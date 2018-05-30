今年6月3日将满31岁的长泽雅美，从少女偶像一路演变成熟女，如今都开始演妈妈了。

（本文来自影视生活第一站 时光网）













本片出品方依旧是华纳日本，将于2018年７月20在日本上映。作为三大“民工漫“之一，不知《死神真人版》能否引进国内？





日本乐队ALEXANDROS将演唱主题曲Mosquito Bite，预告片BGM也是这首。

今年6月3日将满31岁的长泽雅美，少女偶像出道的她似乎"服老"，开始扮演妈妈了。





2000年1月9日当选"东宝灰姑娘"并从此加入演艺圈。2004年时借着《在世界的中心呼唤爱》一片而成为多个日本本土电影颁奖典礼中史上最年轻的最佳女配角(17岁)，也因而成为深受各地年轻人所喜爱的清纯派偶像。





------简单回顾下这位日本女星的成长------







爸爸是日本男足的中场，12岁就有这长腿合理吧！





2004电影《在世界中心呼唤爱》

2005日剧《棒球英豪》



2005日剧《龙樱》 2005日剧《龙樱》





2006电影《泪光闪闪》



2006日剧《水手服与机关枪》





2007日剧《求婚大作战》





2008日剧《最后的朋友》





2011是枝裕和电影《奇迹》







2011电影《桃花期》 2011电影《桃花期》





附赠一张不可描述的剧照 附赠一张不可描述的剧照







2014电影《哪啊哪啊神去村》 2014电影《哪啊哪啊神去村》







2014电影《太平轮》合作金城武 2014电影《太平轮》合作金城武







2014日剧《年轻人们》演农民！ 2014日剧《年轻人们》演农民！





2015电影《海街日记》里演熟女





2016电影《请叫我英雄》提携后辈有村架纯 2016电影《请叫我英雄》提携后辈有村架纯





2017电影《银魂》里搞笑





2017电影《散步的侵略者》里严肃





2018《初吻50次》还是能清纯回来









最后附赠两张流传甚广的长泽雅美写真 最后附赠两张流传甚广的长泽雅美写真



