时光网讯 《游侠索罗》
作为星战起源系列外传中的一部，有大量对其他“星战”电影以及整个星战宇宙的指涉。这里只抛砖引玉地介绍其中几个比较重要且有趣的彩蛋，欢迎留言分享你的发现。
1.科雷利亚星球
影片中，汉·索罗来自于科雷利亚星球，它位于银河系的核心地区。早在1977年5月的第一部《星球大战》
电影里，科雷利亚就被提及了；但是直到漫威经典《星战》漫画第100期中，科雷利亚才作为一个实际地点亮相。《游侠索罗》
是四十多年来第一部表现科雷利亚风貌的影视作品，基本沿用了先前的设定——科雷利亚是一颗造船星球，首都宝冠城（Coronet City）。
2.汉·索罗的姓氏
根据星战传说，索罗家族曾在旧共和国黄金时代统治科雷利亚星球（是的，这里的汉·索罗出身贵族）。但在《游侠索罗》
中，索罗的姓是帝国登记员起的。身为孤儿的汉想要加入帝国军，登记的时候说不出家族姓氏，登记官员就随手给了他“SOLO”（英文意思为独自）这个姓氏。
3.汉·索罗口中的VCX-100飞船
在与兰多第一次赌博时，索罗吹嘘自己有一架“VCX-100”轻型飞船。VCX-100是科雷利亚机械公司生产的一款轻型飞船，其中最著名的一架是“鬼船”（Ghost），在动画剧集《星球大战反叛军》中由赫拉·辛杜拉驾驶。
赫拉·辛杜拉
4.科舍尔航线
传说中的科舍尔航线
科舍尔最早在第一部《新希望》里被提及，汉·索罗声称“千年隼号”不到12秒差距就完成了科舍尔航线（Kessel Run）。但《游侠索罗》
揭示索罗似乎在吹牛。
当索罗提到自己曾以不到12秒差距完成科舍尔航线时，楚巴卡质疑了他。他回答道：“如果你四舍五入的话就不是。”
这也许也解释了为什么蕾伊认为索罗以14秒差距完成科舍尔航线。关于汉·索罗的光辉事迹似乎存在不同的版本。
5.“汉先开了枪！”（Han Shot First!）
伍迪哈里森饰演的贝克特
影片最后，汉·索罗与贝克特陷入对立，当贝克特话还没说完时，索罗就率先开枪杀死了他。
在1977年《新希望》里，汉·索罗直接开枪把格里多杀死了；但在1997年《新希望》特别版里，乔治·卢卡斯把这一幕改成格里多先开枪，但射偏了，然后索罗反击，打死了格里多。
当时这一改动引来不少粉丝的不满，为了平息民愤，在2004年DVD版里，乔治·卢卡斯把这一幕改成了索罗和格里多同时开枪，只不过格里多略微射早了零点几秒而已。这样就能说明索罗确实早起杀意，更加符合他的性格。
从此以后，“汉先开了枪！”（Han Shot First!）就成为在《星球大战》
粉丝间广为流传的经典老梗，甚至连乔治·卢卡斯
本人都会穿印有这句话的衣服自嘲。
而这次，毋庸置疑，索罗的的确确先开了枪，而且开得毫不犹豫。
6.《兰多编年史》
当索罗一行人打得不可开交的时候，在飞船上等待的兰多拿着全息镜头“自拍”，录制《兰多编年史》。
在兰多与索罗第一次见面之前，兰多就已经从走私冒险活动中“退休”了。《兰多编年史》指的是尼尔·史密斯（L. Neil Smith）所著的《兰多·卡瑞辛的冒险》三部曲小说，1983年首次出版。小说讲述了兰多在把千年隼号输给索罗之前，作为千年隼号船长的冒险经历。
录制过程中他提到了“沙鲁人”（The Sharu），这是一种高等外星种族。小说三部曲的第一部名字就叫《兰多·卡瑞辛与沙鲁人的心灵竖琴》。
7.“我知道”
在影片第三幕中，索罗与兰多有一段值得玩味的互动。兰多直白地对索罗说：“我恨你”。索罗平静地回答：“我知道。”
8.幸运骰子
索罗与琦拉的定情信物金骰子在影片中出现频率颇高。事实上，这个幸运骰子首次出现在《新希望》中的一幕，后来一直神秘消失，直到《最后的绝地武士》中再次出现在千年隼驾驶舱上，最后由卢克交到索罗遗孀莱娅的手中。
9.索罗为何会说楚巴卡的语言
影片并没有解释为什么索罗会说希里伍克语 ( Shyriiwook ) ，也就是楚巴卡所说的语言。在小说汉索罗三部曲中的第一本《天堂陷阱》中，解释了索罗从一个名为Dewlannamapia的女性伍基人那里习得了这门语言，她将索罗当做自己的亲生儿子对待养育了他。
再补充一个小知识：共有三种伍基语言——希里伍克语，Thykarann语，Xaczik语。
10. 琦拉的名字
琦拉与蕾伊，除了名字之外，她们是否存在其他联系？
影片中，琦拉是索罗的初恋，二人一起在科雷利亚星球长大。琦拉的形象多多少少受到小说《天堂陷阱》中索罗初恋Bria Tharen的启发。不过在小说中，Bria来自于科雷利亚一个富裕家庭，二人在伊莱西亚 (Ylesia)星球相遇。