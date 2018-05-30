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陈嘉上导演承认恋上小30岁女星

女方夏沫侨曾参演《画壁》《四大名捕》

2018-05-30 20:41:57 来源：Mtime时光网

陈嘉上导演发微博承认恋上小30岁女星夏沫乔，女生曾拍过陈嘉上执导的《画壁》及《四大名捕》等片。陈导表示“我俩已经在一起一段日子，感恩现在的生活。”
      时光网讯 日前，香港媒体拍到陈嘉上导演与一短发女街上亲密牵手，同乘电梯，随后女方被扒出为参演过《画壁》的28岁演员夏沫侨。5月30日，陈嘉上在微博回应并承认恋情：“哎呀，我的爱情生活不值得浪费其他人时间。我俩已经在一起一段日子，我感恩现在的生活，非常珍惜。谢谢大家关心了。 ”

      夏沫乔年轻漂亮，曾拍过陈嘉上执导的电影《画壁》《四大名捕》，也曾参演过马伟豪导演的电影《蝴蝶公墓》。据悉双方家长都知道二人正在交往中。 

      陈嘉上导演1960年出生，今年已经58岁，他在1990年因拍《小男人周记2》而结识前港姐陈慧仪，两人育有两名子女，其后离婚。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 陈嘉上 夏沫侨 画壁 四大名捕
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