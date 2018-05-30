戛纳获奖片中国版权陆续名花有主，路画影业为何成功押宝《小偷家族》？日本真人电影在中国表现欠佳，《小偷家族》会是例外吗？





《小偷家族》





作为当今世界最具影响力、最顶尖的国际电影节，戛纳电影节不仅是电影内容生产者的圣地，也是最重要的电影版权交易市场之一。如何在激烈的竞争中，拿下心仪电影的版权，全方位考验着各位电影人的实力。时光网记者采访了路画影视CEO蔡公明以及海秀娱乐CEO王海懿两位业界资深人士，请他们畅谈关于在戛纳买片的门道。





路画影业为何押宝《小偷家族》？

版权价格不菲 还要额外再付奖金









《小偷家族》

















日本真人电影在中国表现欠佳

是枝裕和上部电影仅收400万 《小偷家族》会是例外吗？













日本真人电影在中国一直不温不火，原因当然是多方面的。据蔡公明分析，“可能因为日本的电影都非常‘日本’，毕竟文化的差别还是有的，日本的社会形态和人与人之间的关系等等，跟中国也是有区别的。”













戛纳系电影是否“曲高和寡”

电影《人尽皆知》真的会人尽皆知吗？

















中国公司扎堆戛纳疯抢版权

价格水涨船高 何时回归理性？





提到金棕榈获奖片《小偷家族》，海秀娱乐CEO王海懿直言，“大家都想买《小偷家族》，我们很早也谈过，但后来考虑到版权价格的原因，还有在商业院线的表现问题，最后没有买。”





“我们在戛纳没怎么买片，价格太高了。”因为屡次在戛纳摸爬滚打，王海懿积累出了自己的经验，也变得更加理性。“内地公司把版权价格捧得特别高，可以说是疯狂竞价，像香港、泰国的公司，就很少互相竞价。比如《人尽皆知》这个导演，一直都是香港的某家公司做，别的公司就约定俗成不碰了。”







《人尽皆知》导演阿斯哈·法哈蒂还曾执导过《一次别离》、《推销员》





提到在戛纳疯抢版权这件事，蔡公明也有自己的看法，“一方面是正面的，比如大家喜欢这种比较好的电影，我们买片的人也是这样，看了之后觉得很好，就想买下给更多人看。另外一方面是大家觉得抢版权就是抢机会，先抢了再说，院线上不了的话我还可以拿出网络平台回收资金，或者是非院线平台的回收，或者是根本就不回收，就是做资产评估用等等，这种就是商业的投机行为，其实风险很大。”





蔡公明认为，“很多文艺片在中国仍然是没有很大的市场，也不能说中国一下变成另外一个市场，包括发达国家的文艺片市场都是比较有局限性的，这是很正常的。但是中国的电影市场规模大，哪怕有1%、2%的人看一部电影，都是一个很大的数字。”





在采访最后，海秀娱乐和路画影业分别透露，他们都在深度参与由杰森·斯坦森主演的新片，虽然是不同的两部电影，但也是个有趣的巧合。据海秀娱乐透露，“由杰森·斯坦森主演的系列片新作《机械师3》，我们不仅有投资也会参与制作，未来也有机会改编成网剧。这部电影会在中国取景，也会有中国演员加入，预计年底开机。”





路画影业则表示，“杰森·斯坦森主演的《双面特工》，此前在开发剧本阶段有了一次调整，将会把故事重心移到中国内地及香港，除了杰森以外，片中还有一位中国英雄担任重要角色，暂定明年年初开拍，目前中国主演正在确定中。”