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与不少外国大片的发布会类似，主创们也是经过几轮中国知识大比拼后才聊到正题，比如玩坏老外的经典环节——学说中国话。
不过“星爵”很上路，当谈到粉丝对他的昵称“帕帕”时直言：“我超爱这个名字啊，在我们那儿，会喊老爸papa，这说明大家很喜欢我。”布莱丝则大赞上海太漂亮了，是“未来之城”。最后帕帕还用汉语一口气说完“恐龙”、“迅猛龙”、“我爱你们”、“帕帕爱你们”，加量不加价。
两位主演介绍，《侏罗纪世界2》的故事承接前作，经过恐龙失控事件后，侏罗纪世界主题公园已经废弃，人们在争论这些恐龙的去留问题，而公园所在的小岛也即将面临火山爆发的灭顶之灾。心系恐龙的欧文和克莱尔决定重返侏罗纪世界，为这些巨兽带来一线生机。
克里斯说，这部电影的魅力就在于它展现了人与动物之间的美丽联结。片中迅猛龙布鲁众望所归再次现身，与欧文并肩作战，共同对垒全新物种“暴虐迅猛龙”，关于布鲁baby时期与欧文互动的画面也进一步曝光。
“我想说人和动物的关系不只是恐惧和想象，他们就像儿子和父亲，电影为观众打造了这种情绪。”克里斯说。
“第一部《侏罗纪世界》
讲的是创造新一代恐龙，续集讲的则是它们正面临危险，我们要怎么做？我们要对自己所创造的物种负责。我觉得这是生命的价值，它们有权生存在地球上。”导演补充道。包括虐待动物、药用实验等问题也有所展现，换句话说，电影是以怪兽片的外衣寓言当今社会种种人与动物的关系。
在《侏罗纪世界2》中，不仅恐龙种类和杀伤力集大成，电影也加入了超多动作戏。克里斯就诉苦：“我不但要拍很多动作戏，还承担了很多搞笑桥段，比如演瘫痪人。一场水下逃生戏拍了8天，我头发都泡褪色了，以致于不得不染发，而那些（幸灾乐祸）的工作人员就悠闲地喝茶，眼睁睁地瞧我们受苦。”
对于拍逃亡戏的感受，布莱丝则坚称：“其实高跟鞋嘛，你要是穿的惯的话，在树林里跑是没问题的，若是不习惯，估计就难了。”当然，这部戏里她换了鞋，还有特写镜头。
事实上，电影在后半段更注重悬念感、惊悚感的塑造，尤其是预告片中的暴虐迅猛龙雨夜偷偷溜进小女孩的房间等桥段，让观众害怕又过瘾。导演说：“我希望能够把第一部《侏罗纪公园》
营造的那种悬念和紧张感给找回来，让观众感受到恐惧。”
为了能让演员也感受到恐龙带给人的恐惧、帮助他们入戏，《侏罗纪世界2》使用了大量机械恐龙模型与CG技术结合，以致于有一次克里斯的儿子和布莱丝的女儿来片场探班，原本对恐龙非常好奇和喜欢的他们，还是被实实在在吓了一跳。
“克里斯，你还有故事跟我们分享吗？就是那种在任何场合都没说过的最难忘的事，来！跟中国观众聊聊！”发布会上，主持人一度上演媒体采访套路。
“well……呃……啊……那我现编一个好了。有天厨师在我们片场洒了很多吃的，引来了野猪，第二天，他就给我们做了野猪肉，太香了……”听起来很冷，但《侏罗纪世界2》中国发布会上笑声不断。