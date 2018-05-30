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"行尸走肉"男一号"瑞克"只再演一季!

最多只先再演6集 AMC巨额酬金留下"弩哥"

2018-05-30 08:17:40 来源：Mtime时光网

据外媒报道，《行尸走肉》中的男一号“瑞克”演完下一季就不演了！不过“弩哥”诺曼·瑞杜斯还在，他会填补瑞克离去留下的漏洞。


　　时光网讯　注：本文有《行尸走肉》的重大剧透，如果你还没看完第八季，请不要阅读本文。

　　根据Collider报道，《行尸走肉》下一季也就是第九季完结时，剧中当之无愧的男一号“瑞克” 安德鲁·林肯就不演了，只剩最后一季！虽然还不知道贯穿了本剧始终的这位人物将如何离场，但可以确定的是，下一季中，安德鲁可能只会先出演前6集，后面依然不好说。

整部剧开端就是由瑞克串起来的

　　每当剧中的角色脱离尘世之时，总会掀起轩然大波，但身处核心中的核心、整部剧就是靠他引出的瑞克也不在了？大概就跟《越狱》里面“Michael Scofield”不演了是一个意思吧……

　　上一季少主“卡尔” 钱德勒·里格斯被莫名其妙写死的时候，愤怒的粉丝们甚至情愿开除那位之前许诺了钱德勒再演三年、结果转头就把他写死的不靠谱剧集总监（新闻链接："行尸走肉"粉丝请愿开除剧集制作人 写死剧中关键角色 不尊重演员 让粉丝愤怒）。不知道这回对于瑞克的离去，大家将作何感想。

　　为了填补《行尸走肉》男一号没了的巨大空洞，据同一消息源称，AMC也给了男二号“弩哥”诺曼·瑞杜斯巨额酬金，让他不仅能留在剧中，还要变身为剧集男一号。

　　对于新一季《行尸走肉》来说，此前“Maggie” 劳伦·科汉差点儿不签第九季，但最终还是谈妥了。这个角色虽然并不是从第一季就存在，但在第八季的最终集中位置非常重要，也给了自己更多和AMC谈判的筹码。最终她确认回归，虽然也只是又签了6集而已，因为她还有ABC的新剧《互怼特工》，也是十分忙碌。


弩哥要接过瑞克手中的男一号了

　　安德鲁是实打实地演了八年的《行尸走肉》，虽然没少挣钱，但只演这一角色，确实限制了他本人的进一步发展。不过粉丝们别担心，至少弩哥还在啊。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 行尸走肉 安德鲁·林肯 美剧
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