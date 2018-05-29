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上影节展映卡梅隆"阿凡达"等五部佳作

惊现“卡神”亲手修复版《泰坦尼克号》

2018-05-29 15:33:17 来源：Mtime时光网

上海国际电影节将展映卡梅隆《阿凡达》、《终结者》、《异形2》、《深渊》、《泰坦尼克号》等五部佳作，其中《泰坦尼克号》提供的是由卡梅隆亲自修复的杜比视界版本。
        时光网讯 第21届上海国际电影节（以下简称上影节）即将于6月16日至25日拉开大幕，此次电影节将在“必看片单”“致敬大师”“经典修复”“国际展映”等单元为影迷奉送多部海内外佳片。据悉，此次二十世纪福斯电影将派出由詹姆斯·卡梅隆操刀的五部经典作品在“向大师致敬”单元展映，其中包括《终结者》《异形2》《深渊》《泰坦尼克号》《阿凡达》

        据悉，《泰坦尼克号》提供的是由卡梅隆亲自修复的杜比视界版本，仅在杜比影院放映。《阿凡达》也将以IMAX 3D和Real D 10FL两个版本重映，让观众近距离感受最前沿电影视听技术带来的震撼。上影节携手二十世纪福斯电影打出的这记重拳，让影迷们可以在大银幕上再次接受洗礼。

        詹姆斯·卡梅隆的每一部作品都堪称时代经典，每一部都在俘虏着一代代影迷。1984年，《终结者》的面世令卡梅隆与施瓦辛格一时间名声大噪，卡梅隆对电影风格的独特掌握与想法开创了科幻电影的先河。影片中略带冷酷却不阴暗的画风向人们展示了机器人T800的强大力量与完美的战斗方式，特效的运用更是将英雄色彩挥发到极致。T-800那句僵硬的台词“我还会回来的”也成为影史经典台词。

        1986年，詹姆斯·卡梅隆自编自导的第二部重量级作品《异形2》问世，作为《异形》的续集，卡梅隆明智地规避了第一部电影的风格，而是脑洞大开的将主战场从太空船转移到宏达的太空基地，以动作风格演绎了一场发生在外太空的惊悚故事。这部将视效升级，并非通过纯粹的机械审美拉拢观众的影片，也使得《异形2》获得了七项奥斯卡提名。《帝国》杂志曾于2009年评选出一份“50部最伟大续集”的榜单，《异形2》击败《教父2》《帝国反击战》《黑暗骑士》等强劲对手拔得头魁，成为《帝国》杂志评选出的影史最伟大续集。

        卡梅隆对科幻题材的想法不止于太空，对于海洋等未知区域同样涉猎。1989年，卡梅隆自编自导的科幻作品《深渊》降临。《深渊》在科幻的背景下讲述了一个关于夫妻感情的故事。在撰写《深渊》的剧本时，卡梅隆以自身感悟融入影片中，把男女主人公的爱情故事写的感人至深，这份渊源更是他自己真实的情感写照。值得一提的是，卡梅隆在这部影片中首次采用了现代拍摄手法中运用极为广泛的CG技术，产生了影史第一个电脑制成的软表面形象。

        《泰坦尼克号》成为多少影迷心中不可磨灭的印记，当歌曲《我心永恒》在耳边响起，脑海中一定出现杰克环抱露丝站立在船头的画面，这一场景也成为好莱坞电影史的标志性时刻。

        1997年的一部《泰坦尼克号》让卡梅隆又一次享誉全球，这部号称是用美金铺就的电影，史无前例的投资了2亿美金，但全球狂揽21亿8500万美元的票房成绩也使得影片一骑绝尘，10年之内无人企及。在奥斯卡颁奖典礼上，《泰坦尼克号》还收获了11项奥斯卡金像奖，此次放映的杜比视界版本将带来更加震撼的视觉体验。

        2009年，卡梅隆十年磨一剑的3D电影《阿凡达》以3D观影形式开创了电影的第四次革命，触手可及的神奇生物，自由飞翔的极致体验，都让观众仿佛置身于美轮美奂的潘多拉星球。《阿凡达》再次创造了影史上的辉煌一幕，影片以全球27.88亿美元票房成绩超越《泰坦尼克号》，成为全球影史票房最高纪录保持者。此次上影节《阿凡达》也将以IMAX 3D和Real D 10FL两个版本重映，让观众近距离感受最前沿电影视听技术带来的震撼。

        卡梅隆五部佳片再登上影节大银幕，各位影迷做好准备，精彩影片不容错过。

   编辑：隐饮

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关键词： 上海国际电影节 卡梅隆 泰坦尼克号
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