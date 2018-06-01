大型中年怀旧专场：让我再过一次儿童节
童年电影全集合！开启儿时记忆大门
这是我们的童年，也是中国儿童电影的文艺高峰。→
2018-06-01 08:26:58 来源：Mtime时光网
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导语
时光网特稿
一部电影或者音乐能承载特定时间的一段记忆。不管岁月是把杀猪刀还是增肥药（好像并没有区别）童年看过的那些电影总能将你瞬间带回时空，以及当时在看这部电影的你。就好像一觉醒来，手边不仅有电视遥控器还有那未完成的作业。
而事实上，包括儿童电影在内的大量经典作品也聚集在这80—90年代的十几年间，这些艺术巅峰将几代人的回忆牢牢的凝聚在一起。以至于到如今也能看到一些流连那个黄金年代的童年怀旧佳作。如《八月》《西小河的夏天》等等。
如果本期专题里提到的影片你基本都没看过，那么，恭喜朋友，你仍然年轻，可以踏踏实实的去过节了~
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《我的九月》 1990年
“你是安大傻子，我是高二傻子”——《我的九月》
故事发生在1990年9月亚运会开始前夕。小主人公安建军是个不善表达自己的小学生，有过两次煤气中毒而被同学戏称“安大傻子”。因动作不规范经常比别人慢半拍，在亚运会开幕前被取消了团体操武术表演的机会。在高老师的一次雨夜家访后，安建军与老师成了好朋友。
“高二傻子”的外号也成了高老师走进“安大傻子”内心世界的桥梁。“安大傻子”彩票中了50块当场捐给了亚运会，在记者采访中因不善言辞却被朋友抢走了荣誉。此后安建军在高老师的鼓励下悄悄的发生着变化，终于在开幕前赢得了参加亚运会开幕式表演的资格。
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《我的九月》1990年
《我的九月》1990年
胡同，大杂院，电视机，斑驳的阳光，可乐，公共水龙头，冰棍，鸽子群，唠叨的大妈，《我们亚洲》的歌曲旋律...这些时代符号将80后的记忆牢牢锁住，也为现在的我们记录了一个原汁原味真实而亲切的北京。
本片演员阵容可谓是殿堂级别：陶泽如，沈丹萍，陈立中，李丁，个个都是戏骨级，张国立在当时也已经凭《朱丽小姐》获得了戏剧梅花奖。那时张国立的儿子和小主角差不多大，这可能也是为什么在戏中张国立能迅速和孩子们打在一起的原因吧。
影片播出后张国立因“高二傻子”粉刷匠老师的形象深受小朋友们的追捧，放在国外，这节奏轻轻松松的就是一波儿童选择奖啊。
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《霹雳贝贝》 1988年
“鳗鱼宝，鳗鱼宝，上天落地超人宝”——《霹雳贝贝》
又是一部暴露年龄的片子，主人公刘贝贝在出生时即被外星人霹雳人选中（没错，霹雳人，名字酷炫）。生下来即具备发电功能，逮啥电啥，比如能随意控制红绿灯，启动游乐场等。家人虽然有意对外隐瞒，然而终究纸包不住火。
特异功能被社会发现后，贝贝成了名人，被同学羡慕，被科研所研究，还接了本段开头台词中提到的鳗鱼宝广告。然而贝贝却觉得这特异功能在自己看来除了坑爹电同学之外好像也没多大用处。内心最渴望的还是能跟普通孩子一样快乐的生活。
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《霹雳贝贝》 1988年
《霹雳贝贝》 1988年
在小伙伴的陪同下贝贝登上了长城呼唤来了母星亲戚，顺利说服了霹雳人将自己的能量收走，结尾贝贝终于成了普通孩子开心愉快的和同学做起了拍手操。然而在小编看来最重要的是！他也终于能上游泳课了！（之前一下池子还不得把全班同学电的都翻白肚了）
