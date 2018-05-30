扮演毁灭者的戴夫·巴蒂斯塔亲口确认：他将在《复仇者联盟4》与《银河护卫队3》中继续登场，对于具体的回归方式，巴蒂斯塔表示他也一无所知。

（下文含《复仇者联盟3》剧透）















“我收到一大堆短信，跟我说‘不敢相信你死了，你的角色死了’，他们真的心碎了。我的回应就是‘我还会在第四部出现的。我还会演《银护3》’。我也不清楚他们要怎么把我的角色带回来，然而不论如何我都是得回归的，就我所知的情况，我还要演《银护3》，所以我必须得回归。”





《无限战争》之后的"银护"独苗：火箭 《复联3》给无数漫威影迷深爱的超级英雄发了便当，实在虐心。不过早先流出的片场照也“剧透”多位牺牲的超级英雄将回归《复联4》。蜘蛛侠、银河护卫队等确定拍摄续集电影的角色必定会以某种方式复活，如今巴蒂斯塔的说法再次佐证了这番推论。



