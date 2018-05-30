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摩根弗里曼律师发布声明反击CNN报道

要求CNN道歉 CNN称其让人失望 力挺自家报道

2018-05-30 08:20:04 来源：Mtime时光网

摩根·弗里曼的律师发布声明反击CNN。要求CNN就之前发布的“弗里曼性骚扰＂报道道歉，并撤回报道。而CNN认为此声明与之前弗里曼道歉说法对不上，并表示将力挺此篇性骚扰报道。
　　
　　时光网讯　摩根·弗里曼的律师发布声明，反击CNN之前针对他的性骚扰报道，要求CNN就前几天发布的报道道歉，并撤回该报道。律师声明里提到，“很明显CNN诽谤了弗里曼先生，给他的声誉和事业造成了严重伤害。”指控报道怀有恶意，有虚假成分。”

　　声明指出该篇报道的文章作者之一是CNN娱乐记者Chloe Melas，报道中Melas提到说，一年多前参加《三个老枪手》媒体采访时，弗里曼在一屋子人、包括同片演员面前握着她的手长时间不放，上下打量她。当时她已怀有六个月身孕。并说道：“真希望我在场。…你真有熟女风韵。” 摄影镜头也记录下了“真希望我在场”这句话。

　　针对此处报道，律师声明表示，弗里曼确实说了“真希望我在场”这句话，但他称并不是针对该记者，并指出：“视频中也能看到，弗里曼这是在回应当时在场的迈克尔·凯恩讲的故事。凯恩说曾经有一次恭喜一名女性怀孕，但发现她根本没怀，所以凯恩相当尴尬。弗里曼说‘真希望我在场’是开凯恩玩笑，意思是希望自己在他与那名女性谈话的现场，能看到凯恩出糗。 ”

　　声明认为：“该记者应该了解当时摩根弗里曼说出这句话的的情境，但不知道是听错了，还是在为了事业博关注，她才会这么说。如果这句话来自当时也在场的凯恩或艾伦·阿金，不知道该记者还会不会有此指控。” 声明指出了该名记者的报道是建立在想象基础上，或者把一句没有恶意的话添油加醋为了她认为的事实。 

　　声明还指出，“性骚扰话题极度敏感，可能会毁掉弗里曼，CNN要报道的话，本应该给弗里曼公正的对待，但是他们没有。” 律师声明还认为，“应该撤回此篇报道，并且在同一版面针对此事给弗里曼先生一个道歉”　并且觉得，“CNN不应该允许记者以自己的经历为基础去写一篇报道。” 

　　在之前，CNN的此篇报道指出摩根弗里曼被16位女性证实有性骚扰行为，其中8位是遭受其性骚扰或不当行为的受害者，另外8位则表示曾目击其性骚扰行为。

　　针对此声明，CNN做出反击，称弗里曼律师的这份声明“让人失望”，指其与弗里曼此前的公开道歉声明很难对上——此前的道歉声明中，摩根·弗里曼承认确实常评论女性，但是出于赞美或玩笑，无骚扰意图，并向所有他可能冒犯的人道了歉。CNN表示将力挺该报道。称“将会有力地回应此份声明”

   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 摩根弗里曼 CNN
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