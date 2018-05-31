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别笑！我们搞电影创作呢

黄渤《一出好戏》曝“真人秀”特辑

2018-05-31 10:50:48 来源：Mtime时光网

在此次曝光的“又一出好戏”先导预告中，画外音似乎以纪录片的口吻写实性地描述了小岛拍摄的实况……
      时光网讯黄渤自导自演，王宝强、舒淇、张艺兴、于和伟、王迅、李勤勤、李又麟联袂主演的电影《一出好戏》将于8月10日全国上映。日前，片方发布“又一出好戏”幕后真人秀先导预告，新使用真人秀的方式生动地展现电影《一出好戏》的幕后创作。

      在此次曝光的“又一出好戏”先导预告中，画外音似乎以纪录片的口吻写实性地描述了小岛拍摄的实况，200多号人无论刮风下雨坚守在自己的岗位，电影的8位主创也在真人秀中展现了别样的反转魅力。身为导演的黄渤外号“晴天娃娃”：一直祈求好天气，但是期间一直下雨；“岁月静好”的舒淇忍不住“吐槽”黄渤：新导演没经验；王宝强在部分场面出现失误却被笑赞为“从不失误”；小岛生存避免不了和鱼打交道的“爱鱼如命”张艺兴，一直努力克服对鱼的恐惧；频繁下水、狼狈不堪的“堪比孙杨”于和伟一脸不堪；魔性笑声的拥有者李勤勤却被称为“不苟言笑”；一直感慨小岛拍摄艰辛的李又麟号称“吃苦耐劳”。

      电影《一出好戏》讲述了一段“小岛奇遇记”：马进（黄渤饰）欠下债务，与远房表弟小兴（张艺兴饰演）在底层社会摸爬滚打，习惯性的买彩票，企图一夜爆富，并迎娶自己的同事姗姗（舒淇饰）。一日，公司全体员工出海团建，途中，马进（黄渤饰）收到了彩票中头奖的信息，六千万！就在马进狂喜自己翻身的日子终于到来之际，一场突如其来的滔天巨浪打破了一切。苏醒过来的众人发现身处荒岛，丧失了一切与外界的联系。在封闭小岛的背景下，失去规则、失去阶级、失去财富的他们呈现出人性百态的浮世绘。

   编辑：e

关键词： 一出好戏 黄渤 王宝强 舒淇
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一出好戏

一出好戏 (2018)

0.0

导演：黄渤

主演：黄渤 王宝强

黄渤

黄渤

Bo Huang

职业：演员 | 导演 | 编剧 | 制作人

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