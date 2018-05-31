21世纪福斯集团宣布，董事会将于7月10日就部分资产出售给迪士尼一案进行投票。迪士尼，还是半路杀出的康卡斯特？福斯董事会是支持哪一方？









时光网讯 福斯并购案最新进展：21世纪福斯集团宣布，董事会将于7月10日就部分资产出售给迪士尼一案进行投票。





谁将拿下这笔交易？是好莱坞六大之首的迪士尼，还是半路杀出来的美国最大有线电视公司、第二大互联网服务商、环球影业母公司康卡斯特（Comcast）？我们有望在这天知道福斯董事会的选择。









福斯在本周三发表声明，将在7月10日举行特别董事会议，不过有可能因其他“事宜”推迟会议。上周三，康卡斯特集团发布声明，准备以约600亿美元全现金收购21世纪福克斯的部分资产，准备工作已经处于“后期阶段”。





目前康卡斯特尚未提交正式申请，尽管福斯明确表示可以推迟，但7月10日的投票日无疑是在催促康卡斯特尽快行动。





福斯主席詹姆斯·默多克，传媒大亨鲁珀特·默多克的次子 尽管福斯董事会支持迪士尼或康卡斯特的都大有人在，主席詹姆斯·默多克一直毫不掩饰地表示，自己更倾向于迪士尼。周二他再次表示，福斯售给迪士尼的可能性更大，并且他正为之努力。





去年12月福斯同意华特迪士尼公司以价值524亿美元的股票收购其部分资产，并承担福斯公司约137亿美元的净债务；同时以反垄断监管为由拒绝了康卡斯特600亿美元出头的股票收购报价。





但康卡斯特一直没有放弃，为准备投标资金和提交关键监管文件付出大量努力，试图替代迪士尼收购福斯。此次他们放弃股票形式，提出以约600亿美元全现金形式进行收购。





6月12号，AT&T以850亿美元收购时代华纳一案是否符合反垄断法将会作出裁决。裁决结果将成为未来一段时间反垄断监管尺度的风向标，康卡斯特取代迪士尼收购福斯的可能性，也将受此影响。







谁将拥有福斯的众多著名IP？





据迪士尼当时的公告，收购完成后，将拥有的福斯资产包括电影、电视制片厂、付费电视运营商Star TV在印度的频道、Sky电视台39%的股权、Hulu视频网站以及一些区域体育频道的股权。同时可以将拥有X战警、阿凡达、辛普森一家、国家地理等著名IP收入囊中。



