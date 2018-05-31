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姜文《邪不压正》曝"脚不沾地"新预告

公开罕见片场照 百所高校将展映姜文四部旧作

2018-05-31 20:23:18 来源：Mtime时光网

姜文《邪不压正》曝"脚不沾地"特别预告，四部姜文旧作《阳光灿烂的日子》《太阳照常升起》《让子弹飞》《一步之遥》，将在全国百所高校展映。
       

《邪不压正》“脚不沾地”特别预告

时光网讯 姜文最新作品《邪不压正》将在7月13日上映。作为新片上映前菜，姜文导演四部经典之作陆续走进全国百所高校与学子见面。片方同时发布主视觉海报和新作《邪不压正》“脚不沾地”特别预告，跨越过二十多年时空，连接起姜文电影世界的过去、现在与未来。

       5月31日，对应《阳光灿烂的日子》《太阳照常升起》《让子弹飞》《一步之遥》四个故事的起源地，“姜文电影百所高校展映行动”于北京、昆明、成都、上海四地揭幕，数百名学子共同手绘展映行动海报，在“星空之下”浪漫开启电影之旅。片方更首度公开一批姜文与葛优周韵夏雨彭于晏等演员在拍摄现场的未曝光照片。

       “姜文电影百所高校展映行动”自5月31日起，至6月中旬，将在全国范围内的百所大学中陆续开展，放映《阳光灿烂的日子》《太阳照常升起》《让子弹飞》《一步之遥》等四部姜文导演经典作品。配合发布的主视觉海报可谓奇幻有趣，无处不透露出独具一格的“姜文范儿”。

       飞鸟在暖黄色的云端翱翔，但天空之上竟然是屋顶，屋顶之上还有人与自行车，究竟何谓“上”？何谓“下”？同时发布的“脚不沾地”特别预告中，《乡村骑士》曲调咏叹之间，姜文电影在不同时代的空中世界里不断翻飞，上房、上树、上台阶，飞车、飞禽、飞帐篷，马小军、疯妈、张麻子、马走日、李天然……你来我往，从1995年阳光灿烂的烈日下，穿梭到了2018年刀光剑影的暗潮中。诸多迷人的细节正如姜文电影的气质，无边无际，充满了瑰丽想象和年轻力量。

       为配合此次展映行动的开展，片方还特意首度公开了五张珍贵的未曝光照片。照片定格了姜文在拍摄现场与葛优、周韵、夏雨等演员们的交流瞬间，不管是张麻子汤师爷霸气进城，还是马小军光着膀子走过的屋脊，都在唤醒观众们对电影中那些精彩片段的记忆。

       姜文看着周韵饰演的疯妈的专注劲儿让人着迷，眯着眼睛用杯子假装打电话的憨态却又让人忍俊不禁。还有今年最新力作《邪不压正》中彭于晏饰演的李天然立于屋顶之上，让人恍如隔世。

       《邪不压正》将于7月13日全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 邪不压正 姜文
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