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《侏罗纪世界2》是关于生命和接受的寓言

"星爵"和迅猛龙父子情深 女主回应:这集我穿靴子

2018-05-31 01:06:35 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》举办中国发布会。片中欧文与迅猛龙布鲁父子般的感情让人动容。上集靠一双高跟鞋爬山涉水开车打仗还能跑过霸王龙的女主角布莱丝澄清：“这集我穿的可是靴子哦。”
主创获赠恐龙国画，星爵说已经想好家里的摆放位置

　　时光网讯  “《侏罗纪世界2》是关于生命和接受的寓言。”导演胡安·安东尼奥·巴亚纳说。5月30日晚，《侏罗纪世界2》举办中国发布会，他与“欧文”克里斯·帕拉特、“克莱尔”布莱丝·达拉斯·霍华德空降上海，详解影片疑问。片中欧文与迅猛龙布鲁父子般的感情让人动容。上集靠一双高跟鞋爬山涉水开车打仗还能跑过霸王龙的布莱丝澄清：“这集我穿的可是靴子哦。”

↓点击视频直击发布会现场↓

　　与不少外国大片的发布会类似，主创们也是经过几轮中国知识大比拼后才聊到正题，比如玩坏老外的经典环节——学说中国话。

　　不过“星爵”很上路，当谈到粉丝对他的昵称“帕帕”时直言：“我超爱这个名字啊，在我们那儿，会喊老爸papa，这说明大家很喜欢我。”布莱丝则大赞上海太漂亮了，是“未来之城”。最后帕帕还用汉语一口气说完“恐龙”、“迅猛龙”、“我爱你们”、“帕帕爱你们”，加量不加价。



　　两位主演介绍，《侏罗纪世界2》的故事承接前作，经过恐龙失控事件后，侏罗纪世界主题公园已经废弃，人们在争论这些恐龙的去留问题，而公园所在的小岛也即将面临火山爆发的灭顶之灾。心系恐龙的欧文和克莱尔决定重返侏罗纪世界，为这些巨兽带来一线生机。

　　克里斯说，这部电影的魅力就在于它展现了人与动物之间的美丽联结。片中迅猛龙布鲁众望所归再次现身，与欧文并肩作战，共同对垒全新物种“暴虐迅猛龙”，关于布鲁baby时期与欧文互动的画面也进一步曝光。

　　“我想说人和动物的关系不只是恐惧和想象，他们就像儿子和父亲，电影为观众打造了这种情绪。”克里斯说。

　　“第一部《侏罗纪世界》讲的是创造新一代恐龙，续集讲的则是它们正面临危险，我们要怎么做？我们要对自己所创造的物种负责。我觉得这是生命的价值，它们有权生存在地球上。”导演补充道。包括虐待动物、药用实验等问题也有所展现，换句话说，电影是以怪兽片的外衣寓言当今社会种种人与动物的关系。



　　在《侏罗纪世界2》中，不仅恐龙种类和杀伤力集大成，电影也加入了超多动作戏。克里斯就诉苦：“我不但要拍很多动作戏，还承担了很多搞笑桥段，比如演瘫痪人。一场水下逃生戏拍了8天，我头发都泡褪色了，以致于不得不染发，而那些（幸灾乐祸）的工作人员就悠闲地喝茶，眼睁睁地瞧我们受苦。”

　　对于拍逃亡戏的感受，布莱丝则坚称：“其实高跟鞋嘛，你要是穿的惯的话，在树林里跑是没问题的，若是不习惯，估计就难了。”当然，这部戏里她换了鞋，还有特写镜头。



　　《侏罗纪世界》的导演科林·特莱沃若曾透露，让西班牙导演巴亚纳接手续作的原因，不仅仅是他擅长在以特效为主要看点的电影中，加入非同寻常的细节，例如《海啸奇迹》《当怪物来敲门》。他更能在恐怖片中塑造出令人从头寒到脚的恐怖感，例如《孤堡惊情》

　　事实上，电影在后半段更注重悬念感、惊悚感的塑造，尤其是预告片中的暴虐迅猛龙雨夜偷偷溜进小女孩的房间等桥段，让观众害怕又过瘾。导演说：“我希望能够把第一部《侏罗纪公园》营造的那种悬念和紧张感给找回来，让观众感受到恐惧。”

幕后视频好多恐龙

　　为了能让演员也感受到恐龙带给人的恐惧、帮助他们入戏，《侏罗纪世界2》使用了大量机械恐龙模型与CG技术结合，以致于有一次克里斯的儿子和布莱丝的女儿来片场探班，原本对恐龙非常好奇和喜欢的他们，还是被实实在在吓了一跳。

　　“克里斯，你还有故事跟我们分享吗？就是那种在任何场合都没说过的最难忘的事，来！跟中国观众聊聊！”发布会上，主持人一度上演媒体采访套路。

　　“well……呃……啊……那我现编一个好了。有天厨师在我们片场洒了很多吃的，引来了野猪，第二天，他就给我们做了野猪肉，太香了……”听起来很冷，但《侏罗纪世界2》中国发布会上笑声不断。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 侏罗纪世界2 星爵 迅猛龙 靴子 布莱丝
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