影片虽然简单，但确实是一大批8090后的集体童年科幻记忆。在不少影院放映时小朋友们激动的都是站着看完全片。这么个脑洞大开的故事在当时是开了先河，剧本出自著名编剧、儿童文学家张之路之手，物理系专业出身的他，作品总会带有以科学为基础的奇思妙想的色彩。
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《疯狂的兔子》1997年
“疯狂的兔子！疯狂的兔子”——《疯狂的兔子》
因为大量重复台词“疯狂的兔子”，本片成了不少人的童年阴影。外星人发明了一种病毒让人们都变成了疯子，只是反复的重复着那句口号，做着夸张的动作。尤其是在发现身边最亲近的人都失去理智时，那种崩溃是不可想象的。当外星人离开地球时，还扔下了一句话“我还会回来的”，那种恐惧感真是要吞噬掉一切的节奏。
后来在脱离当年的低龄思维后再看，才觉得，导演之所以营造恐怖氛围可能是想向下一代传达：失去意识，一味狂热的集体才是恐怖的，保持独立思考虽然艰难但是有用。这么特别的电影恐怕也只有这一部了吧。
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《大气层消失》1990年
“阿姨阿姨，臭氧层漏了！”“臭，臭什么？多少钱一斤啊！”——《大气层消失》
小编看完影片后，相当长的一段时间都处于等死状态。故事讲述一辆列车被劫持后，三节罐车的剧毒品发生了泄漏，烧穿了某地区上空的大气臭氧层，全球的生命危在旦夕。
而唯一能听懂动物语言的小男孩，通过白猫得知人类将要灭亡的消息后，试图告诉人们自救，而世人却忙于挣钱不为所动；知情部门封锁消息避免混乱；众多的动物因痛恨人类对地球的伤害，宁愿选择同归于尽。
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《大气层消失》1990年
《大气层消失》1990年
最后孤胆英雄狼狗选择了牺牲自己去拯救世界。狗子那个奔向污染源的画面曾经让多少小观众湿了眼眶。从那以后小编对小狗也多了一种特殊的感情。很多台词现在回看仍然后背发凉，尤其是在雾霾发生时那种感觉更强烈。
90年代的儿童电影制片厂盛产高水平制作，这部片子不仅兼具环保科普意义也有一定的思想深度。再之后。中国科幻电影捯饬了二十年也没弄出什么名堂来，现在想看一部国产科幻片比目击UFO还难。也难为导演冯小宁当年拿着只有四十万的制作费还能拍成这么一部牛逼的科幻片。所以如果足够细心的话你会发现片中涉及到航天镜头几乎全都是借用的科研机构的视频档案资料。
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《天书奇谭》1983年
“心诚则平....”——《天书奇谭》
影片故事梗概源自明代小说《平妖传》，原本是BBC拿着剧本要跟我们合拍，但中间BBC跳了票，上海美术电影制片厂只好自己制作，并从原剧本中提炼了这么一个关于狐狸精的故事。成片出来故事比原剧本好的不是一星半点，搞得英国人很后悔。
故事讲述天宫里的袁公偷盗天书，刻在石洞里，后被三只狐狸偷学。狐狸修炼天书法术后，危害百姓。最后由天鹅蛋化为人形的蛋生，学习法术后和袁公一起消灭了狐妖，而袁公因泄露天机，被抓回了天庭。
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《天书奇谭》1983年
《天书奇谭》1983年
影片画面将中国古代山水人文艺术巧妙的融合在一起，细节处处考究，如罗汉床等家具，佛教吉祥图腾，院落山水格局等都严格遵循中国古代传统文化。所以有评价说本片即是国产动画的巨人肩膀一点毛病都没有，此后站在巨人肩膀的那些后来之作，高于本片的艺术高度与价值的却少之又少。
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《九色鹿》1981年
“真是恶人没有好下场”——《九色鹿》
