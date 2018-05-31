网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

金龟子董浩鞠萍齐聚《新大头儿子3》

童年回忆杀!少儿主持配音天团你认得几个？

2018-05-31 17:09:51 来源：Mtime时光网

《新大头儿子3》曝光了配音演员角色海报与配音版宣传片，金龟子、董浩、鞠萍齐聚，这是“一张暴露年纪的海报”。
       

《新大头儿子3》配音版宣传片

时光网讯 5月31日，动画电影《新大头儿子和小头爸爸3：俄罗斯奇遇记》（下称《新大头3》）正式曝光了配音演员角色海报与配音版宣传片。在此次曝光的配音演员角色海报中，著名少儿节目主持人鞠萍、董浩、金龟子、红果果、绿泡泡和小鹿姐姐等几位主要配音演员并排而立，大片感十足。

       “一张暴露年纪的海报”、“现在的小朋友怕是认不全这些人了”等评论纷纷获得网友点赞，一场集体童年回忆杀突然而至。与“大头儿子”相伴多年，主持人们纷纷吐露自己与角色之间的深厚感情。大头儿子、小头爸爸对他们而言，不仅仅是一个简单的形象或符号，而是成为了他们生活的一部分，与角色一同成长的感觉很奇妙。
 
       在这次发布的宣传片里，除了可以一睹配音演员的专业表现，主持人们还分享了不少“背后的故事”。

       鞠萍心系小观众的观影感受，在处理围裙妈妈部分语气严厉的台词时都格外谨慎、一再推敲。董浩则表示，同为一名父亲，与大头爸爸这个角色沟通没有障碍，即使身处录音棚，也经常不自觉地流露最真实的反应。而金龟子提到了她对大头儿子声音特征做出的一个小改变：通过留心身边与大头儿子同龄的小朋友，从一开始偏向女性化的音色调整成正常五、六岁小男孩的音色。

       白熊校长在配音版宣传片里首次被公开，这一角色的出现不免让人好奇他在片中和大头一家会碰撞出怎样的火花。作为白夜城的主人，当白夜城面临毁灭危机时，他又该何去何从？这成为《新大头3》剧情的又一大看点。

       动画电影《新大头儿子和小头爸爸3：俄罗斯奇遇记》将于7月6日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 新大头儿子3
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

新大头儿子和小头爸爸3：俄罗斯奇遇记

新大头儿子和小头爸爸3：俄罗.. (2018)

0.0

导演：何澄

主演：刘纯燕 董浩

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

一张海报，让旧片重焕新生

韩国重映电影海报赏

80
对于重新上映的电影来说，一张新海报，更像是一位久违的..
2

毕志飞给电影局写信控诉豆瓣"黑幕"

称《逐梦演艺圈》被评2.0分是给国家"丢脸"

5
毕志飞认为：“我是电影学院硕士、北大博士、国家公派赴..
3

伙食好！"侏罗纪2"星爵和女主圆润现身

恐龙爬上伦敦桥 "宗师"高布伦瘦身有方

18
《侏罗纪世界2》剧组来到伦敦，为影片进行宣传。
4

崔永元因《手机2》开撕范冰冰"你是真烂"

曝光范冰冰15年片酬高达1000万 拍戏排场大

6
崔永元因《手机2》开撕范冰冰："你不是表演，你是真烂"..
5

三头王现身!《阿修罗》定档7.13曝预告

让我们捧着一颗被奇幻伤了的心，拭目以待

奇幻电影《阿修罗》今日发布定档预告片，正式公布该片最..

查看更多