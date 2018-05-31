如果这次索罗枪开慢了，卢卡斯怕粉丝又要闹了。











1.科雷利亚星球





影片中科雷利亚星球上的图景









2.汉·索罗的姓氏













3.汉·索罗口中的VCX-100飞船





VCX-100飞船真容





在与兰多第一次赌博时，索罗吹嘘自己有一架“VCX-100”轻型飞船。VCX-100是科雷利亚机械公司生产的一款轻型飞船，其中最著名的一架是“鬼船”（Ghost），在动画剧集《星球大战反叛军》中由赫拉·辛杜拉驾驶。





战斗中的鬼船（中下偏左那只）







赫拉·辛杜拉 赫拉·辛杜拉





4.科舍尔航线





传说中的科舍尔航线



正史对科舍尔航线的解读









当索罗提到自己曾以不到12秒差距完成科舍尔航线时，楚巴卡质疑了他。他回答道：“如果你四舍五入的话就不是。”





这也许也解释了为什么蕾伊认为索罗以14秒差距完成科舍尔航线。关于汉·索罗的光辉事迹似乎存在不同的版本。





5.“汉先开了枪！”（Han Shot First!）







伍迪哈里森饰演的贝克特





影片最后，汉·索罗与贝克特陷入对立，当贝克特话还没说完时，索罗就率先开枪杀死了他。





在1977年《新希望》里，汉·索罗直接开枪把格里多杀死了；但在1997年《新希望》特别版里，乔治·卢卡斯把这一幕改成格里多先开枪，但射偏了，然后索罗反击，打死了格里多。









当时这一改动引来不少粉丝的不满，为了平息民愤，在2004年DVD版里，乔治·卢卡斯把这一幕改成了索罗和格里多同时开枪，只不过格里多略微射早了零点几秒而已。这样就能说明索罗确实早起杀意，更加符合他的性格。 当时这一改动引来不少粉丝的不满，为了平息民愤，在2004年DVD版里，乔治·卢卡斯把这一幕改成了索罗和格里多同时开枪，只不过格里多略微射早了零点几秒而已。这样就能说明索罗确实早起杀意，更加符合他的性格。















而这次，毋庸置疑，索罗的的确确先开了枪，而且开得毫不犹豫。





6.《兰多编年史》





当索罗一行人打得不可开交的时候，在飞船上等待的兰多拿着全息镜头“自拍”，录制《兰多编年史》。





《兰多·卡瑞辛的冒险》小说封面





在兰多与索罗第一次见面之前，兰多就已经从走私冒险活动中“退休”了。《兰多编年史》指的是尼尔·史密斯（L. Neil Smith）所著的《兰多·卡瑞辛的冒险》三部曲小说，1983年首次出版。小说讲述了兰多在把千年隼号输给索罗之前，作为千年隼号船长的冒险经历。





录制过程中他提到了“沙鲁人”（The Sharu），这是一种高等外星种族。小说三部曲的第一部名字就叫《兰多·卡瑞辛与沙鲁人的心灵竖琴》。





7.“我知道”





在影片第三幕中，索罗与兰多有一段值得玩味的互动。兰多直白地对索罗说：“我恨你”。索罗平静地回答：“我知道。”

















8.幸运骰子











索罗与琦拉的定情信物金骰子在影片中出现频率颇高。事实上，这个幸运骰子首次出现在《新希望》中的一幕，后来一直神秘消失，直到《最后的绝地武士》中再次出现在千年隼驾驶舱上，最后由卢克交到索罗遗孀莱娅的手中。





9.索罗为何会说楚巴卡的语言









影片并没有解释为什么索罗会说希里伍克语 ( Shyriiwook ) ，也就是楚巴卡所说的语言。在小说汉索罗三部曲中的第一本《天堂陷阱》中，解释了索罗从一个名为Dewlannamapia的女性伍基人那里习得了这门语言，她将索罗当做自己的亲生儿子对待养育了他。





再补充一个小知识：共有三种伍基语言——希里伍克语，Thykarann语，Xaczik语。

10. 琦拉的名字















琦拉与蕾伊，除了名字之外，她们是否存在其他联系？





影片中，琦拉是索罗的初恋，二人一起在科雷利亚星球长大。琦拉的形象多多少少受到小说《天堂陷阱》中索罗初恋Bria Tharen的启发。不过在小说中，Bria来自于科雷利亚一个富裕家庭，二人在伊莱西亚 (Ylesia)星球相遇。



