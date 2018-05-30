时光网讯
注：本文有《行尸走肉》的重大剧透，如果你还没看完第八季，请不要阅读本文。
根据Collider报道，《行尸走肉》
下一季也就是第九季完结时，剧中当之无愧的男一号“瑞克” 安德鲁·林肯
就不演了，只剩最后一季！虽然还不知道贯穿了本剧始终的这位人物将如何离场，但可以确定的是，下一季中，安德鲁可能只会先出演前6集，后面依然不好说。
每当剧中的角色脱离尘世之时，总会掀起轩然大波，但身处核心中的核心、整部剧就是靠他引出的瑞克也不在了？大概就跟《越狱》
里面“Michael Scofield”不演了是一个意思吧……
为了填补《行尸走肉》
男一号没了的巨大空洞，据同一消息源称，AMC也给了男二号“弩哥”诺曼·瑞杜斯
巨额酬金，让他不仅能留在剧中，还要变身为剧集男一号。
对于新一季《行尸走肉》
来说，此前“Maggie” 劳伦·科汉
差点儿不签第九季，但最终还是谈妥了。这个角色虽然并不是从第一季就存在，但在第八季的最终集中位置非常重要，也给了自己更多和AMC谈判的筹码。最终她确认回归，虽然也只是又签了6集而已，因为她还有ABC的新剧《互怼特工》
，也是十分忙碌。
弩哥要接过瑞克手中的男一号了
安德鲁是实打实地演了八年的《行尸走肉》
，虽然没少挣钱，但只演这一角色，确实限制了他本人的进一步发展。不过粉丝们别担心，至少弩哥还在啊。