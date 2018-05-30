《孩童杰克》，这部由吉姆·帕森斯和克莱尔·丹妮斯共同出演的电影，是一部好心却曲折且无法令人满意的作品。











在美国，对有一类电影有一个比较轻蔑的简称：它们有时候被称作“课外特别节目”（After-school Specials），指二十世纪八九十年代一些面向青少年、成本较低、比较说教且主要为电视台制作的电影。





《孩童杰克》预告片 这些电影通常关注一些当时特定的社会问题，比如青少年酗酒、抑郁症、父母离婚与混合家庭、学术欺诈、类固醇滥用、同性恋等等，同时也起到了教导公众节制、宽容、从善等美德的作用。





微剧透提醒









比起那些典型的小男孩的玩具，Jake更喜欢和灰姑娘的小雕塑玩，以及穿光鲜亮丽的裙子。当到了Jake该上幼儿园的年纪，他的父母开始经历非常复杂的申请环节——包括写各种文章以及申请资金援助——而这些都是大城市的贵族学校所要求的。













当Greg和Alex在一通电话后重新加入晚餐时，这对朋友冒犯地主动提出了有关“性偏好”的话题，并脱口而出：“我们只是在谈论你的儿子。”不管这对朋友是多么的迟钝或者说直言不讳，这显然也是不会发生在现实生活中的。





同样的还有一场生日派对的戏，里面有一个4岁的小孩管Jake叫“旗子”，flag在英语中听起来类似于针对同性恋者的贬义俚语。





这又一次让观众感受到了角色设计的过于“典型”，更像是将报纸上的一则关于“孩子们本能地学习一些令人难以容忍的成人语言”的轶事，用一种笨拙的方式包装改编成电影情节。





《孩童杰克》海报 而最重要的，观众并不了解这个片名里面的男孩。Pearle的剧本太过关注于他的父母Greg和Alex，以至于Jake几乎被完全排除在外了。





尽管在有些时候这样的设定还算可以，毕竟帕森斯和丹妮斯都是很好的演员，但这也意味着影片的核心矛盾点和困境对于观众来说一直都是疏离的。





我们被告知Jake是聪明的，是品貌兼优的，但是电影从来没有为我们展示这些点。观众永远不会真正了解Jake，而电影也因此变成了无聊缓慢的剧情推进（Greg是一个治疗师，因此我们甚至还能看到一个关于他的病人和她老公离婚的故事）。





















其他媒体评价





“直到最后的爆发，电影看起来什么都不会发生，但最后耀眼的火花也完全不能抵消之前冗长的、看起来漫无目的地的点燃过程。”——Amy Nicholson，《Variety》





“简单又充满爱意。“——Leslie Felperin，《好莱坞报道者》



