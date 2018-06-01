娜塔莉的最新作品《悬崖上的野餐》
是一部六集的限定剧集，这部澳大利亚剧根据琼·林赛
于1967年出版的同名小说改编，此前彼得·威尔
（《死亡诗社》
）曾在1975年将此小说搬上过大银幕。本片讲述的是1900年情人节当天，一群女学生在与老师Hester Appleyard（娜塔莉饰）进行修学旅行时，全部神秘失踪的故事。
虽然与娜塔莉过去的作品都不甚相近，这部作品的格局给了她另一个展现自我的方式，也让她完全融入到了一个看上去单调乏味、实际却细致入微的角色中。
最近，在洛杉矶一个宜人的早上，时光网与她碰了面。在比弗利山庄酒店的套房中，娜塔莉边喝着咖啡和茶，边聊起了自己出演Appleyard夫人这一角色的过程，她对这个故事感兴趣的点，以及她的下一部电影计划。她还透露说，自己已经知道《权力的游戏》
大结局了！！
Mtime：你是怎么接到这个角色的？
娜塔莉·多默：我其实是不想再穿束胸衣了
（笑），最初我并没有对这个项目特别感兴趣，但当我读完贝阿特里克斯·克里斯蒂安
写的前三集剧本草稿之后，我跟我们完美的导演兼剧集策划人拉尔沙·康达基
聊了聊。我俩差不多在facetime上聊了一个半小时，然后我明白了这部剧有特别，这位女性主角也有着强烈的个人视角。
《悬崖上的野餐》中 娜塔莉饰演女教师
我知道这无论如何也不会是那种除了身着传统服装、没什么灵魂的剧，所以我还是接受了再次穿上束身衣的这个角色。我以前也从没去过澳大利亚，但澳洲发布了一份声明，允许我们制作这部具有影响力的电视剧，就像我们在美国、英国和欧洲其他国家看到的那些一样。这使我很感兴趣，所以能与这些人一同工作，我感到十分荣幸。
Mtime：你在剧中扮演了一名老师，那么你与这份职业有哪些渊源呢？
娜塔莉：与老师的渊源？我很确定有些老师你会很喜欢，但有些老师你就是喜欢不起来。这个角色最吸引我的一点就在于，在全剧六小时的时间里，你会一点点追溯到Appleyard之前的生活，然后发现她其实是在逃离某些东西——她的价值观与其他那些女孩子是完全不同的。她来自维多利亚时期的伦敦，并想推崇那时候那种严酷的制度，来改正她之前所犯的错误。
她强迫那些女孩接受那些她认为对的东西。但这些女孩来自完全不同的时代，她们坚信女性会得到解放，并期待一个充满曙光的、不同的未来。所以《悬崖上的野餐》
最吸引我的也许就是两代人的平行关系：老一辈人试图将他们的思想与价值观强加于年轻一代，并且认为是为了后者好
；但恰恰相反，其实他们是在作茧自缚
，这让我想到了我以前的某些老师。
娜塔莉：我还没有从头到尾完整看完过，只看过几个片段。我知道这部电影在电影史上的崇高地位，但如果我要扮演一个角色，我倾向于不去看之前的版本，因为这会让你被另一种诠释影响到。所以我只是看了原著小说，还重读了两遍。
Mtime：你从小说中了解到了什么？
娜塔莉：我了解到了编剧Beatrix多么有远见，以及为什么剧中有那么多潜台词。原著作者琼·林赛
真的很喜欢设置一些潜台词，像是对于特定角色、历史或哲学的致敬。在这六小时中，你可以尽情探索不同的卡司组合，以及各个角色之间的化学反应，这是两个小时的电影所表达不出来的。Beatrix将琼的暗示具象化了，我有种强烈的感觉，她就是那个掌握着琼灵魂的人。
在本剧中 娜塔莉像当年在《都铎王朝》中一样 穿上了颇具时代感的束胸衣
