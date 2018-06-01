







虽然与娜塔莉过去的作品都不甚相近，这部作品的格局给了她另一个展现自我的方式，也让她完全融入到了一个看上去单调乏味、实际却细致入微的角色中。









Mtime：你是怎么接到这个角色的？











《悬崖上的野餐》中 娜塔莉饰演女教师





我知道这无论如何也不会是那种除了身着传统服装、没什么灵魂的剧，所以我还是接受了再次穿上束身衣的这个角色。我以前也从没去过澳大利亚，但澳洲发布了一份声明，允许我们制作这部具有影响力的电视剧，就像我们在美国、英国和欧洲其他国家看到的那些一样。这使我很感兴趣，所以能与这些人一同工作，我感到十分荣幸。





Mtime：你在剧中扮演了一名老师，那么你与这份职业有哪些渊源呢？





娜塔莉：与老师的渊源？我很确定有些老师你会很喜欢，但有些老师你就是喜欢不起来。这个角色最吸引我的一点就在于，在全剧六小时的时间里，你会一点点追溯到Appleyard之前的生活，然后发现她其实是在逃离某些东西——她的价值观与其他那些女孩子是完全不同的。她来自维多利亚时期的伦敦，并想推崇那时候那种严酷的制度，来改正她之前所犯的错误。













娜塔莉：我还没有从头到尾完整看完过，只看过几个片段。我知道这部电影在电影史上的崇高地位，但如果我要扮演一个角色，我倾向于不去看之前的版本，因为这会让你被另一种诠释影响到。所以我只是看了原著小说，还重读了两遍。





Mtime：你从小说中了解到了什么？











在本剧中 娜塔莉像当年在《都铎王朝》中一样 穿上了颇具时代感的束胸衣





Appleyard就是一个很好的例子，琼会不断暗示Appleyard并不是像她口中宣称的那样，也没有明确提过她的神秘丈夫到底是谁，还健不健在。但同时，我想从性（别）角度出发，剧中多样的角色也在探寻那些自己会为之妥协的事。在小说中，我认为这些也有暗示，而Beatrix则将其带入到了我们的剧本中。





Mtime：这部剧几乎所有主创都是女性，这是相对来说比较少见的。所以片场的氛围是怎样的？与拍其它作品相比有什么不同吗？





娜塔莉：我本人与我所饰演的角色其实不尽相同，我饰演的那个女人想要把自己的价值观强加于下一代，但我个人并不太喜欢这么做。我只想默默看着这些年轻的澳大利亚演员们，他们真的非常沉浸于这个独特的项目。我永远不会突兀地主动提出自己的想法，但当他们需要建议的时候，我也会在那里。但我绝不会像Appleyard强迫她学生那样，强迫任何人听从我的建议。这部电影的卡司非常年轻，也非常棒。在三个半月的拍摄期间，能看着他们不断成长，我真的很欣慰。







她亲了美队！！





Mtime：从更个人的角度来看，你是怎么接触到表演的？表演对你来说，是年幼时期的兴趣爱好吗？





娜塔莉：是的，表演是我很早就知道我要做的事，这好像是天生的。我在七岁之前都是家中的独女，曾经有个装扮盒，我们全家不要的旧衣服什么的都扔在里面。所以不像其他女孩那样玩洋娃娃，我的童年就是装扮成不同的角色，然后自己跟自己说话。















《饥饿游戏》中的娜塔莉造型与以往全然不同









娜塔莉：当然了，我还在看！在我第二季加入前，我是第一季的忠实粉丝。现在我又得作为粉丝来看最后几季了。





Mtime：你希望这部剧如何终结？





娜塔莉：其实我知道结局，但我不能说。但我知道。





美剧《基本演绎法》 中娜塔莉是女版“莫里亚蒂教授” Mtime：你已经知道大结局了？？





娜塔莉：是的，我知道！（笑）在我加入这部剧之前，我就被告知要保守各种秘密至少五年，我是这么被告诉的。但不幸的是我被人剧透了，所以我知道了最终结局。老实说，我倒希望自己不知道。





Mtime：那么这是你希望的那种结局吗？























娜塔莉在新片《黑暗之中》片场





Mtime：你提到了剧本创作，这对与演员来说是不怎么常做的事情（没有演员当制片人的情况多），你觉得你之后会将更多重心放到编剧上吗？









我一般把写作当成情感宣泄的方法，但仅限于个人宣泄。就一条陡峭的学习曲线，让我学习到，拒绝我的作品，不等于对我内心想法和独白的拒绝。这对我来说很有意义，也让我看清了真正的艺术真谛——合作。合作的过程很美好，我也很珍惜这样的创作经历，所以我希望能有更多机会这样做。我想我得跟我的经纪人商量下，让我有更多时间做这些！







访谈中（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo）







