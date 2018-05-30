《吃货宇宙》曝光影片彩蛋：饺子Rap视频。在视频中，“幸运饺子”一毛钱变身Rapper，唱出了心中的郁闷——虽然自己是天选之女，却因为这个“幸运”而随时卡壳，无限忧愁。











作为西方流行的街头文化，Hip-pop近年也逐渐在中国兴起。《吃货宇宙》中的饺子妹妹一毛钱，放飞了HIP-POP小宇宙，通过rap的方式吐露了自己的心声。





一毛钱是面粉星球上被幸运金币砸中的饺子，每当情绪波动的时候，一毛钱的脑袋就会因为那枚硬币开始“短路”。唱词中说到“我走路会卡住，我激动会卡住，小饺子变僵尸引来路人注目，我卡的稀里糊涂……”因为这枚硬币，一毛钱搞砸了不少事，甚至为此失去了许多小伙伴，只有包墩墩不离不弃默默守护在身边。











在电影中，一毛钱因为自己的特殊感到郁闷，为了变得和大家一样，她不顾一切地接受了通吃星球“完美计划”的邀请。憨厚暖男包墩墩似乎预感到了什么，他跟随一毛钱一路登上了完美星球的飞船，一场阴谋正在悄然发生……生死之间，为了朋友，包墩墩会如何选择？毁灭之际，一毛钱又如何力挽狂澜？《吃货宇宙》即将见证友谊和自我的奇迹。





在彩蛋视频的最后，一毛钱在危急关头喊出“包墩墩，救我！”，可见包墩墩和一毛钱的关系非比寻常。包墩墩与一毛钱这对青梅竹马，仿佛是所有人儿时都有的影子。每当一毛钱卡住时，包墩墩总会及时出现在身边帮她“解卡”。影片将于6月16日全国上映。