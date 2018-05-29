中国电影家协会网络电影工作委员会成立，委员会旨在探讨行业规范导向，制定行业准则，从事网络电影研究、评论、交流、合作及推广。

时光网讯 5月28日，中国电影家协会网络电影工作委员会成立。中国文联、中国电影家协会领导，主要在线视频平台，和来自网络电影产业链上的各方代表出席了成立仪式，中国电影家协会分党组书记张宏在现场致辞。

会上，张宏着重强调中国电影家协会网络电影工作委员会的时代使命，同时给中国电影家协会网络电影工作委员会联席会长颁发了聘书，吴曼芳会长表态：“中国电影家协会网络电影工作委员会旨在探讨行业规范导向，制定行业准则，从事网络电影研究、评论、交流、合作及推广，成立后将正确引导网络电影的创作导向，提升创作品质。”





据吴曼芳介绍，中国电影家协会网络电影工作委员会还计划举办每年一度的优秀网络电影展，发掘和表彰优秀网络电影作品和优秀网络电影人才，促进网络电影创作品质提升。





作为网络电影主要传播平台，视频网站的严格筛选与审核对内容的良性产出扮演着不可或缺的角色。对此，负责人杨向华会长表示：“作为网络电影的发起者与倡导者，我们希望各平台、制片公司、创作者能够旗帜鲜明地统一在中国电影家协会网络电影工作委员会领导下，共同推进行业向规范化、公开化、透明化发展。”





本次仪式同时介绍了中国电影家协会网络电影工作委员会现阶段两大计划，包括“公益培训”计划与“文化金融扶持”计划。在现场嘉宾的见证下，中国电影家协会网络电影工作委员会全体成员发布“联合宣言”，倡议网络电影担负起时代新责任。

编辑：hello王小羊