崔永元三度手撕范冰冰，称其拍戏签订“大小合同”，“4天片酬6千万”。范冰冰工作室怒斥诽谤，并发布声明称“4天片酬6千万”是未经证实的谣言，崔永元因为新开拍的《手机2》和该剧组主创交恶。





范冰冰工作室发声明 5月29日两人“炮火升级”，崔永元再次发微博称，1000万片酬只是一部分，范冰冰实际上签了“一大一小”两份合同，“不怕曝光的小合同”价值千万，而另一份隐藏的“大合同”价值5000万，也就是说，范冰冰演一部戏拿了6000万片酬，而“这哥们儿只在片场演了4天”。





5月29日下午，范冰冰工作室作出回应怒斥诽谤，并发布声明称“4天6千万”是未经证实的谣言。声明中表示，“崔永元公开发布涉密合约，并公然侮辱范冰冰女士的行为，既破坏了商业规则，又涉嫌侵犯范冰冰女士的合法权益。”并表示“相关媒体及网络用户未经求证、核实便宣传范冰冰采用‘大小合同’的方式进行签约，并散播所谓‘范冰冰拍摄4天片酬6千万’谣言的行为，已涉嫌构成针对范冰冰的诽谤。”





此前崔永元曝光的范冰冰演艺合同中，详细列出了范冰冰在拍戏期间，吃穿住行的各项标准：其中在外地宣传时需至少一辆奔驰轿车，及一辆豪华别克七座商务车，机票标准是头等舱。如果拍摄地在外地，住宿标准为艺人及经纪人住五星级豪华商务套间，如果拍戏期间无法安排在酒店用餐，则艺人餐费标准为1500元/天，艺人的专属化妆师酬劳高达8万元一个月。





范冰冰工作室在今日的声明中只表示这是一条“侮辱性的博文”，但并未对合同曝光的细节，进行详细回应。











重要的是，崔永元当年接受媒体采访时透露，冯小刚在拍摄《手机》之前，曾邀请崔永元一起讨论剧本。受此事影响，崔永元甚至一度患上抑郁症。

2004年，崔永元公开批评过冯小刚和他的《手机》，两人也因此事闹掰。

在冯小刚宣布《手机2》开机的消息后，崔永元马上发微博怒怼冯小刚和《手机》系列的编剧刘震云，“冯小刚是渣子大家都知道，刘震云变成渣子速度偏快了一些。”随后他还把刘震云女儿刘雨霖、徐帆还有范冰冰等主创挨个骂了个遍。

编辑：隐饮