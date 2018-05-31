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龙妈：得知"索罗"半途换导演大家很震惊

这可能是《游侠索罗》最全最有料的主创访谈！

2018-05-31 15:02:10 来源：Mtime时光网

到索罗饰演者阿尔登·埃伦瑞奇，索罗的初恋女友琦拉饰演者“龙妈”艾米莉亚·克拉克，兰多饰演者唐纳德·格洛沃，楚巴卡饰演者以及芬兰籍前篮球运动员乔纳斯·索塔莫......听听他们怎么说！


　　时光网讯 《游侠索罗：星球大战外传》正在影院热映中，作为《星战》系列中最受人欢迎的角色之一，汉·索罗在老三部中简直是集智慧、狡黠、幽默、勇气于一身，哈里森·福特的男性魅力可谓爆棚。

中文正式预告

　　不令人意外地，索罗迎来了自己的独立外传，由阿尔登·埃伦瑞奇饰演。影片将回溯索罗遇见他未来强大的副驾驶楚巴卡、以及臭名昭著的赌徒兰多·卡瑞辛的过程，看他们如何共同展开一场星战传奇中最不“正经”的英雄历程。

　　在影片上映之前，我们采访到索罗饰演者阿尔登·埃伦瑞奇，影片中索罗的初恋女友琦拉饰演者“龙妈”艾米莉亚·克拉克，兰多饰演者唐纳德·格洛沃，楚巴卡饰演者以及芬兰籍前篮球运动员乔纳斯·索塔莫。看完他们的分享，你会对影片的台前幕后有更多的了解。
“《原力觉醒》改变了大家对大片的看法”

艾米莉亚·克拉克

Mtime：你得到琦拉这个角色之前，还有很多其他女演员在与你竞争，那么你觉得你的表现是如何帮你赢得这个角色的？

艾米莉亚·克拉克：我觉得我学到并且一直坚持去做的一个理念就是，如果有人想看我演某个角色，那一定是因为我演得很平常。你只是在平实地诠释眼前的剧本。当然，我们试镜时并没有拿到剧本，是后来才拿到的，当时我只知道大体要演些什么。我们拿到几场戏，大概了解了她会是个怎样的人物，我试着去抓住人物的本质，用我觉得最真实的方式进行了演绎。

Mtime：你第一次接触《星球大战》的经历是怎样的？

艾米莉亚·克拉克：嗯，我年龄不算很大，第一次接触已经不是看电影了，我哥哥很痴迷《星球大战》，连带着我也沉迷其中。他比我大，我很听他的话。

基本上每年我们的万圣节服装都是《星战》的。他现在还穿着星球大战的保暖衣呢，我觉得很可爱。我是从那时候开始接触《星战》的，也是从那时候就喜欢上的。

说实话，后来的生活中我基本上把《星战》放到一边了，但突然间它又开始出新片了，我觉得大片就应该是这样的作品。我真的认为J·J·艾布拉姆斯的《星球大战：原力觉醒》的出现改变了大家对“大片”的看法。我非常希望能参演这个系列，很有意思，也很令人兴奋。

Mtime：你在《游侠索罗：星球大战外传》中的角色是怎样的？

艾米莉亚·克拉克：编剧们都坚定地认为她是《星战》系列中第一个蛇蝎美人角色，我很兴奋，又有些迷茫。

她又是个非常厉害，神秘的角色，不是你一眼就能看穿的，你猜不到她要做什么。扮演这样一个角色我觉得很有意思。 

Mtime：韩·索罗是个很大男子气概的人，在上世纪七八十年代可能比较受欢迎，但现在的观众们可能会喜欢其他类型的男主。这样一个男性气质如此明显的角色在这部电影里是如何呈现的？

艾米莉亚·克拉克：电影里除了我以外，还有一个女性角色，而且韩·索罗与另一个知名人物的情感关系也是大家所熟知的。

想想韩·索罗这一生中遇到的女人们，真的是很神奇，她们都出奇地强大。在大家都喜欢的前几部电影里，他喜欢上了这些女人，我们的故事则讲述了他是如何与这些女人相遇的，以及我们为什么会喜欢韩·索罗？喜欢他的什么？

看过这部电影你就会明白哈里森·福特饰演的韩·索罗为何会是那样的一个人。在他遇到的人物身上，你会看到他性格的不同侧面，那些女人对他的影响是非常重的。跟这样一个还在努力找到自己立足之地的初始型角色对戏是很有趣的经历。 

Mtime：你饰演的角色既是韩·索罗的青梅竹马，又是如你之前所说的蛇蝎美人。扮演不同状态的琦拉，你觉得有趣吗？

艾米莉亚·克拉克：我觉得很好，因为这是个非常艰巨的任务。从年轻的时候切入，并随着角色成长，你得经历整个故事情节，把所有碎片拼凑起来，才知道她为什么会变成后来的样子。最核心的原因就是野心

作者：Wilson Morales,J. I. Cuenca   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： WilsonMorales J.I.Cuenca 游侠索罗 采访

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游侠索罗：星球大战外传

游侠索罗：星球大战外传 (2018)

7.1

导演：朗·霍华德

主演：阿尔登·埃伦瑞奇

阿尔登·埃伦瑞奇

阿尔登·埃伦瑞奇

Alden Ehrenreich

职业：演员
艾米莉亚·克拉克

艾米莉亚·克拉克

Emilia Clarke

职业：演员
唐纳德·格洛沃

唐纳德·格洛沃

Donald Glover

职业：演员 | 编剧
乔纳斯·索塔莫

乔纳斯·索塔莫

Joonas Suotamo

职业：演员
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