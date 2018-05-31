《无敌破坏王2：大闹互联网》曝光新剧照，主角云妮洛普C位亮相迪士尼公主大趴，原版配音将悉数回归。





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这也是在迪士尼动画电影里，公主们的首次集体大合照，从剧照中看到率先出场的有白雪公主、茉莉公主、灰姑娘、宝嘉康蒂公主、艾莎女王、莫阿娜公主、安娜公主、贝儿公主、长发公主、睡美人、以及蒂安娜公主。此前传出消息称将集齐14位公主，接下来粉丝们可以继续期待小美人鱼跟花木兰的登场了。





据悉本次影片中的集体亮相公主们自然也会有不少戏份，除了几个老动画版本的公主外，公主们的配音工作将全部由原版配音演员担任。





编辑：詹