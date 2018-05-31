2018-05-31 14:23:15 来源：Mtime时光网
编辑：YY
导演：苏伦
主演：雷佳音 佟丽娅
导演：朗·霍华德
主演：阿尔登·埃伦瑞奇
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弗朗索瓦2877314
19分钟前
迪士尼过犹不及
cq
26分钟前
终于没有妇联的新闻了
138****1507_17271498
27分钟前
坐等蓝胖来收割，想看蓝胖的还是等到工作日再看吧，这周影院是小孩的天下
PREDATOR2015
43分钟前
卧槽！按着星战系列在中国票房连续下跌的趋势，以后会不会中国放弃引进啊？
138****1507_1727149822分钟前
不至于，虽然票房连续下滑，但也是除北美外很大的一个票仓了，这部整体票房不好，估计被之前几部透支完了
阳光宅男27159634分钟前
很有可能，实在是水土不服，从第一部引进的开始就从来没认真普及过这个故事，没有背景铺垫，来了只能扑街，很难展开
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