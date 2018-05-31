对于重新上映的电影来说，一张新海报，更像是一位久违的..

毕志飞认为：“我是电影学院硕士、北大博士、国家公派赴..

称《逐梦演艺圈》被评2.0分是给国家"丢脸"

崔永元因《手机2》开撕范冰冰："你不是表演，你是真烂"..

让我们捧着一颗被奇幻伤了的心，拭目以待