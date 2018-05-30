（本文来自影视生活第一站 时光网）
早前发布的正式预告中，黑崎一护从朽木露琪亚（杉咲花
）处接受死神之力与虚一战，手拿斩魄刀大战各路恶灵。吉泽亮
扮演的石田雨龙、早乙女太一
扮演的阿散井恋次、石原贵雅
扮演的朽木白哉也亮相。
本片出品方依旧是华纳日本，将于2018年７月20在日本上映。作为三大“民工漫“之一，不知《死神真人版》能否引进国内？
日本乐队ALEXANDROS将演唱主题曲Mosquito Bite，预告片BGM也是这首。
今年6月3日将满31岁的长泽雅美，少女偶像出道的她似乎"服老"，开始扮演妈妈了。
2000年1月9日当选"东宝灰姑娘"并从此加入演艺圈。2004年时借着《在世界的中心呼唤爱》一片而成为多个日本本土电影颁奖典礼中史上最年轻的最佳女配角(17岁)，也因而成为深受各地年轻人所喜爱的清纯派偶像。
------简单回顾下这位日本女星的成长------
爸爸是日本男足的中场，12岁就有这长腿合理吧！
2004电影《在世界中心呼唤爱》
2005日剧《棒球英豪》
2005日剧《龙樱》
2008日剧《最后的朋友》
2011是枝裕和电影《奇迹》
2011电影《桃花期》
附赠一张不可描述的剧照
2014电影《哪啊哪啊神去村》
2014电影《太平轮》合作金城武
2014日剧《年轻人们》演农民！
2015电影《海街日记》里演熟女
2016电影《请叫我英雄》提携后辈有村架纯
2017电影《银魂》里搞笑
2017电影《散步的侵略者》里严肃
2018《初吻50次》还是能清纯回来
最后附赠两张流传甚广的长泽雅美写真
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