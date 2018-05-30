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戛纳获奖片内地版权陆续名花有主

买片有门道:中国公司如何拿下《小偷家族》？

2018-05-30 12:49:52 来源：Mtime时光网

戛纳获奖片中国版权陆续名花有主，路画影业为何成功押宝《小偷家族》？日本真人电影在中国表现欠佳，《小偷家族》会是例外吗？
       时光网讯 在第71届戛纳电影节已经落下帷幕，除了参赛大片的激烈角逐外，各大电影公司争夺版权的竞争同样十分激烈。颁奖礼刚结束，不少获奖和参赛影片的中国版权都已经“名花有主”了。戛纳金棕榈获奖影片《小偷家族》和评审团奖获奖影片《迦百农》的中国版权，由路画影视收入囊中。开幕片《人尽皆知》由海秀娱乐拿下版权，闭幕影片《谁杀死了堂吉诃德》有望被沣禾汇传媒和芒果娱乐联合引进。

《小偷家族》

       作为当今世界最具影响力、最顶尖的国际电影节，戛纳电影节不仅是电影内容生产者的圣地，也是最重要的电影版权交易市场之一。如何在激烈的竞争中，拿下心仪电影的版权，全方位考验着各位电影人的实力。时光网记者采访了路画影视CEO蔡公明以及海秀娱乐CEO王海懿两位业界资深人士，请他们畅谈关于在戛纳买片的门道。

路画影业为何押宝《小偷家族》？
版权价格不菲 还要额外再付奖金

       在戛纳电影节斩获金棕榈大奖的《小偷家族》，由日本导演是枝裕和，执导改编自真实事件。影片主要讲述了生活在东京社会边缘的一户格格不入的家庭的故事，透过家庭日常生活的点滴，渗透出不被察觉的亲情和温暖，影片的内核是导演是枝裕和最为关注和擅长的社会现象和家庭矛盾。

《小偷家族》

       据路画影视CEO蔡公明透露，“《小偷家族》的版权价格不菲，是比较大的一个量级。因为竞争比较激烈，不管你信誉再好，最后卖方还是要看价格定夺。这次双方的合作在颁奖礼之前就敲定了，但在《小偷家族》斩获金棕榈大奖后，我们还需要按照此前约定好的协议，再额外支付给片方一笔奖金。如果是在获奖之后再敲定版权，那费用更会水涨船高。”

       在颁奖礼之前已经锁定《小偷家族》的版权，蔡公明直言，“我们的初衷并非一定要买得奖的电影，还是想找到在中国有市场潜力的电影，中国观众喜欢的电影。因为是枝裕和导演中国观众也很喜欢，这个题材又是他擅长的题材，我们看过以后觉得这个电影非常抓人，情感上很温情，探讨了一个有普世意义的话题，就是家庭的概念，以及探讨超越亲情、超越血缘关系的情感。”

       拿下《小偷家族》的中国版权并非轻而易举，“当时有很多人都想买，不光是我一个人看好，有些报价也很离谱。我们能够得到，一方面是我们跟片商的关系好，接触得比较早，信誉也比较好，在戛纳算是速战速决。另外我们对这部电影的一些信心，包括将来在中国的一些计划，比如将会充分调动各方资源，争取让影片能早日同中国观众见面，这些东西说服了卖家。”蔡公明说。

日本真人电影在中国表现欠佳
是枝裕和上部电影仅收400万 《小偷家族》会是例外吗？

       数年前，好莱坞和本土大片在中国占据了票房绝对统治地位，但最近一两年，中国电影观众的口味迅速多元化，中国成长为全球最令人瞩目的海外电影市场。2017年开始，非好莱坞影片在内地屡出票房黑马，包括印度电影《摔跤吧！爸爸》（中国票房12.97亿元）、泰国电影《天才枪手》（中国票房2.7亿元）以及西班牙电影《看不见的客人》（中国票房1.7亿元）等等。

       

《小偷家族》剧照

很显然，买下《小偷家族》中国版权的路画影视，也希望它能复制这样的票房奇迹。不过，日本真人电影在内地市场一直表现欠佳，是枝裕和的上一部作品《第三度嫌疑人》今年3月底上映，在内地只收获450万元票房，而两部日本爱情片《恋爱回旋》《昼颜》，票房分别为1852万和1293万，实在不算出色。

       日本真人电影在中国一直不温不火，原因当然是多方面的。据蔡公明分析，“可能因为日本的电影都非常‘日本’，毕竟文化的差别还是有的，日本的社会形态和人与人之间的关系等等，跟中国也是有区别的。”

       不过他同时强调，“《小偷家族》不是不日本化，而是更具有普世的概念。虽然日本家庭和中国家庭不一样，但是关于情感、温情的感受，每个人的体会都差不多。在现场看这部电影的时候，各个国家的观众都在流泪。”

