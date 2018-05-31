崔永元详解与《手机2》的新仇旧怨：曝光范冰冰因为忘了P图，冯小刚拍《手机》前请他沟通剧情，却在作品里影射他，冯小刚从未道歉。重提旧事是因为刘震云，他说新片是《朋友圈》不叫《手机2》。









在接受新浪娱乐采访中，崔永元透露了几条幕后故事：1、2003年冯小刚刘震云拍《手机》狠狠地侮辱了自己，之后报纸不采访就胡写，怎么热闹怎么来，对他及家人伤害很大，而冯小刚从未道歉，称只是开个玩笑。





2、至于为何重提旧事？崔永元称对于《手机2》开拍自己和刘震云有过交流，对方还冷嘲热讽说不叫《手机》叫《朋友圈》了，结果没隔两天《手机2》海报出来了。





3、拉范冰冰下水，崔永元表示最初还因为没有抹掉合同上的名字感到抱歉，但看到范冰冰发微博称“武月很开心”后他愤怒了，但他又否认“天价报酬大小合同”是范冰冰的。





4、至于放过葛优，崔永元表示葛优从没有为这个事而感到自豪过，他们私下关系很好，但因为尴尬从来没讨论过此事。





5、关于诉求，崔永元表示不会接受他们的道歉，“我觉得什么时候我出够了气，我就把那些微博一删，就算结束了，现在正在兴头上。





此外，崔永元还在接受腾讯娱乐采访时，详细透露了和范冰冰的“恩怨”。崔永元说，“我刚学会美图秀秀还没到一个礼拜，范冰冰的合同是我p的第一张图。我以为甲方乙方有了，中间就不会再说了，没仔细看，结果中间还有范冰冰。后来他们说你们怎么把范冰冰亮出来了，我说你怎么知道，他们说那上面写着呢。然后我才知道惹祸了，写就写着吧那也不好撤了，就先这样吧。”





“结果范冰冰的反应就很奇怪，她说自己在拍《手机2》，特别快乐，还晒自己的什么的。我当时就怒了，你拍《手机1》的时候恶心的就是我的同事。我一看范冰冰还炸毛了，好像自己多爱护羽毛一样，你装什么孙子呀，你当时恶心人时候你不知道啊，你以为你是演员你就什么都可以演啊。”崔永元说。











崔永元透露了《手机1》上映前，冯小刚曾邀请他沟通剧情，还请他去家里吃饺子。“03年我刚刚生病不做主持人，换了和晶。有一天冯小刚刘震云约我去他们家吃饭，徐帆老师包饺子，吃饱喝足了谈电影，想拍喜剧片——知道我这方面有天分，我会做喜剧——想以我为原型，或者以一个谈话主持人为原型，让我出主意。”





“我不厌其烦，那时候特别单纯，不知道世界上有那样的人，给他们讲我们工作整个流程，生产流程。遇到误会什么的。很多事很好玩，把这种事情讲给他们，能做一个很棒的东西。他说让我演，我演不了，电视台也不让，电视台让我也演不了，哪那么容易。最后冯小刚没有让我试看片。我问电影怎么讲的，他说你看吧一定给你一个惊喜，这是他原话。上映了确实给我一个惊喜。”崔永元说。





有媒体质疑电影《手机》的故事并非直接影射崔永元，他的反应非常激烈，“当时有一个人会认为这不是影射我们吗？有些小孩不知道很正常，95、96年，2000年才出生，当然不知道了。我们的节目96年办的，当时火到什么程度，你问问你爸你妈你爷爷奶奶，多少人想嫁给我啊，比他火多了。你说没影射就没影射，没影射你请我到你们家吃什么饺子啊？为什么让我出演啊？为什么赵本山小品这么火，跟宋丹丹求我参加？你找别人呐？后来不是找毕福剑了吗，不是谁火找谁吗，不就是这么个事吗。”





崔永元此前和刘震云沟通的短信截图





崔永元还在腾讯娱乐采访中强调：“这个事情我最不能容忍的就是刘震云。没有他，就没有这个事情的发生，甚至他们就是叫《手机2》，我可能也不会理的。我是恳求啊，你看我说的多可怜啊，我就是对他充满希望的。他的回复就是有点嘲笑我，‘你看别人多大气啊都没事，就你……’但是我觉得，行吧，既然你说叫《朋友圈》了，我就不掺和了，跟我有什么关系啊。结果，《手机2》就出来了。”

编辑：隐饮