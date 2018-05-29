上海国际电影节将展映卡梅隆《阿凡达》、《终结者》、《异形2》、《深渊》、《泰坦尼克号》等五部佳作，其中《泰坦尼克号》提供的是由卡梅隆亲自修复的杜比视界版本。

















卡梅隆对科幻题材的想法不止于太空，对于海洋等未知区域同样涉猎。1989年，卡梅隆自编自导的科幻作品《深渊》降临。《深渊》在科幻的背景下讲述了一个关于夫妻感情的故事。在撰写《深渊》的剧本时，卡梅隆以自身感悟融入影片中，把男女主人公的爱情故事写的感人至深，这份渊源更是他自己真实的情感写照。值得一提的是，卡梅隆在这部影片中首次采用了现代拍摄手法中运用极为广泛的CG技术，产生了影史第一个电脑制成的软表面形象。





《泰坦尼克号》成为多少影迷心中不可磨灭的印记，当歌曲《我心永恒》在耳边响起，脑海中一定出现杰克环抱露丝站立在船头的画面，这一场景也成为好莱坞电影史的标志性时刻。





1997年的一部《泰坦尼克号》让卡梅隆又一次享誉全球，这部号称是用美金铺就的电影，史无前例的投资了2亿美金，但全球狂揽21亿8500万美元的票房成绩也使得影片一骑绝尘，10年之内无人企及。在奥斯卡颁奖典礼上，《泰坦尼克号》还收获了11项奥斯卡金像奖，此次放映的杜比视界版本将带来更加震撼的视觉体验。





2009年，卡梅隆十年磨一剑的3D电影《阿凡达》以3D观影形式开创了电影的第四次革命，触手可及的神奇生物，自由飞翔的极致体验，都让观众仿佛置身于美轮美奂的潘多拉星球。《阿凡达》再次创造了影史上的辉煌一幕，影片以全球27.88亿美元票房成绩超越《泰坦尼克号》，成为全球影史票房最高纪录保持者。此次上影节《阿凡达》也将以IMAX 3D和Real D 10FL两个版本重映，让观众近距离感受最前沿电影视听技术带来的震撼。





卡梅隆五部佳片再登上影节大银幕，各位影迷做好准备，精彩影片不容错过。

编辑：隐饮