九色鹿改编自莫高窟壁画《鹿王本生》这部1981年的动画由业界公认一级品控水平的厂牌——上海美术厂制作，讲述九色鹿和忘恩负义的捕蛇人的故事。
影片画面极具中国壁画美感质朴而富有古意。片中几乎所有的场景都与壁画神似，看看这些对比图才知道《九色鹿》厉害在哪。
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《多此一女》1990年
“没有人味的人，野兽是不吃的”——《多此一女》
片中的小女主应该是女权问题最小的倡导者，故事讲述6岁的女孩秋秋因为父母离婚，面对自己已成最大的累赘的现实，努力争取权益辛酸寻找自己家庭归宿的故事。
作为阿满系列电影的其中一部，本片讽刺了中国当时很多现状：人口，人性，家庭，婚姻，官僚，农村，重男轻女等问题。片中女孩的懂事乖巧让这些问题显得更为刺眼。甚至到如今这些问题也不曾完全消失，当问题已经成了一个稀松平常的存在，问题也就不成问题了。影片最后毫无怜悯心的继父掉进虎园后，老虎却只嗅了嗅便走开了。饲养员最后说了这么一句话“没有人味的人野兽是不吃的”。
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《魔表》1990年
“我又变回来了”——《魔表》
故事讲述正在上小学的康博思有些烦恼，因为个子矮经常受欺负，于是他希望自己能快快长大。偶然机会，康博思买到一块魔表，魔表帮他实现愿望转眼之间便让他长成了大人（成年后的康博思是张嘉译饰演的，对，那时候还没改名叫张小童。萌。） 但是成年康博思并没有兴奋多久：父母错把他当作了入室行窃的小偷，更被送入精神病院。
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《魔表》1990年
《魔表》1990年
好不容易逃出来的康博思开始寻找变回去的办法，但命运似乎有意捉弄，总设出各种各样的难题考验他。但结尾总是皆大欢喜的，跟贝贝一样，康博思也变回了他原本该有的正常样子：做回一个快快乐乐普普通通的小学生。
故事似乎在告诉小朋友们：不要作，不要羡慕人家，好的不一定就是适合你，认真活在当下才是人生的要义，非常简单又寓教于乐了~
另外，《魔表》与《霹雳贝贝》是同一个编剧（此处给编剧张之路先生跪一下）。
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《“下次开船”港游记》1984
“再也没有下次了”——《“下次开船”港游记》
主人公唐小西是个有着严重拖延症的“下次”小学生，总是把功课留到“下次”再做，结果气跑了时间小人，又在灰老鼠的教唆下进入“下一次开船港”。这个“下一次开船港”是个没有时间的世界，一切都静止不动。这里，善良弱小的布娃娃受着坏蛋的欺侮。唐小西一心要救出布娃娃，却因为船非得等“下次”才开，没法出逃。
由此，他终于认识到时间和立即行动的的重要性，急切的认错挽回了被气跑的时间小人，叩响了钟声，复活了死港，才得以救出了被洋铁人禁闭的布娃娃。本片警告告诉小朋友们拖延症是多么的可怕。大人的良苦用心我们收下了~！（泪目）
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《北京小妞》1991年
“北京小妞呀果然风流，人小志~大不犯愁~~”——《北京小妞》
这个歌的MV现在来看真的很雷。。。不过这首歌差不多也是很多80后的童年回忆。电影讲述女孩金京被流氓的抢走刚刚得到的捐款后，金京求助于一位神秘的老者并学习到了自带特异功能的神功，后来成了替天行道的侠女，大显身手抓了不少非法分子的故事。
现在再看本片其实就是个脑洞儿童的中二故事，之所以在当时那么火大概是因为小时候的我们都有过行侠仗义剑走江湖的英雄梦吧。
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《旋风小子》1994年
圆圆大光头，扁扁小馒头“——《旋风小子》
