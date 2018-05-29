《龙虾刑警》上演喜剧版无间道，“卧虎藏虾”版海报曝光。刑警小队表面上在经营龙虾店，但实际上却是要对毒贩们进行秘密监控，但卧底小组沉迷赚钱无法自拔，反派势力表面凶狠但智商却不在线。





与之前曝光的海报不同的是，此次“卧虎藏虾”版海报聚焦于刑警小队，充分展现了团队的整体气质。画面中，他们不再是一副嬉笑玩闹的市井形象，统一的深色着装配合着严肃的表情，反倒是有了几分干练与稳重。看到刑警小队焕然一新的面貌，让人不禁对这个“史上最欢乐”的行动小组有了一丝的信心与期待。





除了风格上的不同之外，细心的观众可能会发现一个问题：刘桦饰演的能叔并没有出现海报中。以一手地道的小龙虾烹饪技艺征服了无数食客的能叔，是刑警四人组中最成熟稳重的一位，在这个团体中扮演着“老父亲”的重要角色，却没有出现在海报中，其中是否另有隐情呢？或许只有影片上映之后才能得到答案了。









正如海报中所见，刑警小队表面上在经营龙虾店，但实际上却是要对毒贩们进行秘密监控，三人手中的望远镜、记事本与窃听电话已经证明了一切。而令刑警们意想不到的是，在这背后还有更大的阴谋等着他们。虽然此版海报着力渲染了严肃紧张的气氛，但影片本身有着浓厚的喜剧色彩。卧底小组沉迷赚钱无法自拔，反派势力表面凶狠但智商却不在线。不知在这场令人啼笑皆非的无间道对决中，究竟哪方更技高一筹。





编辑：隐饮