奥斯卡影帝杰米·福克斯将主演重启版《再生侠》，由原漫画作者托德·麦克法兰担任编剧及导演，这是一部预算在1000万到1200万美金之间的R级电影。









《再生侠》又叫闪灵悍将，漫画出版于1992年，讲述美军少校艾尔·西蒙斯被上司设计杀害，把灵魂出卖给了地狱魔王后再生人间，并誓言复仇的故事。几十年来这位漫画英雄角色始终深受粉丝喜爱，更发展出系列别传漫画、1997年推出的真人版电影《再生侠》以及HBO卡通影集。





麦克法兰导演表示他并没有打算再次拍一遍起源故事，另外，他还赞扬杰米·福克斯一直都是他心中的最佳人选。杰米·福克斯曾主演过《灵魂歌王》、《迈阿密风云》、《被解救的姜戈》等电影，因在《灵魂歌王》中的出色表演，他曾斩获2004年度奥斯卡最佳男主角奖以及英国电影学院奖最佳男主角奖。

编辑：隐饮