       “比如像大卖的印度片《摔跤吧！爸爸》，也是不那么‘印度化’的印度片，印度的故事让中国观众很有认同感。另外中国的观众也在变，这个变化没有谁能预测得到，那时候《摔跤吧！爸爸》大卖超出了所有人的预料，给了大家很多惊喜，我觉得《小偷家族》在市场上的突破也是有可能的。”蔡公明说。

戛纳系电影是否“曲高和寡”
电影《人尽皆知》真的会人尽皆知吗？

       

戛纳开幕片《人尽皆知》

戛纳系电影是否会曲高和寡？总有人有类似的担心：如果说《小偷家族》的导演是枝裕和，还算是在文艺青年中知名度比较高的导演，那评审团奖获奖影片《迦百农》和开幕片《人尽皆知》，则确实要更小众一些。

       《迦百农》是由黎巴嫩、法国、美国制作的剧情片，讲述了一个12岁男孩赞恩，起诉控告自己的父母，原因是父母生下了他，却没有能够好好抚养他的故事。《人尽皆知》导演法哈蒂擅长家庭叙事，由小见大反映社会弊病，他执导的《推销员》《一次别离》双双获得奥斯卡最佳外语片的殊荣，其中《推销员》也获得2016年戛纳最佳男主角与最佳剧本的奖项。

       戛纳开幕片《人尽皆知》由海秀娱乐在负责内地发行，早在戛纳电影节开幕前，他们就拿下了这部电影的版权。据海秀娱乐CEO王海懿透露，“之前没想到《人尽皆知》能开幕戛纳，我们主要瞄准的是入围奥斯卡，也会配合奥斯卡进行整体宣传。戛纳对于国内观众的吸引力有限，这部电影算是入围片里比较商业的一部了。”

中国公司扎堆戛纳疯抢版权
价格水涨船高 何时回归理性？

       提到金棕榈获奖片《小偷家族》，海秀娱乐CEO王海懿直言，“大家都想买《小偷家族》，我们很早也谈过，但后来考虑到版权价格的原因，还有在商业院线的表现问题，最后没有买。”

       “我们在戛纳没怎么买片，价格太高了。”因为屡次在戛纳摸爬滚打，王海懿积累出了自己的经验，也变得更加理性。“内地公司把版权价格捧得特别高，可以说是疯狂竞价，像香港、泰国的公司，就很少互相竞价。比如《人尽皆知》这个导演，一直都是香港的某家公司做，别的公司就约定俗成不碰了。”


《人尽皆知》导演阿斯哈·法哈蒂还曾执导过《一次别离》、《推销员》

       提到在戛纳疯抢版权这件事，蔡公明也有自己的看法，“一方面是正面的，比如大家喜欢这种比较好的电影，我们买片的人也是这样，看了之后觉得很好，就想买下给更多人看。另外一方面是大家觉得抢版权就是抢机会，先抢了再说，院线上不了的话我还可以拿出网络平台回收资金，或者是非院线平台的回收，或者是根本就不回收，就是做资产评估用等等，这种就是商业的投机行为，其实风险很大。”

       蔡公明认为，“很多文艺片在中国仍然是没有很大的市场，也不能说中国一下变成另外一个市场，包括发达国家的文艺片市场都是比较有局限性的，这是很正常的。但是中国的电影市场规模大，哪怕有1%、2%的人看一部电影，都是一个很大的数字。”

       在采访最后，海秀娱乐和路画影业分别透露，他们都在深度参与由杰森·斯坦森主演的新片，虽然是不同的两部电影，但也是个有趣的巧合。据海秀娱乐透露，“由杰森·斯坦森主演的系列片新作《机械师3》，我们不仅有投资也会参与制作，未来也有机会改编成网剧。这部电影会在中国取景，也会有中国演员加入，预计年底开机。”

       路画影业则表示，“杰森·斯坦森主演的《双面特工》，此前在开发剧本阶段有了一次调整，将会把故事重心移到中国内地及香港，除了杰森以外，片中还有一位中国英雄担任重要角色，暂定明年年初开拍，目前中国主演正在确定中。”

作者：张梦依   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 戛纳电影节 小偷家族 迦百农 人尽皆知 谁杀死了堂吉诃德
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小偷家族

小偷家族 (2018)

0.0

导演：是枝裕和

主演：中川雅也 树木希林

迦百农

迦百农 (2018)

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导演：纳迪·拉巴基

主演：纳迪·拉巴基

人尽皆知

人尽皆知 (2018)

-1.0

导演：阿斯哈·法哈蒂

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谁杀死了堂吉诃德

谁杀死了堂吉诃德 (2018)

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