空同居连续8天单日票房压制"复联3" "游侠索罗"累计7000万 星战电影中国继续遇冷，究竟是什么造就了星战在中国持续预冷，莫非是星战7、8？#滑稽。
混编攻击
去看龙妈的占大多数吧
Simply的祖上
7小时前
羞羞的铁拳票房22亿174.9万，本周妇联3的票房能否超越羞羞的铁拳呢？！
万事得7分钟前
不能
澄湖金少
8小时前
中小投资加三线艺人加穿越老梗，同居胜在雷佳音的演技和丫丫的亲和力。都市爱情喜剧最容易出爆款，特别是在视觉大片扎堆的情况下。就像吃多了鲍鱼海参也会想喝粥。
奥莱斯
游侠索罗，又叫游侠输了。。。
盗火的普罗米修斯
很一般的电影，题材还可以，演员还可以，导演编剧很屎
塔拉铜鳞7小时前
好材烧烂灶？
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