德国3D动画电影《精灵怪物：疯狂之旅》角色曝光，该片有望引进中国。





《精灵怪物：疯狂之旅》讲述了维西本一家人在一个万圣节意外被吸血鬼德古拉派遣的女巫施咒变成了怪物，于是他们与女巫上演了世纪追逐战以解除诅咒。在这个追逐之旅中，维西本一家经历了其它怪物的种种阻挠，最终他们能否抵抗住诱惑重寻快乐，令人好奇。

《精灵怪物：疯狂之旅》此次曝光的角色每个人物都有自己独特的个性，也影射了不少人的个性。从剧照可以看出，人物生动活泼配合“怪萌”造型让人眼前一亮。不少网友表示看完剧照就爱上了维西本一家人的“怪萌”造型，笑称“最呆萌”的科学怪人、“最时尚”的木乃伊、“最丑萌”的狼人宝宝、“最美艳”的吸血鬼等等。





在该影片中，“黄金CP”也是一大看点，他们自带的“中二”特质让人啼笑皆非：三只蝙蝠弹钢琴、挑刺婆婆上演5毛钱隐身术、埃及法老求爱木乃伊、德古拉与人类女孩煲“电话粥”等，让观众不仅能体验到魔幻冒险的刺激氛围还能感受到冒险途中这些冤家搭档互“槽”的逗乐气氛，为本片印上了魔幻、冒险、喜剧的标签。

编辑：hello王小羊