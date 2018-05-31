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"无敌破坏王2"曝剧照 迪士尼公主集体亮相！

公主原版配音回归 云妮洛普强势占据C位

2018-05-31 08:22:01 来源：Mtime时光网

《无敌破坏王2：大闹互联网》曝光新剧照，主角云妮洛普C位亮相迪士尼公主大趴，原版配音将悉数回归。
　　时光网讯　迪士尼最新动画大作《无敌破坏王2：大闹互联网》今天凌晨曝光了一组新剧照，最让粉丝们激动的莫属首次看到迪士尼公主们集体亮相的同框剧照，本片的绝对主角云妮洛普强势占据C位。

中文剧场版预告

　　这也是在迪士尼动画电影里，公主们的首次集体大合照，从剧照中看到率先出场的有白雪公主、茉莉公主、灰姑娘、宝嘉康蒂公主、艾莎女王、莫阿娜公主、安娜公主、贝儿公主、长发公主、睡美人、以及蒂安娜公主。此前传出消息称将集齐14位公主，接下来粉丝们可以继续期待小美人鱼跟花木兰的登场了。

　　据悉本次影片中的集体亮相公主们自然也会有不少戏份，除了几个老动画版本的公主外，公主们的配音工作将全部由原版配音演员担任。
　　
　　此外，在新剧照中还能还看新角色“Yesss”的登场，影片中虚拟人物“Yesss”是互联网的万事通，她随时随地能够获得网络的最新热点，因此她也是个变装女王，衣服由光纤制作。 塔拉吉·P·汉森将为“Yesss”配音。

　　《无敌破坏王2：大闹互联网》由里奇·摩尔执导，续集中破坏王拉尔夫和云妮把破坏阵地转移到了网络：因为云妮的游戏《Sugar Rush》出故障，中主人公拉尔夫与云妮洛普将在互联网中寻找游戏《Sugar Rush》中失落的拼图，2012年的《无敌破坏王》俘获了不少影迷的心，时隔六年，才出续作，影迷们自然是期待不已。影片目前定于2018年11月21日北美上映。

   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 无敌破坏王2 迪士尼
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