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毕志飞给电影局写信控诉豆瓣"黑幕"

称《逐梦演艺圈》被评2.0分是给国家"丢脸"

2018-05-30 14:19:29 来源：Mtime时光网

毕志飞认为：“我是电影学院硕士、北大博士、国家公派赴美电影访问学者、五个一工程评委，豆瓣却给《纯洁心灵》评分2.0分，说我是‘史上最烂导演’，这不仅荒诞讽刺，甚至给国家‘丢了脸’。”
       时光网讯 5月30日上午，《纯洁心灵·逐梦演艺圈》导演毕志飞在微博发表长文，《我致国家电影局的一封信》，信中对豆瓣疑似不公正评分扰乱国内影评市场发表了看法。

       在信中，毕志飞导演表示自己的电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》在公映首日的16个小时内，被打出2.0分，他坦言自己遭遇了网络暴力事件，而自己也向豆瓣提出了质疑，但却遭到了诽谤，导致自己成为“史上最烂导演”。

       

《逐梦演艺圈》终极预告

毕志飞再次强调自己“十二年磨一剑”的电影作品“无论如何不会是国产最差电影”，并表示在测试活动和路演当中，收到的肯定多于差评。他称，豆瓣控制了网络社会舆论，“操控”了中国影评产业，不仅自己遭到了诽谤，与影片相关的电影人，领导专家也一并遭遇了抹黑。

     毕志飞称，“我是电影学院硕士，北大博士，国家公派赴美电影访问学者，五个一工程评委，但《纯洁心灵》却评分2.0，我被评为‘史上最烂导演’——实在是一件十分荒诞、十分讽刺的事情，给很多机构和老师，甚至给国家‘丢了脸’。” 

       据悉，毕志飞已经于2018年2月起诉豆瓣公司，目前案件正在审理当中。毕志飞反复强调“最恐怖的是豆瓣系对中国电影评论业，网络社会舆论强大的操控力，对普通民众判断的左右和绑架能力令人震惊。”

       毕志飞还曝光豆瓣已是外商独资企业，打着民主自由的幌子与境外资本有诸多联系。最后毕志飞请求国家电影局彻查豆瓣网不公正评分事件，严厉打击“网络影评黑社会组织”。

       毕志飞执导的电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》曾于17年9月22日上映，5天后紧急撤档，此前累计获得226万票房，后又在18年2月9日再次上映，目前累计票房233.8万元。

       对此事件不少业内人士纷纷发表评论，​​​​编剧宋方金认为他这是“再增笑柄”，编剧付强则评价说，“不去研究差评并寻求改进，反而怪观众水平低，这是病，赶紧吃药吧。”

毕志飞导演写给电影局的公开信


   编辑：隐饮

关键词： 毕志飞 纯洁心灵
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纯洁心灵·逐梦演艺圈

纯洁心灵·逐梦演艺圈 (2017)

-1.0

导演：毕志飞

主演：毕志飞 朱哲健

毕志飞

毕志飞

Zhi Fei Bi

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 制作人

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