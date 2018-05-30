毕志飞认为：“我是电影学院硕士、北大博士、国家公派赴美电影访问学者、五个一工程评委，豆瓣却给《纯洁心灵》评分2.0分，说我是‘史上最烂导演’，这不仅荒诞讽刺，甚至给国家‘丢了脸’。”









《逐梦演艺圈》终极预告 毕志飞再次强调自己“十二年磨一剑”的电影作品“无论如何不会是国产最差电影”，并表示在测试活动和路演当中，收到的肯定多于差评。他称，豆瓣控制了网络社会舆论，“操控”了中国影评产业，不仅自己遭到了诽谤，与影片相关的电影人，领导专家也一并遭遇了抹黑。









据悉，毕志飞已经于2018年2月起诉豆瓣公司，目前案件正在审理当中。毕志飞反复强调“最恐怖的是豆瓣系对中国电影评论业，网络社会舆论强大的操控力，对普通民众判断的左右和绑架能力令人震惊。”





毕志飞还曝光豆瓣已是外商独资企业，打着民主自由的幌子与境外资本有诸多联系。最后毕志飞请求国家电影局彻查豆瓣网不公正评分事件，严厉打击“网络影评黑社会组织”。









对此事件不少业内人士纷纷发表评论，​​​​编剧宋方金认为他这是“再增笑柄”，编剧付强则评价说，“不去研究差评并寻求改进，反而怪观众水平低，这是病，赶紧吃药吧。”





毕志飞导演写给电影局的公开信







编辑：隐饮