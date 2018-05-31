网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

迪士尼或康卡斯特？福斯即将投票表决

福斯主席詹姆斯·默多克：坚定支持迪士尼

2018-05-31 00:02:54 来源：Mtime时光网

21世纪福斯集团宣布，董事会将于7月10日就部分资产出售给迪士尼一案进行投票。迪士尼，还是半路杀出的康卡斯特？福斯董事会是支持哪一方？


　　时光网讯 福斯并购案最新进展：21世纪福斯集团宣布，董事会将于7月10日就部分资产出售给迪士尼一案进行投票。

　　谁将拿下这笔交易？是好莱坞六大之首的迪士尼，还是半路杀出来的美国最大有线电视公司、第二大互联网服务商、环球影业母公司康卡斯特（Comcast）？我们有望在这天知道福斯董事会的选择。


　　福斯在本周三发表声明，将在7月10日举行特别董事会议，不过有可能因其他“事宜”推迟会议。上周三，康卡斯特集团发布声明，准备以约600亿美元全现金收购21世纪福克斯的部分资产，准备工作已经处于“后期阶段”。

　　目前康卡斯特尚未提交正式申请，尽管福斯明确表示可以推迟，但7月10日的投票日无疑是在催促康卡斯特尽快行动。

福斯主席詹姆斯·默多克，传媒大亨鲁珀特·默多克的次子

　　尽管福斯董事会支持迪士尼或康卡斯特的都大有人在，主席詹姆斯·默多克一直毫不掩饰地表示，自己更倾向于迪士尼。周二他再次表示，福斯售给迪士尼的可能性更大，并且他正为之努力。

　　去年12月福斯同意华特迪士尼公司以价值524亿美元的股票收购其部分资产，并承担福斯公司约137亿美元的净债务；同时以反垄断监管为由拒绝了康卡斯特600亿美元出头的股票收购报价。

　　但康卡斯特一直没有放弃，为准备投标资金和提交关键监管文件付出大量努力，试图替代迪士尼收购福斯。此次他们放弃股票形式，提出以约600亿美元全现金形式进行收购。

　　6月12号，AT&T以850亿美元收购时代华纳一案是否符合反垄断法将会作出裁决。裁决结果将成为未来一段时间反垄断监管尺度的风向标，康卡斯特取代迪士尼收购福斯的可能性，也将受此影响。


谁将拥有福斯的众多著名IP？

　　据迪士尼当时的公告，收购完成后，将拥有的福斯资产包括电影、电视制片厂、付费电视运营商Star TV在印度的频道、Sky电视台39%的股权、Hulu视频网站以及一些区域体育频道的股权。同时可以将拥有X战警、阿凡达、辛普森一家、国家地理等著名IP收入囊中。

   编辑：ささ

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 福斯 收购 并购 迪士尼 康卡斯特
关注时光网微信

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

一张海报，让旧片重焕新生

韩国重映电影海报赏

80
对于重新上映的电影来说，一张新海报，更像是一位久违的..
2

毕志飞给电影局写信控诉豆瓣"黑幕"

称《逐梦演艺圈》被评2.0分是给国家"丢脸"

5
毕志飞认为：“我是电影学院硕士、北大博士、国家公派赴..
3

伙食好！"侏罗纪2"星爵和女主圆润现身

恐龙爬上伦敦桥 "宗师"高布伦瘦身有方

18
《侏罗纪世界2》剧组来到伦敦，为影片进行宣传。
4

崔永元因《手机2》开撕范冰冰"你是真烂"

曝光范冰冰15年片酬高达1000万 拍戏排场大

6
崔永元因《手机2》开撕范冰冰："你不是表演，你是真烂"..
5

三头王现身!《阿修罗》定档7.13曝预告

让我们捧着一颗被奇幻伤了的心，拭目以待

奇幻电影《阿修罗》今日发布定档预告片，正式公布该片最..

查看更多