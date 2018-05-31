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《超时空同居》将破6亿领跑内地票房

"游侠索罗"单日跌破500万 蓝胖子霸占六一

2018-05-31 14:23:15 来源：Mtime时光网

《超时空同居》将破6亿领跑大盘，《复仇者联盟3》单日票房成功守住千万关口，两部上映超过两周的老片，依然牢牢占据单日票房榜前两位。《游侠索罗》单日票房跌破500万，累计票房恐怕很难破亿。


       时光网讯 根据初步统计，5月30日周三大盘报收4429万；《超时空同居》2041万，累计5.88亿；《复仇者联盟3：无限战争》1078万，累计21.68亿；《游侠索罗》428万，累计7739万；《寂静之地》308万，累计1.89亿；《完美陌生人》261万，累计2629万；《给十九岁的我自己》70万，累计256万。

       周三大盘环比下跌7%，全国单日综合票房跌破4500万。《超时空同居》走势坚挺，累计综合票房有望在周四冲破6亿大关，《复仇者联盟3》周三环比也仅跌5.6%，单日票房成功守住千万关口，两部上映超过两周的老片，依然牢牢占据单日票房榜前两位。《游侠索罗》单日票房仅不足500万，明日又有一波儿童节新片上映，留给它的市场空间更小，累计票房恐怕很难破亿了。

       周五6月1日，“儿童节”新上映的电影将以动画题材为主，其中日本动画《哆啦A梦：大雄的金银岛》首日预排片高达34.6%，空降排片榜首。



   编辑：YY

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关键词： 每日票房 超时空同居 复联3
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