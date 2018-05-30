《西小河的夏天》今日爆出幕后特辑，记录主创片场拍摄点滴。

拍摄间隙，几位主创的互动有爱逗趣。团宠荣梓杉踢球、卖萌、做鬼脸、“冒充导演”一项不落，张颂文与顾宝明闹出的“美丽的误会”也逗笑全场。





电影《西小河的夏天》导演周全与荣梓杉对词 此外，谭卓与董晴两位女演员也有不俗表现。谭卓苦练越剧，扮相惊艳。导演周全曾在采访中透露：“我们特意邀请到著名的越剧演员吴凤花、杨丽芳老师担任专业指导。董晴在片场则是合着吉他伴奏演唱主题曲《游夏》，曲风清新回味无穷。首次挑战英语老师一角，董晴透露从自己英语老师身上得到不少启发，也挑战不少新技能，“英语、唱歌、跳舞、吉他，我都有练习，为了唱好《游夏》，我还向专业的声乐老师请教了很久。”



电影《西小河的夏天》演员荣梓杉对摄影机好奇

影片的清新质感也受到不少观众喜爱，“画面清新，配乐恰到好处，喜欢如此纯粹的江南生活”，“电影如涓涓细流润物无声，没有外界的喧嚣，有的只是静静地感受与回味”。





电影《西小河的夏天》由企鹅影视、一山文化、彼此影业出品。现已在全国热映，让我们一同回望一“夏”长大的年少时光。