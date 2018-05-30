在美国，对有一类电影有一个比较轻蔑的简称：它们有时候被称作“课外特别节目”（After-school Specials），指二十世纪八九十年代一些面向青少年、成本较低、比较说教且主要为电视台制作的电影。
这些电影通常关注一些当时特定的社会问题，比如青少年酗酒、抑郁症、父母离婚与混合家庭、学术欺诈、类固醇滥用、同性恋等等，同时也起到了教导公众节制、宽容、从善等美德的作用。
而《孩童杰克》
并不属于这一类，尽管和很多“课外特别节目”一样，电影的主角是一位非常任性的孩子，但它实际上是以大量聪明有趣的对话为主要特征。比起一个强有力的三维的有趣故事，这部电影更像一个为了创造有吸引力的角色和适当的叙事，而借用一个社会热点话题的“银幕展示”
。
微剧透提醒
根据编剧Daniel Pearle在2013年的同名舞台剧改编，电影聚焦于Greg和Alex（帕森斯和丹妮斯饰演）这对在纽约生活的夫妇和他们4岁的儿子Jake（利奥·詹姆斯·戴维斯
）。
比起那些典型的小男孩的玩具，Jake更喜欢和灰姑娘的小雕塑玩，以及穿光鲜亮丽的裙子。当到了Jake该上幼儿园的年纪，他的父母开始经历非常复杂的申请环节——包括写各种文章以及申请资金援助——而这些都是大城市的贵族学校所要求的。
与此同时，Greg和Alex权衡了他们的朋友Judy（奥克塔维亚·斯宾瑟
）的建议，并大量讨论了在申请学校时是否应该强调Jake的“特殊倾向”——这样做是会让他们的孩子受到关爱，还是遭受他不想要的过度关注甚至欺凌。
与最近的《在切瑟尔海滩上》
一样，《孩童杰克》
也证明了作者不应该把他们的作品改编到另一个媒体介质上——因为他们通常要么太过依赖于某一类特殊元素而使得作品太过接近，要么无视了不同作品间的天生差异，如小说与大银幕、舞台剧与大银幕之间的差异。
举例来说，Pearle的剧本着力于这一对夫妇在儿子申请学校过程中戏剧性的绞尽脑汁。在电影第五十分钟的时候，有一场尴尬的晚餐对话，是在夫妇与另一对朋友（朴雅卡·乔普拉和阿西夫·曼德维
）间进行的。
当Greg和Alex在一通电话后重新加入晚餐时，这对朋友冒犯地主动提出了有关“性偏好”的话题，并脱口而出：“我们只是在谈论你的儿子。”不管这对朋友是多么的迟钝或者说直言不讳，这显然也是不会发生在现实生活中的。
同样的还有一场生日派对的戏，里面有一个4岁的小孩管Jake叫“旗子”，flag在英语中听起来类似于针对同性恋者的贬义俚语。
这又一次让观众感受到了角色设计的过于“典型”，更像是将报纸上的一则关于“孩子们本能地学习一些令人难以容忍的成人语言”的轶事，用一种笨拙的方式包装改编成电影情节。
而最重要的，观众并不了解这个片名里面的男孩。Pearle的剧本太过关注于他的父母Greg和Alex，以至于Jake几乎被完全排除在外了。
尽管在有些时候这样的设定还算可以，毕竟帕森斯和丹妮斯都是很好的演员，但这也意味着影片的核心矛盾点和困境对于观众来说一直都是疏离的。
我们被告知Jake是聪明的，是品貌兼优的，但是电影从来没有为我们展示这些点。观众永远不会真正了解Jake，而电影也因此变成了无聊缓慢的剧情推进（Greg是一个治疗师，因此我们甚至还能看到一个关于他的病人和她老公离婚的故事）。
到了最后，《孩童杰克》
终于有了一点点生命——第三幕的尾声，在一场大的争论后，Greg和Alex最终开始相互坦露心迹。而这一事件也被之前的剧情铺垫和过火的表演所压倒，进而会被认为是不可信的。
导演Silas Howard
先前拍摄过大量纪录片、网剧和MV，他也有着一段有趣的人生经历。因《透明人生》
而广为人知（他不是这部剧的第一个变性人导演
），在电影学院读书时，Howard将自己的性别从女性转换了男性
，因此他与本片的故事也有着更加紧密的联系。但这也使得这部电影真实情感吸引力的缺失以及其他种种的缺点显得更加令人沮丧。
通过聚焦于一个享有特权的家庭（私立贵族小学显然并不常见），《孩童杰克》
与观众们产生了非常强的距离感。尽管这和他们所拥有素材的特质有关，但Howard和他的同事们对此也毫无作为，任由这些因素产生了非常负面的作用，使观众们无法与电影产生情感连接
。这个理应更有普世意义的故事也因此被浪费了。
如果硬要说电影有什么值得推荐或夸奖的话，那就是帕森斯和丹妮斯尽心尽责的表演了。
前者奉献了细腻的表演，比起他在《生活大爆炸》
里的有趣表现，他在这部电影里表现的更加自然。丹妮斯，在摆脱在《国土安全》
里冷峻的角色性格同时，展现了她在刻画内心挣扎时的能力。两位演员的粉丝可能仍然能欣赏《孩童杰克》
这部电影，至于其他人，估计更想跳过这部电影。
其他媒体评价
“直到最后的爆发，电影看起来什么都不会发生，但最后耀眼的火花也完全不能抵消之前冗长的、看起来漫无目的地的点燃过程。”——Amy Nicholson，《Variety》
“简单又充满爱意。“——Leslie Felperin，《好莱坞报道者》
“《孩童杰克》
得益于克莱尔·丹妮斯和吉姆·帕森斯极佳的表演，以及Daniel Pearle鞭辟入里的剧本。”——Alan Ng，《美国独立电影专刊》