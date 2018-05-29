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"碟中谍6"导演：想拍"异形大战帕丁顿熊"

只要脑洞够大，任何共享宇宙都不是梦

2018-05-29 17:09:18 来源：Mtime时光网

吴京离加入漫威宇宙不远了。

《碟中谍5》《碟中谍6》导演克里斯托夫·迈考利（左二）

　　时光网讯 在漫威共享宇宙获得巨大成功后，好莱坞各位电影人野（脑）心（洞）越来越大。继斯坦·李喊话J·K·罗琳 “让X战警奇异博士去打伏地魔吧”(详情），小贱贱邀请《银河护卫队》《死侍》玩交叉后（详情），《碟中谍6》导演克里斯托夫·迈考利表示，他想拍《异形大战帕丁顿熊》。


　　事情发生在迈考利在推特与网友的互动问答中，一位网友问：“联系到最新关于《钢铁之躯2》的传闻，以及《金刚狼3》导演詹姆斯·曼高德要执导《星球大战》外传的消息，除了《碟中谍》之外，你有啥想拍的系列电影吗？”

　　迈考利的回答简洁而震撼人心——《异形大战帕丁顿熊》。



（......可能这是他最爱的两部电影吧。）
（......感觉吴京加入漫威宇宙指日可待。）

   编辑：sasa

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关键词： 碟中谍6 共享宇宙 脑洞
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职业：编剧 | 制作人

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