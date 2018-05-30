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长泽雅美在《死神真人版》里开始演妈了

简单回顾日本清纯少女偶像成长历史

2018-05-30 17:09:10 来源：Mtime时光网

今年6月3日将满31岁的长泽雅美，从少女偶像一路演变成熟女，如今都开始演妈妈了。

（本文来自影视生活第一站 时光网）


      时光网讯 久保带人少年漫画《死神》真人版电影追加演员阵容，曾经的少女偶像长泽雅美扮演男主角黑崎一护（福士苍汰）的妈妈黑崎真咲，此外江口洋介扮演爸爸黑崎一心，真野惠里菜扮演井上织姬、田边诚一扮演浦原喜助、小柳友扮演茶渡泰虎

　　

《死神真人版》正式预告片

早前发布的正式预告中，黑崎一护从朽木露琪亚（杉咲花）处接受死神之力与虚一战，手拿斩魄刀大战各路恶灵。吉泽亮扮演的石田雨龙、早乙女太一扮演的阿散井恋次、石原贵雅扮演的朽木白哉也亮相。

　　本片出品方依旧是华纳日本，将于2018年７月20在日本上映。作为三大“民工漫“之一，不知《死神真人版》能否引进国内？

　　日本乐队ALEXANDROS将演唱主题曲Mosquito Bite，预告片BGM也是这首。
　　今年6月3日将满31岁的长泽雅美，少女偶像出道的她似乎"服老"，开始扮演妈妈了。

　　2000年1月9日当选"东宝灰姑娘"并从此加入演艺圈。2004年时借着《在世界的中心呼唤爱》一片而成为多个日本本土电影颁奖典礼中史上最年轻的最佳女配角(17岁)，也因而成为深受各地年轻人所喜爱的清纯派偶像。

------简单回顾下这位日本女星的成长------


爸爸是日本男足的中场，12岁就有这长腿合理吧！

2004电影《在世界中心呼唤爱》

2005日剧《棒球英豪》


2005日剧《龙樱》

2006电影《泪光闪闪》

2006日剧《水手服与机关枪》

2007日剧《求婚大作战》

2008日剧《最后的朋友》

2011是枝裕和电影《奇迹》


2011电影《桃花期》


附赠一张不可描述的剧照


2014电影《哪啊哪啊神去村》


2014电影《太平轮》合作金城武


2014日剧《年轻人们》演农民！

2015电影《海街日记》里演熟女


2016电影《请叫我英雄》提携后辈有村架纯

2017电影《银魂》里搞笑

2017电影《散步的侵略者》里严肃

2018《初吻50次》还是能清纯回来



最后附赠两张流传甚广的长泽雅美写真

　（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 死神真人版 长泽雅美 江口洋介
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相关电影/影人

长泽雅美

长泽雅美

Masami Nagasawa

职业：演员
死神 真人版

死神 真人版 (2018)

0.0

导演：佐藤信介

主演：福士苍汰 杉咲花

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