姜文《邪不压正》曝"脚不沾地"特别预告，四部姜文旧作《阳光灿烂的日子》《太阳照常升起》《让子弹飞》《一步之遥》，将在全国百所高校展映。













飞鸟在暖黄色的云端翱翔，但天空之上竟然是屋顶，屋顶之上还有人与自行车，究竟何谓“上”？何谓“下”？同时发布的“脚不沾地”特别预告中，《乡村骑士》曲调咏叹之间，姜文电影在不同时代的空中世界里不断翻飞，上房、上树、上台阶，飞车、飞禽、飞帐篷，马小军、疯妈、张麻子、马走日、李天然……你来我往，从1995年阳光灿烂的烈日下，穿梭到了2018年刀光剑影的暗潮中。诸多迷人的细节正如姜文电影的气质，无边无际，充满了瑰丽想象和年轻力量。





为配合此次展映行动的开展，片方还特意首度公开了五张珍贵的未曝光照片。照片定格了姜文在拍摄现场与葛优、周韵、夏雨等演员们的交流瞬间，不管是张麻子汤师爷霸气进城，还是马小军光着膀子走过的屋脊，都在唤醒观众们对电影中那些精彩片段的记忆。





姜文看着周韵饰演的疯妈的专注劲儿让人着迷，眯着眼睛用杯子假装打电话的憨态却又让人忍俊不禁。还有今年最新力作《邪不压正》中彭于晏饰演的李天然立于屋顶之上，让人恍如隔世。





《邪不压正》将于7月13日全国上映。

编辑：隐饮