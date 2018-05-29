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皮克斯动画《超人总动员2》曝角色海报

超能先生变“家庭主夫” 弹力女派头不输黑寡妇

2018-05-29 10:40:35 来源：Mtime时光网

《超人总动员2》今日曝光角色海报，超人家庭的五位成员炫酷亮相。《超人总动员2》是皮克斯接棒感动全球的《寻梦环游记》(Coco)的又一力作，将于6月22日在内地公映。

中文定档预告片

　　时光网讯  皮克斯动画电影《超人总动员2》今日曝光角色海报，超人家庭的五位成员炫酷亮相。“大力神”超能先生(Mr. Incredible)威风凛凛，“橡皮女”弹力女超人(Elastigirl)英姿飒爽，“金钟罩”巴小倩(Violet Parr)和“飞毛腿”巴小飞(Dash Parr)活力四射，“小萌怪”巴小杰(Jack Jack Parr)则精灵可爱，萌化人心。《超人总动员2》是皮克斯接棒感动全球的《寻梦环游记》(Coco)的又一力作，将于6月22日在内地公映。
 
　　2004年，《超人总动员》一经问世就成为皮克斯经典代表作之一。影片不仅票房大卖、斩获奥斯卡最佳动画长片奖等重磅奖项，更是亿万影迷共同的难忘记忆。《超人总动员》是超级英雄动作冒险类型与温馨家庭喜剧的融合，超人一家可以大显神威拯救世界，但回到家里就是和观众一样有血有肉的“凡人”，有烦恼、会出糗，为家庭琐事操心。
 
　　超能先生巴鲍伯(Bob Parr)是当之无愧的“大力神”，连锻炼臂力都是用的两节火车，施展神力吊打反派时更是地动天惊。他在前作中刚走出“中年危机”，此次又将迎来“家庭主夫”新身份的挑战。在新作中，超能先生成为“贤内助”，洗衣煮饭做家务，为辅导大儿子作业绞尽脑汁，呵护青春期的女儿，为小儿子讲故事讲到打瞌睡，还要时刻应付后者毫无规律可言的超能力爆发。但当反派的阴谋浮出水面，他依然是拯救世界的中坚力量。
 
　　“橡皮女”弹力女超人巴荷莉(Helen Parr)名如其人，她的身体弹性极佳，四肢几乎可以无限延展，前作中的不少桥段，如用身体联结飞机和汽车、化身降落伞求生等都令人叫绝。巴荷莉在前作中就实力强大，照顾家庭和拯救世界两不误，在新作中则更进一步，成为超能力者的台前代言人。变身职业女性的巴荷莉穿梭各地惩恶扬善，更加自信、强大，有影迷感叹“巴荷莉驾驶机车一骑绝尘的派头不让黑寡妇”。与此同时，她也一直努力平衡事业和家庭，因为她深知家庭才是最重要的。
 
　　“金钟罩”巴小倩是家中老大，初次露面时还是不敢表达情感的羞涩小女孩。经过第一部大战的洗礼，巴小倩已是敢说敢做的自信少女，曾经遮掩表情的长发也被梳到脑后。妈妈外出工作后，巴小倩更是有模有样地担起长女角色，连调皮的巴小飞也得听她的。内心强大的巴小倩施展起超能力也更加挥洒自如，隐身术和“金钟罩”力场都威力大增。
 
　　“飞毛腿”巴小飞的超能力一如绰号，跑起来快如闪电，甚至能轻松“水上漂”，他在前作中与反派飞船的追逃戏是最精彩段落之一。 巴小飞在新作中也在成长，能更举重若轻地用超能力帮助他人。但抛开超能力，巴小飞更是机灵调皮的小男孩，和姐姐拌嘴、互整是家中的“常规节目”。此外，功课对他来说比跑出世界纪录还要难，这也让超能先生头痛不已。
 
　　在第一部末尾，“小萌怪”巴小杰为观众带来巨大惊喜。他一度被认为是普通人，最后却强力爆发，多种超能力组合出击狂虐反派。随着巴小杰逐渐长大，他的超能力变得更加强大，镭射眼、喷火、隐形、变身……时刻带来惊喜或惊吓。他是否还会成为对抗反派的“大招”？ 

   编辑：hello王小羊

关键词： 超人总动员2 角色海报
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