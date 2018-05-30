2018-05-30 12:04:13 来源：Mtime时光网
《无限战争》之后的"银护"独苗：火箭
编辑：Joker
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
导演：詹姆斯·古恩
主演：伊丽莎白·德比齐
Dave Bautista
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TransformerD
1小时前
闭着眼睛想都知道要回归啦
wurenchu
肯定会回归，搞不好，卡莫拉也能复活！银护3需要他们！
altair215
手撕灭霸的兄弟，可惜被改成弱鸡
当年的小白5分钟前
手撕灭霸的多了
新鲜的老陈皮
2小时前
这个傻货为什么要用枪托去敲人家，他认为能巧死灭霸？
老斑鸠
妇联4明年就上？我以为要等到20年。。
时光用户_14872944518512小时前
不明年上，那蜘蛛侠，黑豹，银护，神秘博士这些续集都要等20年再上么....
大老葫芦1小时前
@时光用户 神秘博士是什么鬼
ximenqq
3小时前
正儿八经的单挑灭霸的人变成了一逗比
我魑魅魍魉
他才是搞笑担当好不好 一本正经的 嘻嘻嘻
蓝爸爸666
死的只有可能是钢侠侠美队，其他人后面都还有戏呢
M_1507141339438578444
一个英雄就是一个赚钱的IP。不复活拿什么赚钱？
天行者蔡
4小时前
就喜欢这个头脑简单的逗逼
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