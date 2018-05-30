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舒心佳作《西小河的夏天》曝幕后拍摄花絮

导演曝幕后制作趣事 众主创欢脱展现夏日活

2018-05-30 15:14:16 来源：Mtime时光网

《西小河的夏天》今日爆出幕后特辑，记录主创片场拍摄点滴。
　　时光网讯　周全执导，张颂文谭卓顾宝明董晴荣梓杉等人主演的电影《西小河的夏天》正在热映。今日，片方发布一支片场特辑，记录了众主创在40℃高温下依旧精雕细琢，认真打磨每个细节的拍摄点滴。
　　
　　拍摄间隙，几位主创的互动有爱逗趣。团宠荣梓杉踢球、卖萌、做鬼脸、“冒充导演”一项不落，张颂文与顾宝明闹出的“美丽的误会”也逗笑全场。

　　

电影《西小河的夏天》导演周全与荣梓杉对词

此外，谭卓与董晴两位女演员也有不俗表现。谭卓苦练越剧，扮相惊艳。导演周全曾在采访中透露：“我们特意邀请到著名的越剧演员吴凤花、杨丽芳老师担任专业指导。董晴在片场则是合着吉他伴奏演唱主题曲《游夏》，曲风清新回味无穷。首次挑战英语老师一角，董晴透露从自己英语老师身上得到不少启发，也挑战不少新技能，“英语、唱歌、跳舞、吉他，我都有练习，为了唱好《游夏》，我还向专业的声乐老师请教了很久。”
 
　　台前诸位主演的扎实演技让人惊叹，电影《西小河的夏天》的幕后团队同样令人瞩目。著名电影人张家振和著名剪辑师廖庆松担任监制、第51届金马奖最佳剪辑奖获得者孔劲蕾担任影片剪辑指导、还有声音设计何威和导演贾樟柯御用电影配乐师林强的鼎力加盟，共同助力新人导演周全还原1998年葱翠的夏日生活。

电影《西小河的夏天》演员荣梓杉对摄影机好奇

　　影片的清新质感也受到不少观众喜爱，“画面清新，配乐恰到好处，喜欢如此纯粹的江南生活”，“电影如涓涓细流润物无声，没有外界的喧嚣，有的只是静静地感受与回味”。

　　电影《西小河的夏天》由企鹅影视、一山文化、彼此影业出品。现已在全国热映，让我们一同回望一“夏”长大的年少时光。

   编辑：詹

关键词： 西小河的夏天
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