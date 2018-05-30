新片段中，全副武装的海盗，驾驶可以自由穿梭于海底和海上的鱼形摩托车，杀气腾腾的靠近“大雄神秘力量号”，大反派稍微活动一下手指，就能让海上掀起腥风血雨。













与之前发布的电影片段不同，最新曝光的电影片段和海报中，不再充满欢声笑语一片祥和。蔚蓝的大海被黑暗笼罩，哆啦A梦和小伙伴们的航海船，深陷于迷雾之中。在此前发布的终极预告中为大家透露了此次电影中不一样的金银岛，反派海盗以全息海上投影现身。





而这支视频中，全副武装的海盗，驾驶可以自由穿梭于海底和海上的鱼形摩托车，杀气腾腾的靠近“大雄神秘力量号”，充满野心和杀气的大反派，在极具科技感的核心操控室操纵着一切。稍微活动一下手指，就能让海上掀起腥风血雨。剧照中，船长造型的哆啦A梦带领大家与敌人正面交锋，小伙伴们丝毫不退缩。











众所周知，哆啦A梦是一个来自22世纪的猫型机器人，先进的道具和来自未来的智慧，让他足以在任何情况下都可以轻而易举脱身。此次的海盗究竟是什么来头，让哆啦A梦也走投无路？

据了解，《哆啦A梦：大雄的金银岛》的灵感源于19世纪著名小说《金银岛》，而此次加入的一些更具现代化的科幻元素，使故事全面升级，不仅故事情节更具想象力，同时也保持40了多年不变的内核——童真和温暖。





今年春季影片在日本上映时，票房超过50亿日元，刷新了哆啦A梦系列有史以来的票房记录，还有迷你哆啦18年来首登剧场版萌化人心。