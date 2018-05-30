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“毁灭者”确认回归《复联4》《银护3》

演员巴蒂斯塔："具体回归方式我也不清楚"

2018-05-30 12:04:13 来源：Mtime时光网

扮演毁灭者的戴夫·巴蒂斯塔亲口确认：他将在《复仇者联盟4》与《银河护卫队3》中继续登场，对于具体的回归方式，巴蒂斯塔表示他也一无所知。
（下文含《复仇者联盟3》剧透）



　　时光网讯 “银河护卫队”在《复仇者联盟3：无限战争》最后几乎遭遇团灭，“毁灭者”也不幸被灭霸一个响指指删除了。近日，扮演毁灭者的戴夫·巴蒂斯塔告诉Collider网站记者：他将在《复仇者联盟4》《银河护卫队3》中继续登场，对于具体的回归方式，巴蒂斯塔表示他也一无所知。

　　“我收到一大堆短信，跟我说‘不敢相信你死了，你的角色死了’，他们真的心碎了。我的回应就是‘我还会在第四部出现的。我还会演《银护3》’。我也不清楚他们要怎么把我的角色带回来，然而不论如何我都是得回归的，就我所知的情况，我还要演《银护3》，所以我必须得回归。”

《无限战争》之后的"银护"独苗：火箭

　　《复联3》给无数漫威影迷深爱的超级英雄发了便当，实在虐心。不过早先流出的片场照也“剧透”多位牺牲的超级英雄将回归《复联4》。蜘蛛侠、银河护卫队等确定拍摄续集电影的角色必定会以某种方式复活，如今巴蒂斯塔的说法再次佐证了这番推论。

　　牺牲的英雄们究竟如何起死回生？明年5月全球公映的《复仇者联盟4》将给我们揭晓答案。（相关阅读：《复联4》角色回归不完全名单

   编辑：Joker

关键词： 银河护卫队3 复仇者联盟4
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戴夫·巴蒂斯塔

戴夫·巴蒂斯塔

Dave Bautista

职业：演员 | 制作人
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