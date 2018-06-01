“你是安大傻子，我是高二傻子”——《我的九月》

故事发生在1990年9月亚运会开始前夕。小主人公安建军是个不善表达自己的小学生，有过两次煤气中毒而被同学戏称“安大傻子”。因动作不规范经常比别人慢半拍，在亚运会开幕前被取消了团体操武术表演的机会。在高老师的一次雨夜家访后，安建军与老师成了好朋友。

“高二傻子”的外号也成了高老师走进“安大傻子”内心世界的桥梁。“安大傻子”彩票中了50块当场捐给了亚运会，在记者采访中因不善言辞却被朋友抢走了荣誉。此后安建军在高老师的鼓励下悄悄的发生着变化，终于在开幕前赢得了参加亚运会开幕式表演的资格。

