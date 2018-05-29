2018-05-29 17:09:18 来源：Mtime时光网
编辑：sasa
导演：克里斯托夫·迈..
主演：汤姆·克鲁斯
Christopher McQuarrie
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笑着的伤疤
24分钟前
不就开个玩笑嘛，可以宣传下部《帕丁顿熊3》时去SNL或者柯登秀或者吉米鸡毛秀拍个搞笑短片足矣！
薄荷微凉少年时062
28分钟前
蛤蛤
三菱机
43分钟前
怎么看都感觉像是讽刺的
电影与精神分析
1小时前
扯淡
movie_man
碟6马上上映了来蹭个热度而已，别听他们胡说八道
辛普森大电影
看来吴京扛起阿灭的无限手套拳头然后飙一句I'm Chinese指日可待了
opllx
嗯？
方聿南
没意思，异形在帕丁顿面前走不过一个回合
M_1602180736163036472
2小时前
呵呵，这有什么脑洞，他该去中国的杂糅版超英小人书哈哈哈
奥莱斯
要不来部中美合拍《异形大战孙悟空》？
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