网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

崔永元详解与《手机2》的新仇旧怨

曝光范冰冰因为忘了P图 冯小刚从未道过歉

2018-05-31 15:15:47 来源：Mtime时光网

崔永元详解与《手机2》的新仇旧怨：曝光范冰冰因为忘了P图，冯小刚拍《手机》前请他沟通剧情，却在作品里影射他，冯小刚从未道歉。重提旧事是因为刘震云，他说新片是《朋友圈》不叫《手机2》。
       时光网讯 自从《手机2》宣布开拍以来，崔永元连续在微博“放炮”，重提2003年《手机》上映时与冯小刚、刘震云的恩怨。这次还矛头对准该片女主角范冰冰，不仅曝光她片酬1000万的一份合同，还直指“大小合同”的行业乱象。范冰冰工作室曾反驳“大小合同”一事为谣言。事件回顾：崔永元三度手撕范冰冰"4天片酬6千万"崔永元因《手机2》开撕范冰冰"你是真烂"

       5月30日，崔永元接受多家媒体采访，详解他与《手机2》新仇旧怨。崔永元强调当年冯小刚从未道过歉，更表示自己有一抽屉合同，已经做好了打网络持久战的准备，会慢慢放出更多大招。至于拉范冰冰下水，崔永元表示最初因为不会ps，所以忘记抹掉合同上的名字，开始他还感到抱歉，但看到范冰冰发微博称“武月很开心”后他愤怒了。

       在接受新浪娱乐采访中，崔永元透露了几条幕后故事：1、2003年冯小刚刘震云拍《手机》狠狠地侮辱了自己，之后报纸不采访就胡写，怎么热闹怎么来，对他及家人伤害很大，而冯小刚从未道歉，称只是开个玩笑。

       2、至于为何重提旧事？崔永元称对于《手机2》开拍自己和刘震云有过交流，对方还冷嘲热讽说不叫《手机》叫《朋友圈》了，结果没隔两天《手机2》海报出来了。

       3、拉范冰冰下水，崔永元表示最初还因为没有抹掉合同上的名字感到抱歉，但看到范冰冰发微博称“武月很开心”后他愤怒了，但他又否认“天价报酬大小合同”是范冰冰的。

       4、至于放过葛优，崔永元表示葛优从没有为这个事而感到自豪过，他们私下关系很好，但因为尴尬从来没讨论过此事。

       5、关于诉求，崔永元表示不会接受他们的道歉，“我觉得什么时候我出够了气，我就把那些微博一删，就算结束了，现在正在兴头上。

       此外，崔永元还在接受腾讯娱乐采访时，详细透露了和范冰冰的“恩怨”。崔永元说，“我刚学会美图秀秀还没到一个礼拜，范冰冰的合同是我p的第一张图。我以为甲方乙方有了，中间就不会再说了，没仔细看，结果中间还有范冰冰。后来他们说你们怎么把范冰冰亮出来了，我说你怎么知道，他们说那上面写着呢。然后我才知道惹祸了，写就写着吧那也不好撤了，就先这样吧。”

      “结果范冰冰的反应就很奇怪，她说自己在拍《手机2》，特别快乐，还晒自己的什么的。我当时就怒了，你拍《手机1》的时候恶心的就是我的同事。我一看范冰冰还炸毛了，好像自己多爱护羽毛一样，你装什么孙子呀，你当时恶心人时候你不知道啊，你以为你是演员你就什么都可以演啊。”崔永元说。



      崔永元透露了《手机1》上映前，冯小刚曾邀请他沟通剧情，还请他去家里吃饺子。“03年我刚刚生病不做主持人，换了和晶。有一天冯小刚刘震云约我去他们家吃饭，徐帆老师包饺子，吃饱喝足了谈电影，想拍喜剧片——知道我这方面有天分，我会做喜剧——想以我为原型，或者以一个谈话主持人为原型，让我出主意。”

      “我不厌其烦，那时候特别单纯，不知道世界上有那样的人，给他们讲我们工作整个流程，生产流程。遇到误会什么的。很多事很好玩，把这种事情讲给他们，能做一个很棒的东西。他说让我演，我演不了，电视台也不让，电视台让我也演不了，哪那么容易。最后冯小刚没有让我试看片。我问电影怎么讲的，他说你看吧一定给你一个惊喜，这是他原话。上映了确实给我一个惊喜。”崔永元说。

     有媒体质疑电影《手机》的故事并非直接影射崔永元，他的反应非常激烈，“当时有一个人会认为这不是影射我们吗？有些小孩不知道很正常，95、96年，2000年才出生，当然不知道了。我们的节目96年办的，当时火到什么程度，你问问你爸你妈你爷爷奶奶，多少人想嫁给我啊，比他火多了。你说没影射就没影射，没影射你请我到你们家吃什么饺子啊？为什么让我出演啊？为什么赵本山小品这么火，跟宋丹丹求我参加？你找别人呐？后来不是找毕福剑了吗，不是谁火找谁吗，不就是这么个事吗。”

崔永元此前和刘震云沟通的短信截图

       崔永元还在腾讯娱乐采访中强调：“这个事情我最不能容忍的就是刘震云。没有他，就没有这个事情的发生，甚至他们就是叫《手机2》，我可能也不会理的。我是恳求啊，你看我说的多可怜啊，我就是对他充满希望的。他的回复就是有点嘲笑我，‘你看别人多大气啊都没事，就你……’但是我觉得，行吧，既然你说叫《朋友圈》了，我就不掺和了，跟我有什么关系啊。结果，《手机2》就出来了。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 手机2 范冰冰 冯小刚 崔永元
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

手机2

手机2 (2019)

-1.0

导演：冯小刚

主演：葛优 范冰冰

冯小刚

冯小刚

Xiaogang Feng

职业：导演 | 编剧
范冰冰

范冰冰

Bingbing Fan

职业：演员 | 制作人
崔永元

崔永元

Yongyuan Cui

职业：演员 | 制作人
显示更多∨

会员评论 (10)

发表

本周热读

1

一张海报，让旧片重焕新生

韩国重映电影海报赏

80
对于重新上映的电影来说，一张新海报，更像是一位久违的..
2

毕志飞给电影局写信控诉豆瓣"黑幕"

称《逐梦演艺圈》被评2.0分是给国家"丢脸"

5
毕志飞认为：“我是电影学院硕士、北大博士、国家公派赴..
3

伙食好！"侏罗纪2"星爵和女主圆润现身

恐龙爬上伦敦桥 "宗师"高布伦瘦身有方

18
《侏罗纪世界2》剧组来到伦敦，为影片进行宣传。
4

崔永元因《手机2》开撕范冰冰"你是真烂"

曝光范冰冰15年片酬高达1000万 拍戏排场大

6
崔永元因《手机2》开撕范冰冰："你不是表演，你是真烂"..
5

三头王现身!《阿修罗》定档7.13曝预告

让我们捧着一颗被奇幻伤了的心，拭目以待

奇幻电影《阿修罗》今日发布定档预告片，正式公布该片最..

查看更多