Appleyard就是一个很好的例子，琼会不断暗示Appleyard并不是像她口中宣称的那样，也没有明确提过她的神秘丈夫到底是谁，还健不健在。但同时，我想从性（别）角度出发，剧中多样的角色也在探寻那些自己会为之妥协的事。在小说中，我认为这些也有暗示，而Beatrix则将其带入到了我们的剧本中。
Mtime：这部剧几乎所有主创都是女性，这是相对来说比较少见的。所以片场的氛围是怎样的？与拍其它作品相比有什么不同吗？
娜塔莉：我本人与我所饰演的角色其实不尽相同，我饰演的那个女人想要把自己的价值观强加于下一代，但我个人并不太喜欢这么做。我只想默默看着这些年轻的澳大利亚演员们，他们真的非常沉浸于这个独特的项目。我永远不会突兀地主动提出自己的想法，但当他们需要建议的时候，我也会在那里。但我绝不会像Appleyard强迫她学生那样，强迫任何人听从我的建议。这部电影的卡司非常年轻，也非常棒。在三个半月的拍摄期间，能看着他们不断成长，我真的很欣慰。
她亲了美队！！
Mtime：从更个人的角度来看，你是怎么接触到表演的？表演对你来说，是年幼时期的兴趣爱好吗？
娜塔莉：是的，表演是我很早就知道我要做的事，这好像是天生的。我在七岁之前都是家中的独女，曾经有个装扮盒，我们全家不要的旧衣服什么的都扔在里面。所以不像其他女孩那样玩洋娃娃，我的童年就是装扮成不同的角色，然后自己跟自己说话。
Mtime：大部分观众和影评人会在流媒体平台看到《悬崖上的野餐》，如果他们愿意的话，他们可以一口气刷完六集。那么你自己的观剧方式又是什么？
娜塔莉：我每刷一部剧都会在短时间内看完，过去几周我没什么时间刷剧，但我如果找到一部想看的剧，我会在三、四天晚上之内刷完
。《心灵猎人》
第一季我就是这么看完的，我也非常期待下一季。我还想看《美国犯罪故事》
第二季，以及《浴血黑帮》
第四季。
《饥饿游戏》中的娜塔莉造型与以往全然不同
娜塔莉：当然了，我还在看！在我第二季加入前，我是第一季的忠实粉丝。现在我又得作为粉丝来看最后几季了。
Mtime：你希望这部剧如何终结？
娜塔莉：其实我知道结局，但我不能说。但我知道。
娜塔莉：是的，我知道！（笑）在我加入这部剧之前，我就被告知要保守各种秘密至少五年，我是这么被告诉的。但不幸的是我被人剧透了，所以我知道了最终结局。老实说，我倒希望自己不知道。
Mtime：那么这是你希望的那种结局吗？
娜塔莉：这个嘛，我都想象不出来大卫·贝尼奥夫
和D·B·魏斯
（《权游》的两位剧集创作人），是怎么想出来这个结局的。所以我还是可以很兴奋地追剧，因为我不知道中间过程是怎样的。
Mtime：你今年还有另一部电影《黑暗之中》，其中你既是主演，制片人也是联合编剧，这段经历又是如何的？ 娜塔莉在新片《黑暗之中》片场
Mtime：你提到了剧本创作，这对与演员来说是不怎么常做的事情（没有演员当制片人的情况多），你觉得你之后会将更多重心放到编剧上吗？
娜塔莉：我是那种特别典型的戏剧学校学生，会自己写剧本寄到很多地方，然后收到很多拒信。我小时候写过很多故事和诗歌，这是我想做的事。在创作《黑暗之中》
的时候，我意识到这么多年来，我的潜意识中还是想要写作
，就像我的本能一样，我觉得我们都会或多或少有点这种无法释怀的执念。
我一般把写作当成情感宣泄的方法，但仅限于个人宣泄。就一条陡峭的学习曲线，让我学习到，拒绝我的作品，不等于对我内心想法和独白的拒绝。这对我来说很有意义，也让我看清了真正的艺术真谛——合作。合作的过程很美好，我也很珍惜这样的创作经历，所以我希望能有更多机会这样做。我想我得跟我的经纪人商量下，让我有更多时间做这些！
访谈中（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo）