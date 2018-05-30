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据外媒报道，奥斯卡影帝杰米·福克斯
，确定将主演改编自Image漫画的超级英雄电影重启版《再生侠》
。《再生侠》
于1997年拍过电影，原漫画作者托德·麦克法兰
早在10年前就表达过想重拍《再生侠》
的想法，如今终于要实现了，他不仅将执导这部电影，也将担任编剧，新片将是一部R级电影，预算在1000万到1200万美金之间。预计可能是一部商业上走保守路线的低成本R级电影。
《再生侠》
是麦克法兰的导演处女作，由曾创造过《分裂》《逃出绝命镇》《鬼影实录》系列、《忌日快乐》和《真心话大冒险》的Blumhouse公司操刀制作，这是一家擅长制作恐怖题材电影的公司。
《再生侠》又叫闪灵悍将，漫画出版于1992年，讲述美军少校艾尔·西蒙斯被上司设计杀害，把灵魂出卖给了地狱魔王后再生人间，并誓言复仇的故事。几十年来这位漫画英雄角色始终深受粉丝喜爱，更发展出系列别传漫画、1997年推出的真人版电影《再生侠》以及HBO卡通影集。
麦克法兰导演表示他并没有打算再次拍一遍起源故事，另外，他还赞扬杰米·福克斯一直都是他心中的最佳人选。杰米·福克斯曾主演过《灵魂歌王》、《迈阿密风云》、《被解救的姜戈》等电影，因在《灵魂歌王》中的出色表演，他曾斩获2004年度奥斯卡最佳男主角奖以及英国电影学院奖最佳男主角奖。
编辑：隐饮