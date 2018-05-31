电影局最新备案立项公示曝光，《劲舞团》要拍电影，主角名字分别是阿福、大熊和静宜。“老戏骨”李雪健亲自操刀担任新片《画山、画水、画自己》的编剧。姚晨新片《送我上青云》已立项。











李雪健编剧《画山、画水、画自己》





由李雪健编剧的新片《画山、画水、画自己》，故事梗概为：“贵州大山里的女孩儿小芳和舅爷相依为命，在党的政策和舅爷的精心呵护下小芳走进了大学，民族班国画特招生，走出大山的小芳要用自己的画笔记录下山美水美的家乡。”





《劲舞团》备案公示





电影《劲舞团》由郑文辉担任编剧，剧情梗概为：“阿福是恋爱达人。大熊是阿福的朋友，某日，他在“劲舞团”的游戏中爱上了女神静宜，为了让好友能顺利赢得女神心，阿福为大熊量身打造了一套改造计划。然而一切并未按预期地发生，他与静宜的恋情最终将走向何处？”不知道片中大熊、阿福的取名，和蓝胖子有什么关系么？





《一个导演的诞生》





电影《一个导演的诞生》由赵红飞担任编剧，不知道是不是受到去年《演员的诞生》的启发？该片剧情梗概为：一个狂热的电影爱好者、没有任何作品的新人导演，为拍出自己的电影处女作，瞒着家人辞职在地下室创作。在跟着不靠谱的制片人目睹影视圈的种种怪现状后，他决定自筹资金完成电影梦，却陷入幻想与现实的撕裂中。











《外卖英雄联盟》听起来名字挺唬人，猛一看可能和《复仇者联盟》有某种神秘的关系，其实讲述的还是中国本土的故事。该片剧情梗概为：以卓不伟为首的一群外卖小哥，在送外卖的过程中，遭遇过许多让人辛酸的、有趣的的事儿。也遭遇过需要他们拿出勇敢和正义去拯救的人。





《送我上青云》





据5月20日公布的2018年4月下旬的电影局备案公示显示，滕丛丛执导的电影《送我上青云》已立项，该片由姚晨主演，袁弘、李九霄等出演，今年年初已杀青。影片剧情以盛男患病为主线，在她自我反省的过程中，引出了一位位性格迥异的人物，他们也展现出了自己的生存“智慧”和“求不得”。盛男在与病魔抗争的过程中了悟了人生的意义，也借此修复了与父母的关系。





《踢皮球》





《相爱相亲》编剧游晓颖最新作品也已经立项，片名定为《踢皮球》，还是家庭题材的故事，由天津突燃影业备案。剧情梗概为：对相差近二十岁的姐弟，面临父母车祸去世后留下的残缺不全的家，开始从头相处。真相拷问着每个人的良知。一个独立自主的姐姐，面对几近陌生的弟弟，在自我与家庭的纠葛之间，重新认识了自己在家庭与社会中的意义。





《二十二》导演郭柯的新片《小天》





《二十二》导演郭柯的新纪录片《小天》立项，内容涉及“临终关怀”，郭柯曾透露“有两家公司会参与部分投资，其中包括《二十二》的资助人张歆艺”。剧情梗概为：1991年出生在西安的刘小天大学毕业后在美国从事音乐治疗工作，用音乐和陪伴去舒缓生命限期只有6个月的服务对象。这个工作影响了她的自我认知。本片将走进小天的生活与家庭，带大家去了解这个女孩的成长……