这部电影的观众年龄层可以说包揽了是上到99下到刚会走，在演员的完美发挥下，成就本片成为香港喜剧经典时代无可复刻的的代表作之一。在本片中可能大家记忆力最深的就是在两个小主人公少林寺练武时的那首插曲——“圆圆大光头，扁扁小馒头，一座少林寺，最大就是我....”赫邵文，释小龙这对爆笑组合绝对是占据90后童年不可替代的存在。
影片兼顾浪漫元素同时揉入中国少林功夫元素，故事情节比较简单，讲述台湾中学生“四毛”因为爱上校友安妮，在少林小子小沙弥帮助下，与图谋不轨的安妮男友铁鹰斗智斗勇的故事。
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《冬冬的假期》1984年
“让回忆去说”——《冬冬的假期》
本片是侯孝贤执导的为数不多的儿童电影，1984年在台湾上映，票房比较惨，但的的确确是部不折不扣的儿童电影也拿了很多大奖。故事讲述了台北某小学毕业生冬冬和妹妹婷婷，到台南乡下外公家过暑假的经历和见闻。
看完会恍惚觉得：“同一个世界，同一个外公”；“我上次在大姨家/二姑家也是这么玩来着”，童年家乡的疯子，不爱照顾弟弟妹妹的哥哥姐姐...在侯孝贤导演细腻的镜头下，尽管地域不同，但同处于一个时代，童年总是会有相通的共鸣点。
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《看上去很美》2006年
接下来将为大家介绍几部近年来的怀旧电影，虽然主角都是孩子，但还是拍给已经长大的你们看。他们还原的那个时代影像多少也能唤起你的童年记忆。
“你要保证你下次拉出屎来我就奖给你一朵小红花”——《看上去很美》
影片改编自王朔同名小说，对王朔了解多的朋友们不难发现：小主人公方枪枪的名字与王朔小名“蹡蹡”同音。故事刻意模糊了年代背景，然而也是一部通过孩子的视角反映大人世界规则的一部“儿童不宜”的电影。
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《看上去很美》2006年
《看上去很美》2006年
但不管是哪个年代，或许我们小时候都有关于小红花的记忆，为了赢得班级小红花月度冠军幼儿园的大多数小朋友都拼了命的去遵守大人制定的规则。故事主人公方枪枪也身处于这么个幼儿园，周围的孩子们随着自己小红花积攒数量的多少也悄悄发生着变化。
然而方枪枪却是一个少数派的异类，虽然表面看上去安静老实，然而造起反来却是无法无天，号召周围人去挑战老师制定的纪律，最后却被集体孤立。可能对规则的质疑与纠缠才是本部片子所要表达的。
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《八月》2016年
“以后大家就靠真本事了”——《八月》
《八月》以孩子视角去看待成人世界的时代变革，讲述通过小升初考试的张小雷终于迎来来了心心念念的暑假。然而这个夏天似乎并不是那么热闹快乐，反倒褪了色一样的开始变得灰白。除了自己的升学问题，国家在那一年实施国企单位转型，父亲的单位也受到了改革冲击。
平日里跟着母亲照顾瘫痪在床的太姥姥，百无聊赖的小雷就那么懵懂的感受着身边发生的一切。直到父亲为了生活远走他乡，在暑假即将结束后的立秋夜里，母亲养的昙花怒放，张小雷才实实在在的感觉到生活发生了点什么变化。
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《西小河的夏天》2018年
“你还记得自己是在哪年夏天长大的吗”——《西小河的夏天》
1998年夏，视皮耶罗为偶像的晓阳想加入校队踢球，身为老师的爸爸拒绝为他的申请书签字，忙着角逐梅花奖的妈妈则没空搭理他。机缘巧合，晓阳与同样喜欢世界杯的邻居爷爷成了好朋友。他们一起踢球，一起出游。
青苔石阶，摇动的乌篷船，斑驳的墙瓦，微微涟漪的河水，淳朴的乡土风情总是能勾起8090后对童年回忆的亲切感。
本期专题就到这里啦~这是我们的童年，也是文艺作品的时代高峰。评论里留下童年那部你印象最深的电影，我们一起追忆童年~