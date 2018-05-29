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崔永元三度手撕范冰冰"4天片酬6千万"

因《手机2》结怨 范冰冰工作室怒斥诽谤

2018-05-29 16:45:53 来源：Mtime时光网

崔永元三度手撕范冰冰，称其拍戏签订“大小合同”，“4天片酬6千万”。范冰冰工作室怒斥诽谤，并发布声明称“4天片酬6千万”是未经证实的谣言，崔永元因为新开拍的《手机2》和该剧组主创交恶。
       时光网讯 最近崔永元因为和《手机2》剧组成员的“新仇旧怨”，跟该片主演范冰冰杠上了。他先是炮轰八年前范冰冰领“国家精神造就者”奖，然后晒出范冰冰的工作合同，爆料她在2015年一部戏片酬1000万，拍戏条件多排场大。事件回顾：崔永元因《手机2》开撕范冰冰"你是真烂"

       

范冰冰工作室发声明

5月29日两人“炮火升级”，崔永元再次发微博称，1000万片酬只是一部分，范冰冰实际上签了“一大一小”两份合同，“不怕曝光的小合同”价值千万，而另一份隐藏的“大合同”价值5000万，也就是说，范冰冰演一部戏拿了6000万片酬，而“这哥们儿只在片场演了4天”。 　　

       5月29日下午，范冰冰工作室作出回应怒斥诽谤，并发布声明称“4天6千万”是未经证实的谣言。声明中表示，“崔永元公开发布涉密合约，并公然侮辱范冰冰女士的行为，既破坏了商业规则，又涉嫌侵犯范冰冰女士的合法权益。”并表示“相关媒体及网络用户未经求证、核实便宣传范冰冰采用‘大小合同’的方式进行签约，并散播所谓‘范冰冰拍摄4天片酬6千万’谣言的行为，已涉嫌构成针对范冰冰的诽谤。”

       此前崔永元曝光的范冰冰演艺合同中，详细列出了范冰冰在拍戏期间，吃穿住行的各项标准：其中在外地宣传时需至少一辆奔驰轿车，及一辆豪华别克七座商务车，机票标准是头等舱。如果拍摄地在外地，住宿标准为艺人及经纪人住五星级豪华商务套间，如果拍戏期间无法安排在酒店用餐，则艺人餐费标准为1500元/天，艺人的专属化妆师酬劳高达8万元一个月。

       范冰冰工作室在今日的声明中只表示这是一条“侮辱性的博文”，但并未对合同曝光的细节，进行详细回应。



       说起崔永元为何要手撕范冰冰？这都要归因于最近冯小刚重启的新片《手机2》，范冰冰在该片中担任主演。当年葛优在《手机》里的经典台词“有一说一，我是严守一”广为流传，却给当时的《实话实说》的主持人崔永元带去了不少困扰。有些人认为在电影中出轨、玩潜规则的严守一是以崔永元为原型创作的。
        
       重要的是，崔永元当年接受媒体采访时透露，冯小刚在拍摄《手机》之前，曾邀请崔永元一起讨论剧本。受此事影响，崔永元甚至一度患上抑郁症。

       2004年，崔永元公开批评过冯小刚和他的《手机》，两人也因此事闹掰。

       在冯小刚宣布《手机2》开机的消息后，崔永元马上发微博怒怼冯小刚和《手机》系列的编剧刘震云，“冯小刚是渣子大家都知道，刘震云变成渣子速度偏快了一些。”随后他还把刘震云女儿刘雨霖、徐帆还有范冰冰等主创挨个骂了个遍。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 手机2 崔永元 范冰冰
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