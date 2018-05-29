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《龙虾刑警》曝“卧虎藏虾”版海报

王千源袁姗姗主演 喜剧版"无间道"暗藏玄机

2018-05-29 14:29:43 来源：Mtime时光网

《龙虾刑警》上演喜剧版无间道，“卧虎藏虾”版海报曝光。刑警小队表面上在经营龙虾店，但实际上却是要对毒贩们进行秘密监控，但卧底小组沉迷赚钱无法自拔，反派势力表面凶狠但智商却不在线。
       时光网讯李昕芸执导，王千源袁姗姗刘桦周游周云鹏联袂主演，沈腾、张锦程等特别出演的喜剧警匪动作电影《龙虾刑警》将于6月22日全国上线，打响暑期档喜剧第一炮。近日，片方发布了一款“卧虎藏虾”版海报，集中展现了刑警小队不为人知的另一面。

       与之前曝光的海报不同的是，此次“卧虎藏虾”版海报聚焦于刑警小队，充分展现了团队的整体气质。画面中，他们不再是一副嬉笑玩闹的市井形象，统一的深色着装配合着严肃的表情，反倒是有了几分干练与稳重。看到刑警小队焕然一新的面貌，让人不禁对这个“史上最欢乐”的行动小组有了一丝的信心与期待。

       除了风格上的不同之外，细心的观众可能会发现一个问题：刘桦饰演的能叔并没有出现海报中。以一手地道的小龙虾烹饪技艺征服了无数食客的能叔，是刑警四人组中最成熟稳重的一位，在这个团体中扮演着“老父亲”的重要角色，却没有出现在海报中，其中是否另有隐情呢？或许只有影片上映之后才能得到答案了。

       《龙虾刑警》由真实故事改编，讲述话唠杜宇飞（王千源饰）、恨嫁女花姐（袁姗姗饰）、处于半退休状态的能叔（刘桦饰）、以及新人陈笠（周游饰）组成的不靠谱缉毒刑警小队，为了更隐蔽地监视毒贩而盘下隔壁的龙虾店。却不料生意火爆起来，他们只得一边经营龙虾店一边搜寻线索，由此引发一系列惊心动魄而又别有一番趣味的故事。

       正如海报中所见，刑警小队表面上在经营龙虾店，但实际上却是要对毒贩们进行秘密监控，三人手中的望远镜、记事本与窃听电话已经证明了一切。而令刑警们意想不到的是，在这背后还有更大的阴谋等着他们。虽然此版海报着力渲染了严肃紧张的气氛，但影片本身有着浓厚的喜剧色彩。卧底小组沉迷赚钱无法自拔，反派势力表面凶狠但智商却不在线。不知在这场令人啼笑皆非的无间道对决中，究竟哪方更技高一筹。

       《龙虾刑警》即将于6月22日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 龙虾刑警 海报
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