奇幻电影《阿修罗》今日发布定档预告片，正式公布该片最终锁定2018年7月13日。让我们捧着被奇幻伤了的心，拭目以待。

















杨真鉴团队度过了历尽艰辛的六年。最初，当杨真鉴满怀热情地跟国内各路制作“大咖”进行路演宣讲他的艺术构想时，大家虽然为他的想法而兴奋，但都不约而同地表示“这样超前的电影，再等几年吧，凭借目前中国电影产业基础做不出这部电影。”





是放弃，还是担当？最后，他们做出一个艰难的决定：在全世界范围内寻找一流的电影制作人，共同完成这部“超前的、中国电影人完不成的电影。”

















让他们更没有想到的是，所有与他洽谈的国外电影人，首先在乎的不是报酬，而是工作流程，是好莱坞A级电影的工作流程。要按照这样的流程制作这部电影，至少需要1亿美金，杨真鉴同意了。当全球各地的电影人由质疑转变为被艺术感染，提着行李来到中国，扎根在剧组，与国内的制片及主创团队展开工作合作时，杨真鉴这才惊觉中国电影制作有多少环节上的缺失，这才明白为什么中国做不出来一部国际级的视效大片。





2016年7月8日在河北大厂，面对涵盖了35个国家的200多位国际顶级电影工作者（包括多位参与过《速度与激情》《指环王》《权利的游戏》《疯狂麦克斯》等耳熟能详作品的主创人员及奥斯卡奖获得者）以及1600位中国电影工作者的开机仪式上，杨真鉴斩钉截铁地宣读了一份开机宣言：“《阿修罗》必须做出来，必须为中国电影产业升级做点贡献。”











本次定档，片方释放了一款预告片，用“灵”、“肉”、“罪”、“罚”四个字将电影的故事与主题道来——当一个善良而贫穷的牧羊少年误入一个极致欲望世界，当他的人间命运发生翻天覆地的变化，当单纯与勇气遇到阿修罗王疯魔的欲望，牧羊少年会如何抉择？





《阿修罗》是中国工业电影里程碑式的改变，还是又一次大投资项目的投机取巧？让我们捧着被奇幻伤了的心，拭目以待。