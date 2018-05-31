《新大头儿子3》曝光了配音演员角色海报与配音版宣传片，金龟子、董浩、鞠萍齐聚，这是“一张暴露年纪的海报”。





“一张暴露年纪的海报”、“现在的小朋友怕是认不全这些人了”等评论纷纷获得网友点赞，一场集体童年回忆杀突然而至。与“大头儿子”相伴多年，主持人们纷纷吐露自己与角色之间的深厚感情。大头儿子、小头爸爸对他们而言，不仅仅是一个简单的形象或符号，而是成为了他们生活的一部分，与角色一同成长的感觉很奇妙。

在这次发布的宣传片里，除了可以一睹配音演员的专业表现，主持人们还分享了不少“背后的故事”。





鞠萍心系小观众的观影感受，在处理围裙妈妈部分语气严厉的台词时都格外谨慎、一再推敲。董浩则表示，同为一名父亲，与大头爸爸这个角色沟通没有障碍，即使身处录音棚，也经常不自觉地流露最真实的反应。而金龟子提到了她对大头儿子声音特征做出的一个小改变：通过留心身边与大头儿子同龄的小朋友，从一开始偏向女性化的音色调整成正常五、六岁小男孩的音色。





白熊校长在配音版宣传片里首次被公开，这一角色的出现不免让人好奇他在片中和大头一家会碰撞出怎样的火花。作为白夜城的主人，当白夜城面临毁灭危机时，他又该何去何从？这成为《新大头3》剧情的又一大看点。





编辑：隐饮